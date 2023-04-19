|
|
NYT признала провал попытки Запада оставить Россию без чипов
New York Times сообщила о « проскальзывании» в Россию электронных компонентов с Запада на миллионы долларов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Санкции Запада не смогли остановить импорт в Россию «запрещенных» электронных компонентов на миллионы долларов, пишут СМИ.
В марте США и ЕС передали друг другу данные о «запрещенных технологиях на миллионы долларов», которые «проскальзывают» в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Электронные компоненты, в том числе восемь особенно чувствительных категорий, идут в Россию через Армению, Казахстан и другие страны, особенно увеличились поставки чипов из Китая. Указанные компоненты используются в вооружениях для российской спецоперации на Украине.
Как пишет New York Times, запрет «стал вызовом», в котором Западу не удалось добиться «чистой победы». Запад направляет на Украину оружие, а Россия тем временем применяет американские и европейские технологии, пишет газета.
Напомним, генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что в российской электронике намерены использовать микропроцессоры из дружественных стран, а также указал на необходимость запуска в России собственного производства микрочипов.
США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
|
|
Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
Послов США, Британии и Канады вызвали в МИД
МИД России вызвал послов США, Великобритании и Канады
В российский МИД вызваны послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, сообщили в МИД России.
Отмечается, что послов вызвали в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, передает РИА «Новости».
Политолог: Слова президента Бразилии о роли доллара сильно задели США
Политолог Хейфец: Лула да Силва снимает табу с обсуждения чувствительных для США тем
|
|
Вашингтон сильно беспокоят заявления бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы не только об Украине, но и о роли доллара в мировой экономике. Именно из-за этого американцы подвергли его критике по всем направлениям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Виктор Хейфец. Ранее США обвинили Бразилию в «российской и китайской пропаганде».
«Заявления Соединенных Штатов в адрес Бразилии совершенно недипломатичны. Как мне кажется, это не самый разумный шаг, если США хотят переубедить в чем-либо своего латиноамериканского партнера и перетянуть его на свою сторону», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.
«Конечно, Бразилия сегодня серьезно сблизилась с Китаем, но она не собирается полностью рвать отношения с Вашингтоном и озвучивать исключительно антиамериканскую риторику», – отметил он.
«Вместе с тем, Бразилия относится к числу тех стран, которые сильно озабочены усиливающейся разбалансировкой мировой экономики и системы международных отношений в связи с украинским конфликтом и санкциями. Поэтому власти Бразилии, с одной стороны, не сильно поддерживают позицию Москвы, но при этом выступают против поставок оружия Украине», – полагает собеседник.
«В целом, Лула да Силва практически дословно повторил свою позицию, озвученную еще в статусе кандидата в президенты. Он в этом вопросе достаточно последователен», – акцентировал Хейфец.
«Кроме того, Лула да Силва, находясь в Пекине, очень сильно прошелся по роли доллара в мировой экономике. И возможно, это задело США даже больше, чем взгляды бразильского президента на украинский конфликт. Здесь дело не в том, что Штаты боятся потерять 150 млрд из мирового товарооборота в долларовом эквиваленте. Это не произойдет в ближайшее время, поскольку процесс сам по себе достаточно долгий», – отметил он.
«Однако, в понимании Вашингтона, Лула да Силва снимает табу с обсуждения этой темы. И одно дело, когда об этом заявляют страны вроде Венесуэлы – не самые крупные экономики даже в своем регионе. Но совсем другое дело, если о таких идеях высказываются Бразилия и Китай – страны, входящие в «Большую двадцатку», – считает собеседник.
«Фактически, заявленная Лулой позиция может стать ориентиром для ряда государств. Если к этим двум крупным экономикам присоединится еще две-три из числа G20, не считая России, то для США наметится неприятная тенденция. И, по-видимому, именно это вызывает наибольшее недовольство со стороны Америки», – отмечает политолог.
Рассуждая о перспективах развития конфликта между Соединенными Штатами и Бразилией, Хейфец отметил, что «если Вашингтону хватит политического разума не оказывать прямой нажим на Лулу да Силву, то эскалации не произойдет». «Во-первых, Бразилия заинтересована в хороших отношениях со всеми членам Совбеза ООН. Кроме того, Штаты являются ее вторым торговым партнером, поэтому экономике страны нужны торговые отношения с США и американские инвестиции», – сказал он.
«Но если Вашингтон будет давить, тогда Лула да Силва может изменить свою позицию. К примеру, Бразилия пока не присоединилась к китайской инициативе «Один пояс – один путь». Сегодня это можно называть козырем в рукаве бразильского президента», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.
Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию, которая стала первой в латиноамериканском турне министра в период с 17 по 21 апреля. Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Страны G7 осудили Россию за «распространение дезинформации»
Главы МИД стран G7 в очередной раз осудили Россию за «распространение дезинформации»
Министры иностранных дел стран G7 в очередной раз раскритиковали Россию за якобы «распространение ложной информации» в целях привлечения поддержки ее действий на Украине.
Согласно заявлению глав МИД, такое высказывание связано с «растущими угрозами стран, а также состоянием западных экономик». Представители G7 посчитали, что якобы это происходит в связи с «иностранным вмешательством, в том числе дезинформацией», передает РИА «Новости».
«Мы осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки», – отмечено в их общем заявлении.
Более того, главы МИД выразили обеспокоенность якобы «дестабилизирующей деятельностью» Ирана, напомнив о недоказанном факте «передачи ракет, БПЛА и других подобных технологий в нарушение резолюций СБ ООН».
Согласно заявлению, министры иностранных дел стран G7 призвали Иран «прекратить поддерживать российские вооруженные силы», в том числе остановить передачу БПЛА, которые якобы использовались на Украине.
В заключение главы МИД «Большой семерки» заверили, что западные страны убеждены в том, что «передача баллистических ракет будет означать серьезную эскалацию».
Напомним, в апреле началось председательство России в СБ ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва якобы будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. При этом Россия указывала на примеры дезинформации со стороны Киева и его союзников, призванные очернить действия Москвы.
В США россиян обвинили в проведении вредоносной кампании в интересах Москвы
В США россиян обвинили в проведении кампании по оказанию влияния в интересах Москвы
Власти США обвинили четырех американцев и трех россиян в проведении информационной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах в интересах Москвы, заявили в американском Министерстве юстиции.
Присяжные в штате Флорида признали достаточными предоставленные властями улики для предъявления обвинений четырем гражданам США и трем россиянам в действиях в интересах правительства России и в сотрудничестве с ФСБ для проведения многолетней вредоносной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Также отмечается, что рассекречены материалы дела россиянки Натальи Бурлиновой. Считается, что она вступила в сговор с сотрудником ФСБ, действовала в качестве нелегального агента России в США.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему организацию «Креативная дипломатия» Натальи Бурлиновой обвинили в работе с российской разведкой и российским правительством.
Бразилия отвергла обвинения США в «российской и китайской пропаганде»
Бразилия отклонила обвинения США в «российской и китайской пропаганде»
|
|
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине.
Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.
Американский журналист развеял распространенный на Западе миф о России
Обозреватель National Interest Роа раскритиковал Запад за сравнение экономик России и Италии
Сравнивать экономики России и Италии по уровню номинального ВВП нерационально, это лишь доказывает слепоту западных экспертов и политиков, выразил мнение обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа.
По словам публициста, сравнение российской экономики с итальянской является избитым, передает телеканал 360.
«Во внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем*, более укоренившийся и при том обманчивый, чем это сравнение», – заявил он, добавив, что это высказывание принадлежит сенатору Линдси Грэм, которая произнесла его еще в 2014 году.
Роа отметил, что эта фраза сформировала наш подход к России, однако от нее давно пора отказаться.
Журналист подчеркнул: экономика России вряд ли могла бы выдержать давление западных санкций, если бы на самом деле была «столь мелкой и никчемной».
Обозреватель добавил, что западные страны должны признать, что недооценили мощь и размер своих экономических соперников, в частности, России.
«Санкции не являются панацеей, особенно против государства «с внушительной экономической мощью. Давайте поклянемся никогда больше не повторять, что российская экономика «размером с итальянскую»», – подытожил Роа.
Ранее журнал American Thinker назвал санкции против России самым грандиозным просчетом Запада за всю историю.
Американского журналиста избили в метро Москвы
Американского журналиста Дугана избили в метро Москвы
В столичном метро неизвестный атаковал американского журналиста Джона Марка Дугана, сейчас проводится проверка, сообщил источник в правоохранительных органах.
Нападение произошло 15 апреля в вагоне поезда на станции «Тверская», сказал собеседник РИА «Новости».
Подозреваемый ударил журналиста, у того диагностировали ушибы.
Американец – журналист, в 2016 году он попросил политического убежища в России.
Посол США приехала в здание МИД
Посол США в России Линн Трейси приехала в здание МИД
Вызванная в российский МИД посол США в Москве Линн Трейси приехала в здание российского дипведомства на Смоленской площади, сообщают корреспонденты.
Посол проследовала в здание дипведомства без комментариев, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в МИД были вызваны послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу.
Напомним, спикер МИД Мария Захарова заявила, что западным дипломатам, которые будут вовлечены в подрывную деятельность в России, грозит выдворение из страны. Речь идет о заявлениях послов США, Канады и Великобритании после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом).
МИД выразил протест послу США из-за высказываний в поддержку Кара-Мурзы
|
|
Решительный протест был выражен послу США в Москве Линн Трейси в связи с провокационными заявлениями в поддержку публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом), сообщили в МИД России.
На сайте МИД говорится, что Москва будет пресекать любые шаги США, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе.
«Нарушающие же Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и злоупотребляющие своим статусом сотрудники посольства США досрочно завершат пребывание в Москве», – отмечается в заявлении.
Кроме того, на сайте указывается, что Москва заявила демарш послу Канады Элисон Ле Клэр из-за ее публичных комментариев в связи с приговором Владимиру Кара-Мурзе.
Ранее в МИД России заявили протест послу Британии Деборе Броннерт в связи с ее выступлениями у суда после приговора Владимиру Кара-Мурзе.
Напомним, спикер МИД Мария Захарова заявила, что западным дипломатам, которые будут вовлечены в подрывную деятельность в России, грозит выдворение из страны. Речь идет о заявлениях послов США, Канады и Великобритании после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе.
Минфин США предупредил граждан о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России
Существует способ обойти установленный Западом потолок цен на нефть, сообщает управление контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
По информации ведомства, Москва якобы может использовать порты в Тихом океане, так как экспортируемая через них нефть может торговаться выше установленного потолка, передает РИА «Новости».
Уточняется, что подобный способ может осуществляться при поддержке американских лиц, которые не подозревают, что «оказывают скрытые услуги с российской нефтью».
Так, ряд танкеров, по мнению американского ведомства, может манипулировать автоматическими системами идентификации, чтобы скрыть факт нахождения в Козьмино или других российских портах.
Также может осуществляться маскировка перегрузки нефти с танкера на танкер, чтобы скрыть российское происхождение энергоносителей.
Напомним, в марте сообщалось, что Эстония, Литва и Польша выступили за снижение потолка цен на российскую нефть.
Блинкен рассказал о состоянии арестованного за шпионаж Гершковича
Блинкен: Гершкович находится в добром здравии и в хорошем расположении духа
Заключенный под стражу в России по уголовному делу о шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович находится в хорошем расположении духа, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Японии.
По его словам, посол США в России Линн Трейси и заведующий консульским отделом американского посольства смогли посетить Гершковича в месте лишения свободы в Москве, передает ТАСС. Блинкен добавил, что тот находится «в добром здравии и в хорошем расположении духа», США продолжают призывать к его немедленному освобождению.
Ранее посол США в России Трейси посетила Гершковича в СИЗО.
Напомним, Гершковича арестовали по подозрению в шпионской деятельности по ходатайству ФСБ, он не признает вину в шпионаже.
Лавров обвинил США в готовности «обмануть в любой момент»
Лавров заявил, что США гораздо чаще обманывают, чем выполняют обещания
|
|
Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент; они гораздо чаще обманывают, чем выполняют собственные обещания и предложения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто попросили прокомментировать то, что США намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, но потом пригрозили еще большим давлением. Лавров выразил поддержку Венесуэле, заявив: «Это их (народа Венесуэлы) страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям». Лавров подчеркнул, что Венесуэла должна самостоятельно определять, «как развивать свое государство»
Оценивая реакцию США на заявления главы МИД Бразилии по Украине, Лавров сказал, что «тут и комментировать нечего» – по его словам, США полагают, что лишь они, сами оставаясь «неподсудны, как им кажется», могут «выносить вердикты по любому поводу», передает РИА «Новости».
Лавров также обвинил США в злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Он пояснил, что делегация России все же получила визы, но США ее «долго мурыжили», а отдельные российские «сотрудники не оказались среди этого списка». «Ну а журналистам, как вы сказали, не выдали вовсе», – отметил он, пообещав российским журналистам отстаивать возможность для получения ими виз в США на заседание Совбеза ООН.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва упрекнул Запад в «поощрении» конфликта на Украине. Вашингтон заявил, что Бразилия «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Также США остались недовольны тоном ответных заявлений МИД Бразилии.
Байден продлил запрет на прием судов под флагом России в портах США
Байден продлил запрет на прием в американских портах связанных с Россией морских судов
Глава американского государства Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения, в соответствии с которым введен запрет на прием в портах США морских судов под флагом России или же связанных с ней другим образом.
Байден считает, что специальная военная операция России на Украине – это «чрезвычайная ситуация», которая «нарушает или создает угрозу нарушения» международных отношений США. В связи с этим чрезвычайные полномочия, касающиеся «судов, связанных с Россией», продлеваются на год, передает ТАСС.
Напомним, США запретили прием судов под флагом России в своих портах в апреле 2022 года.
США отказались «выносить на публику» детали переговоров с Россией по Гершковичу
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер не стала «выносить на публику» детали переговоров с Россией по Гершковичу и Уилану
США «нацелены вернуть домой» американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, которые находятся в заключении России, но Белый дом не хочет «выносить на публику детали переговорного процесса», сообщила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сказала, что не хотела бы «углубляться в детали», так как это «чувствительные вопросы». По ее словам, не следует «забегать вперед». Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон взаимодействует с Москвой по «всем доступным каналам», передает РИА «Новости».
Напомним, летом США сделали достоянием общественности возможность очередного обмена заключенными с Россией, когда речь шла об Уилане и Бритни Грайнер. Москва резко отреагировала на публичную активность властей США в этом вопросе и заявила, что конкретного диалога нет из-за американской «мегафонной дипломатии».
В результате Грайнер обменяли на пробывшего 14 лет в американской тюрьме бизнесмена Виктора Бута. Осужденный в России за шпионаж Уилан не был включен в соглашение. В США обмен сочли «капитуляцией Америки».
Журналист WSJ Эван Гершкович арестован также по подозрению в шпионаже.