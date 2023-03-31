Упавший квадрокоптер с камерой нашли вблизи аэродрома Кубинка

Дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором обнаружили в лесополосе недалеко от аэродрома Кубинка в Московской области, сообщили в экстренных службах.

Взрывного устройства в нем не обнаружено, уточнил источник ТАСС.

По его словам, сейчас устанавливается, кому мог принадлежать дрон.

В феврале у газораспределительной станции неподалеку от деревни Губастово в Подмосковье упал иностранный беспилотник.