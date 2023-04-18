Российское общество «Знание» запустило военно-патриотическую акцию «Знание. Герои», в рамках которой Герои России, участники спецоперации (СВО) и волонтеры проведут лекции и расскажут о своем опыте. Старт акции был объявлен на одноименном форуме во вторник в Москве.

«Важно понимать, что настоящий героизм и настоящий патриотизм, которым гордится наша страна, он не только в нашей истории, он в нашем сегодняшнем дне. Свой вклад в победу, в защиту своей страны на самом деле может внести каждый человек вне зависимости от возраста, вне зависимости от места работы, от выбора жизненного пути», – сказал на открытии акции первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

В пресс-службе общества «Знание» рассказали, что проект нацелен на углубление знаний молодежи о Великой Отечественной войне, о героизме советских воинов, самоотверженности современников, а также об истории регионов и их роли в развитии страны.

«В общей сложности в проекте запланированы 640 выступлений для 8 тыс. молодых слушателей – школьников и студентов. Спикерами форума выступают Герои России, участники и герои СВО, ученые, краеведы, космонавты, медики, волонтеры, общественные деятели», – уточнили в пресс-службе. Выступления наставников пройдут в формате лекций, мастер-классов, открытых диалогов.

Кириенко также заявил, что в рамках акции «Все для победы!» собрано уже более 6 млрд рублей.

«Есть такой проект «Общероссийского народного фронта» – «Все для победы!». Уже более 2 млн человек приняли участие в проекте, люди собрали шесть с лишним миллиардов рублей, на которые приобретается необходимое бойцам оборудование, экипировка, беспилотники, автомобили», – сказал он.

Кириенко рассказал, что к 9 мая «Народный фронт» отправит два железнодорожных состава с подарками и оборудованием для бойцов спецоперации.