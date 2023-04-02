RT: Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о ее пропаже

Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова вышла на связь, сообщив журналистам, что с ней все хорошо.

Она рассказала RT, что с ней все в порядке, она находится в Киеве. «Спокойно хожу по улицам, вчера была на службе и сегодня тоже», – привело издание слова Ершовой в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Ершова перестала выходить на связь, монахи опасаются, что ее могли задержать украинские силовики.

Блогеров потрясло видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры.

Напомним, журналист Роман Голованов рассказал, что молившейся на коленях девушкой в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из облетевшего мир видео оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры, поэтесса и бард Екатерина Ершова.