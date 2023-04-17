В Кремле заявили о противодействии попыткам США вести разведку в России

Песков: Попытки США вести разведывательную деятельность в России встречают противодействие

Вашингтон не оставляет попыток вести разведку в России, они встречают соответствующее противодействие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У него спросили о том, обеспокоен ли Кремль уровнем проникновения спецслужб США в российские структуры, о котором можно судить с учетом последних утечек, передает ТАСС.

«Наши спецслужбы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции», – сказал Песков.

При этом США никогда не оставляли попытки разведки в России, но это встречает противодействие.

Ранее в Кремле усомнились в достоверности данных утечки документов Пентагона.