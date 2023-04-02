Балицкий взял на контроль ситуацию в Мелитополе после обстрела со стороны ВСУ

Балицкий: Ситуацию в Мелитополе держу на контроле

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий взял под личный контроль ликвидацию последствий обстрела Мелитополя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, ситуация на контроле, последствия обстрела оперативно устраняются, аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, специалисты работают на местах, передает ТАСС. Балицкий добавил, что зафиксированы попадания в тяговую подстанцию локомотивного депо.

Он подчеркнул, что удар был нанесен по мирным районам Мелитополя, где нет никаких военных объектов.

В экстренных службах сообщили, что всего было зафиксировано три попадания, в результате которых была повреждена газовая труба в переулке Штевнева и 7, многоквартирный дом по Западно-Линейной улице. Также зафиксировано попадание в районе тяговой подстанции локомотивного депо. Ранены шесть человек, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в администрации города сообщили, что ВСУ нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов.

Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ выпустили в воскресенье утром по Мелитополю семь снарядов, шесть были перехвачены системой ПВО, один попал в локомотивное депо.