Евродепутат заявил о военном преступлении ВСУ в пасхальную ночь В ЛНР показали результаты развития региона

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В Луганской Народной республике открываются школы, медики проводят медицинский осмотр детей, благоустраиваются памятники и воинские захоронения, строится молодежный центр «Росмолодежь», а также проводятся другие мероприятия по развитию региона, с ходом развития мирной жизни в ЛНР ознакомился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Как рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале, с Кириенко, министром просвещения России Сергеем Кравцовым, министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, представителями правительства республики прошло совещание по вопросам подготовки к новому учебному году и организации летнего отдыха в ЛНР. Так, по словам Пасечника, в сентябре свои двери откроют 519 школ в ЛНР. Особое внимание на совещании уделили воспитательной работе, в республике будут расширять сеть спортивных, театральных и развлекательных секций на базе учебных учреждений. Также Кириенко поддержал идею открытия в школьных музеях новых экспозиций «Россия – моя история». Подробно обсудили проведение медицинских осмотров. Благодаря помощи медиков из других регионов России более половины детей республики уже прошли осмотры. Кириенко и Мурашко заверили, что в ЛНР направят еще шесть бригад медиков, что позволит до конца учебного года завершить диспансеризацию в полном объеме. Также Пасечник, Кириенко и Мурашко наградили медиков, участвующих в медицинском осмотре детей, республиканскими и ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кроме того, прошла встреча с представителями культурно-досуговых учреждений ЛНР. «Обучение и мастер-классы для сотрудников сферы, капитальный ремонт зданий, необходимость обновления техоснащения, потребность в книгах – такие моменты были озвучены во время чаепития. При поддержке федерального центра и шефов-регионов будем постепенно закрывать эти вопросы», – сообщил врио главы ЛНР. Во время визита в населенный пункт Металлист, сообщил Пасечник, посетив Дом культуры обнаружили, что в учреждении существует проблема с отоплением. По словам врио главы ЛНР, будет проведен мониторинг ситуации и в других учреждениях. Там, где существует такая же проблема, «проработаем вопрос во взаимодействии с нашими братскими регионами». «О том, какое пристально внимание в России уделяется сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, свидетельствует широкий список общероссийских мероприятий и акций. Подробно о них первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал на совещании с представителями профильных министерств и ведомств республики», – написал Пасечник. Он также выразил уверенность, что каждое из них найдет отклик у жителей Луганщины. Он пообещал, что будут продолжены и традиционные для республики акции. Подготовка к ним уже идет: благоустраиваются памятники и воинские захоронения, проводятся ревизии табличек на домах, в которых живут ветераны. Также вместе с Кириенко они проинспектировали строительство молодежного центра «Росмолодежь» в Луганске. «Работы ведутся стремительно, а окончательный результат планируют показать уже в августе этого года. Помимо самого сооружения, в планах благоустроить и прилегающую территорию. Убежден, здание станет «точкой притяжения» для активных и творческих молодых людей, площадкой для общения и саморазвития, украшением нашего города!» – поделился Пасечник. Он рассказал, что отмена комендантского часа позволила 28 тыс. прихожан в 22 городах и районах республики прийти в храмы и отстоять всенощную службу. В шести районах ограничились вечерними и утренними службами. Всего более 50 тыс. человек встретили Пасху в 278 храмах республики. Газета ВЗГЛЯД писала, что накануне Кириенко побывал в Донбассе, где ознакомился с ходом восстановления мирной жизни и выполнением поручений президента в ДНР. Работающие в Большом Московском цирке украинцы рассказали о жизни в России 15 апреля 2023, 22:24 Украинцы, работающие в Большом Московском цирке, призвали помирить Россию и Украину, и рассказали о большой многонациональной семье на арене и за кулисами. Проект «Другая Украина» рассказывает об украинцах, переехавших в Россию, на этот раз его участниками стали артисты цирка. Новыми героями проекта «Другая Украина» стали артисты цирка, работающие в Москве. Например, гимнастка Мария переехала из Одессы в Россию в 2018 году. По ее словам, в России люди добрее и работа намного перспективнее. Девушка говорит, что не хочет, чтобы людей разделяли по национальности, она мечтает, чтобы оба народа – и русские, и украинцы – были едины. «Мы один народ, единый народ. Нельзя, чтобы Украина и Россия жили врозь, надо мириться и объединяться», – считает девушка. Дрессировщик Владислав Гончаров рассказал, что ему стало некомфортно на Украине еще в 2004 году, во время первых проявлений радикального украинского национализма, а после майдана в 2014 он вместе со своими львами уехал в Россию.

«Я уехал из этой заболевшей страны, которая была поражена каким-то непонятным вирусом... Я считаю, что в цирке не может быть разделения по национальностям, цирк – это одна большая семья», – рассказал Гончаров.

Директор цирка Эдгард Запашный подтвердил, что еще восемь лет назад при посещении Донбасса он встречал украинцев, настроенных крайне негативно к Украине, которые прятались от обстрелов в подвалах своих домов. По его словам, они не приняли итоги майданной революции и были против уничтожения Донбасса. В российских цирках же нет места нацизму и фашизму: « Все, что касается фашизма и нацизма, должно быть уничтожено». Проект «Другая Украина» – веб-сериал, который рассказывает о том, как чувствуют себя украинцы в России. Пушилин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь Пушилин сообщил о гибели одного и ранении шести человек в результате украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь

Фото: Неофициальный Безсонов «Z»/Telegram

Текст: Антон Антонов

В результате украинского обстрела района Свято-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка в пасхальную ночь один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин сообщил в Telegram, что один из снарядов попал в детский сад, «произошло возгорание». Также были повреждены рынок, близлежащие магазины, аптека. «Твари и нелюди! Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации сволочей», – заявил он, подчеркнув, что угроза не прошла, жителям нужно быть осторожнее. Напомним, вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи собора, где шло богослужение. Всего за прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза. Новости СМИ2 Украинские ракеты упали вблизи собора в Донецке, погибла женщина Во время пасхального богослужения ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора в Донецке

Фото: Донбасс Православный/Youtube

Текст: Антон Антонов

Вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло богослужение, сообщили местные власти и представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Люди были вынуждены эвакуироваться. Под обстрел попали соседние с храмом автостанция и крытый рынок. Женщина погибла в автомобиле. Троих пострадавших забрала скорая помощь, передает РИА «Новости». В администрации попавшего под «сильнейший обстрел» Ворошиловского района сказали, что «пять человек ранены, один погиб». Сообщили, что «наблюдается задымление в районе Кафедрального собора», где проводилась праздничная литургия, передает ТАСС. Один из служителей сообщил, что иподиакон Храма Вознесения в центре Донецка был ранен в живот, передает RT. В силовых структурах города сообщили, что в районе храма был замечен БПЛА. По информации силовиков, ВСУ «активно вели аэроразведку в нескольких районах города, ПВО отрабатывала по целям на протяжении всей ночи». Представительство ДНР в СЦКК уточнило, что ВСУ вели огонь со стороны населенного пункта Очертино. Позднее украинские войска продолжили обстрел Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 мм по Киевскому району. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что боевые расчеты российских сил работают над уничтожением огневых точек ВСУ, нанесших удар по Спасо-Преображенскому собору и его окрестностям. До обстрела собора ВСУ из населенного пункта Кураховка вели огонь в сторону Кировского района Донецка – было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. Еще три 152-мм снаряда ВСУ выпустили в сторону Горловки. Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе. Москалькова назвала «безбожными сволочами» обстрелявших Донецк в пасхальную ночь

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь «безбожными сволочами» и заявила, что Россия отомстит за это. По ее словам, прилеты были зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором Донецка, в котором шла пасхальная служба, и крытым рынком, передает РИА «Новости». Москалькова заявила: «Безбожные сволочи в своем репертуаре – бьют по мирному населению… Отомстим». Омбудсмен отметила, что в результате обстрела погибла беременная женщина, троих пострадавших госпитализировали. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате украинского обстрела района Свято-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка в пасхальную ночь один человек погиб, шестеро пострадали. Напомним, вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи собора, где шло богослужение. Всего за прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза. Новости СМИ2 В ДНР восстанавливается мирная жизнь Кириенко в ДНР оценил работы по развитию медицины, образования, культуры и поддержке ветеранов СВО

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко побывал в Донбассе, где ознакомился с ходом восстановления мирной жизни и выполнением поручений президента в ДНР. Врио главы ДНР Денис Пушилин в субботу вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили несколько учреждений культуры, медицины и образования региона. Так, они оценили работу Донецкого центра первичной медико-санитарной помощи №11, где проходят медосмотр школьники города, говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина. Также были проинспектированы специализированные автомобили, поставленные в республику в рамках гуманитарной помощи. Всего было доставлено 106 машин. Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, профилактическим медицинским осмотром в ДНР уже охвачено более 77 тыс. детей. «Медработники из других регионов России проделали огромную работу по профилактическому обследованию наших детей, особенно если учесть, что своими силами при том дефиците врачей, который у нас есть, мы бы не справились», – заявил Пушилин после вручения врачам ведомственных наград Минздрава. При посещении Мариуполя Кириенко и Пушилин зашли в одну из местных аптек и ознакомились с ее ассортиментом и ценами. Провизор подтвердила, что дефицита препаратов нет, а ценовая политика, по ее выражению, «для людей». Было признано, что аптек в городе пока не хватает, однако идет работа над увеличением их количества. Кроме того, они заехали на один из мариупольских рынков. Сейчас перед местными властями стоит задача наладить поставки овощей и фруктов в город. Для этого нужно выстроить отношения с производителями, а также обеспечить город овощехранилищами. В рамках совещания с министром просвещения России Сергеем Кравцовым было проверено состояние системы образования региона. Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова сообщила, что урегулированы вопросы сдачи государственной итоговой аттестации 11-классниками. В вузы есть возможность поступить и без ЕГЭ, но 962 ученика выбрали этот экзамен, и им будет предоставлена такая возможность и в ДНР, и в Ростовской области. Было отмечено, что уже в прошлом году образовательные организации ДНР получили хорошее оснащение, и хотя остаются ряд нерешенных вопросов, они решаются в совместной работе с каждым регионом-шефом. Отмечается, что в регионе активно заняты воспитательной работой среди школьников. В частности, открыты 133 школьных театра, 135 музейных комнат, 119 хоровых студий, 189 спортклубов. В ДНР – 345 первичных отделений «Движения Первых», 50 школ присоединились к программе «Орлята России». По словам первого замглавы администрации президента, в в этом году должно быть увеличено количество детей, которые смогут оздоровиться и отдохнуть на летних каникулах в других регионах страны. С руководителями культурно-досуговых центров ДНР за неформальным чаепитием прошло обсуждение насущных вопросов, в том числе потребности в ремонтных работах, оборудовании, инструментах, костюмах, книгах. Особое внимание уделили программам обучения работников сферы культуры. Еще одна встреча, теперь уже с местными историками, прошла в офисе Российского военно-исторического общества. Его участники после возрождения мемориала на Саур-Могиле продолжают работу над восстановлением региональных памятников, в том числе реконструкцию мемориала жертвам фашизма на шахте №4/4-бис. При обсуждении монумента в честь шахтерских дивизий Донбасса Кириенко предложил в качестве реальных прототипов для памятника выбрать семейную династию защитников Донбасса. Также Кириенко принял участие в совещании по вопросу реализации программы быстрой подготовки кадров для экономики новых регионов в системе профобразования. Говорилось, что местные учреждения профобразования уже перешли на российские стандарты обучения, и управленческие команды прошли соответствующую переподготовку. В ДНР в этом году делается акцент на участии в общероссийских проектах профессиональной подготовки. В качестве примера упоминались чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы», чемпионат для студентов с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурсы педагогического мастерства, короткие программы переобучения. Кириенко обратил внимание, что площадку для профобучения кадров по коротким программам важно открывать непосредственно в ДНР, также важно проводить здесь и конкурсы профмастерства, например, по направлению строительства, которое активно ведется в республике. В ходе открытой дискуссии была затронута проблема обновления материально-технической базы училищ. Кроме того, обсуждалась настойка системы профобразования под запросы реальной экономики, ее связь с производством, перспективы создания образовательно-производственных кластеров. Кириенко также посетил легендарный батальон «Сомали». Его действующий командир с позывным Бойкот рассказал, как развивается ситуация на передовой. Бойцы высоко оценили решение президента России о создании специального государственного фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи ветеранам СВО, в том числе участникам боевых действий в Донбассе, начиная с 2014 года, и семьям погибших бойцов. После разговора с бойцами Кириенко заехал в готовящееся к открытию представительство фонда в республике, а также возложил цветы к памятнику Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе.

Путин подписал закон о переводе новых регионов на московское время Путин подписал закон о переводе ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на московское время

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в состав территорий, где действует московское время. Согласно принятому закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, четыре новых региона входят во вторую часовую зону (московское время, UTC+3). До этого в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действовало киевское время – UTC+2 (на час меньше, чем в Москве) в зимний период и UTC+3 – в летний. Отмечается, что регионы после включения в состав России уже «перевели стрелки» на московское время. Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Новости СМИ2 Хуснуллин: К концу года в новых регионах будет восстановлено порядка 50 спортивных объектов Вице-премьер Хуснуллин: К концу года в новых регионах будет восстановлено порядка 50 спортивных объектов 13 апреля 2023, 21:37 В новых регионах России уже отремонтировано 28 спортивных объектов, в ближайших планах – еще порядка 20, восстановление социальной инфраструктуры новых субъектов проходит при непосредственной координации Минстроя, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. «Спортивные школы Донбасса еще со времен СССР известны своими выдающимися воспитанниками и их победами. В новых регионах создается современная инфраструктура, которая позволит реализовать потенциал молодого поколения, в том числе и в спорте. Например, в Мариуполе сейчас проходят восстановительные работы в детско-юношеских спортивных школах «Атлетик», «Олимпия» и «Прометей». В ЛНР ремонтируют стадион и бассейн», – приводятся его слова на сайте правительства. Хуснуллин добавил, что в мариупольском спорткомплексе «Ильичевец» проводится демонтаж поврежденных несущих конструкций и разрушенного фасада. В сентябре здесь снова начнутся тренировки в различных секциях. А в здании комплекса «Садко», который из волейбольного перепрофилирован в многофункциональный спортивный центр, проведен комплекс восстановительных мероприятий. Строители из Санкт-Петербурга заменили металлоконструкции крыши в форме купола, установили трибуны на 430 мест и современную систему кондиционирования, сейчас завершают отделку внутренних помещений. Евродепутат заявил о военном преступлении ВСУ в пасхальную ночь Евродепутат де Граф: Украинский обстрел собора в Донецке во время Пасхи – военное преступление 16 апреля 2023, 17:54 Текст: Ольга Никитина

Вооруженные силы Украины во время празднования православной Пасхи обстреляли собор в Донецке, сообщил представитель голландской партии «Форум за демократию» (FVD), евродепутат Марсель де Граф, назвав произошедшее военным преступлением. На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) евродепутат написал, что преднамеренный обстрел гражданских целей – военное преступление, и призвал западные страны прекратить поддержку преступного киевского режима, передает РИА «Новости». Напомним, в пасхальную ночь ВСУ выпустили ракеты по населенным пунктам республики. Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, удар пришелся на район Свято-Преображенского кафедрального собора. В результате погиб один человек, пострадали еще шесть жителей. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь «безбожными сволочами» и заявила, что Россия отомстит за это. Новости СМИ2 В Минстрое рассказали о восстановлении объектов в новых регионах России 15 апреля 2023, 17:52 В Министерстве строительства и ЖКХ России на еженедельном заседании рабочей группы обсудили вопросы строительства и восстановления жилищного фонда и инфраструктуры, функционирования жилищно-коммунального комплекса, регулирования социальной сферы и экономики новых регионов. Отмечается, что Минстроем России совместно с Минспорта России и ППК «Единый заказчик в сфере строительства» в настоящее время прорабатывается вопрос дальнейшего восстановления спортивного комплекса «Ильичевец» – одного из крупнейших спортивных объектов Мариуполя. Кроме того, также были рассмотрены вопросы поддержки граждан, чье жилье было повреждено или утрачено в результате боевых действий, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В новых регионах идет восстановление объектов и жители получают возможность отводить детей в новые детские сады, школы, заселяются в дома. Одной из важнейших задач восстановительных работ в новых регионах России является ремонт и строительство социальных объектов, в частности, объектов здравоохранения. Так, больницу в Новоазовском районе (ДНР) ремонтируют строители из Московской области. Здание не ремонтировали 20 лет. На объекте запланирована замена систем тепло-, водо- и энергоснабжения, установка новых окон и дверей, отделка помещений и благоустройство территории. После капитального ремонта корпус оснастят новым оборудованием. По словам заместителя председателя правительства Донецкой народной республики, строители из Липецкой области не не сбавляют темпов работ на объектах, закрепленных за регионом в Володарском районе. С лета прошлого года липецкие специалисты восстановили на юге ДНР порядка 40 объектов инфраструктуры. В этом году в первую очередь решили сдать три школы, детский сад, три объекта водоснабжения, четыре объекта благоустройства. Среди них – центральный парк в самом пгт. Володарское, где строители завершают монтаж новой детской площадки. Продолжает восстанавливать коммунальную инфраструктуру в новых регионах фонд развития территорий. Так, в Мариуполе специалисты ФРТ проводят работы на 34 стационарных котельных. Восстановлено и запущено в эксплуатацию оборудование на одной из самых крупных котельных, которая обеспечивает теплом жителей 150 многоквартирных домов и 17 социальных объектов в Жовтневом районе. Кроме того, завершена работа по запуску автоматизированного оборудования в котельной, расположенной в пункте временного размещения на 780 человек на базе «Солнечный». Всего фонд обеспечил теплоснабжение 1 428 многоквартирных домов и 118 социальных объектов. По словам гендиректора ППК «Фонд развития территорий» Ильшата Шагиахметова, поставлена задача к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов обеспечить подачу тепла в более 1800 объектов города. В настоящее время осуществляется технический аудит, по результатам которого будет утвержден комплексный план мероприятий для организации бесперебойного теплоснабжения всего Мариуполя. Разработанная Минстроем России программа социально-экономического развития новых регионов направлена в правительство России. Программа подготовлена по поручению президента России. В формировании программ принимают участие все задействованные федеральные органы власти и регионы, в том числе оказывающие шефскую помощь новым регионам и отдельным их территориям, районам и населенным пунктам. Кремль спросили об экспорте в Китай сплавов из ДНР Представитель Кремля Песков: Неизвестно, насколько правдивы сообщения об экспорте в Китай сплавов из ДНР 14 апреля 2023, 13:49 Текст: Александра Юдина

Достоверность сообщений об экспорте в Китай медных сплавов из ДНР не подтверждена, источник информации неизвестен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Кремлю неизвестно, насколько правдивы эти сообщения, чем они подкрепляются и откуда взята эта информация, Кремль не располагает такой информацией, передает РИА «Новости». Ранее появилась информация о том, что за последние несколько месяцев Китай якобы импортировал с территории ДНР медные сплавы. Новости СМИ2 Девять финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» получили назначения 13 апреля 2023, 19:38 В ДНР прошла вторая волна назначений из числа финалистов кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». По итогам серии собеседований новые должности получили девять конкурсантов. Еще восемь участников получили назначения в марте. Максим Вельма занял должность заместителя главы администрации города Дебальцево. Прежде он работал сфере жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры. Ведет активную общественную деятельность, является членом политсовета одного из местных отделений общественного движения «Донецкая Республика». Владислав Гуляев уже несколько лет работает в Министерстве связи ДНР в должности главного специалиста. Благодаря выходу в финал конкурса он получил повышение – теперь Владислав возглавляет отдел безопасности и спецсвязи министерства. Алина Добродомова тоже получила повышение – с должности заведующей отделом информационных технологий и электронных ресурсов до заместителя генерального директора Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской. С 2010 года она участвует в проведении обучающих тренингов по освоению компьютерных технологий для населения и библиотечных работников региона. Елена Карнаух, до недавнего времени работавшая в пресс-службе Аппарата Правительства ДНР, теперь стала помощником первого заместителя председателя Правительства ДНР Рустама Мингазова. Ранее она работала в Министерстве информации Донецкой Народной Республики, общественной организации «Молодая Республика» и преподавала в Академии МВД ДНР имени Ф. Э. Дзержинского. Сергей Макаров проделал карьерный путь от горного мастера участка до главного инженера шахты, а недавно был назначен на должность начальника отдела реконструкции и ликвидации неперспективных горных предприятий департамента угольной промышленности Министерства угля и энергетики ДНР. Михаил Педченко получил назначение на должность директора департамента топлива и газоснабжения Министерства угля и энергетики ДНР. Прежде он руководил одним из отделов министерства, а до 2015 года занимался научной деятельностью. Станислав Пидгорецкий возглавил департамент электроэнергетики Министерства угля и энергетики ДНР. До выхода в финал конкурса он работал старшим диспетчером в ГУП ДНР «Государственная магистральная сетевая компания». Роман Пилецкий ранее работал в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики. Теперь он занимает должность заместителя начальника отдела мероприятий гражданской обороны Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС РФ по ДНР. Алексей Якель возглавил отдел перспективного развития и анализа деятельности научных организаций и организаций высшего профессионального образования Департамента науки и высшего профессионального образования Министерства образования и науки ДНР. Алексей – кандидат филологических наук, до назначения был доцентом кафедры журналистики Донецкого национального университета, где также руководил Молодежной школой журналистики. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, комментируя вторую волну назначений, отметил высокий уровень участников и их готовность к быстрому включению в работу по восстановлению региона. «Конкурс «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика», как и ожидалось, стал значимым источником отличных специалистов, которые так нужны сегодня республике. Я был на всех полуфиналах и могу с уверенностью сказать, что это заряженные, решительные люди, обладающие большим управленческим потенциалом и желанием возрождать Донбасс. Не сомневаюсь, что все, кто уже получил назначения, будут трудиться на благо Донецкой Народной Республики и всех ее жителей», – заявил Пушилин. Напомним, в январе прошли два полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Третий, заключительный, полуфинал объединен с полуфиналом конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» и проходит в настоящее время. Кириенко посетил восстановленный храм и рынок в Мариуполе 15 апреля 2023, 10:32 Текст: Ольга Никитина

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе, восстановленный после обстрелов, а также городскую аптеку и один из рынков. Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что в соборе, пострадавшем в результате обстрелов, поменяли окна, заделали крышу, установили новые красивые витражи. «Как рассказали нам настоятель отец Николай и священнослужитель отец Гавриил, служба в храме не прекращалась даже в разгар самых ожесточенных боев за освобождение города. Жители спасались здесь как в духовном, так и в физическом смысле: колодец при соборе стал единственным источником чистой воды на всю округу», – написал Пушилин. Также Кириенко и Пушилин посетили воскресную школу, им показали детские поделки на тему православных праздников. «Видно, что и взрослые, и дети все в ней делают с любовью», – отметил он. После этого Кириенко посетил одну из аптек Мариуполя, ознакомился с ассортиментом и доступностью цен на лекарства, сообщил Пушилин. Первый замруководителя администрации президента и врио главы региона пообщались с провизором, которая подтвердила, что дефицита препаратов не испытывают, но аптек еще не хватает, над увеличением их количества работают местные власти.

Также Кириенко и Пушилин побывали на местном рынке. Глава региона отметил, что в Мариуполе уже открыты несколько рынков. Стоит задача – наладить поставки овощей и фруктов, для этого нужно выстроить отношения с производителями, а также обеспечить овощехранилищами. Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что под руководством Кириенко прошло совещание по оптимизации работы пунктов пропуска на территории региона.«Задача – создать дополнительные комфортные условия для автомобилистов при пересечении пунктов пропуска в обоих направлениях», – уточнил Голубев. Он сообщил, что в совещании принимали участие представители Минтранса РФ, Погранслужбы, Росгранстроя и ОНФ. Новости СМИ2 Народный фронт поздравил бойцов и жителей в новых регионах России с праздником Пасхи Народный фронт поздравил бойцов и мирных жителей с праздником Пасхи в ДНР, ЛНР и Запорожской области 14 апреля 2023, 18:03 В преддверии Пасхи представители Народного фронта привезли куличи подразделениям на передовую и мирным жителям в города и поселки освобожденных территорий в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области. В общей сложности представители президентского движения поздравили с Пасхой более 10 тыс. человек. Так, 5 тыс. освященных куличей представители Народного фронта привезли военнослужащим Первого Донецкого армейского корпуса. Их испекли сестры Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря в Подмосковье. «У кого-то племянник, у кого-то братья там служат. Наш алтарник тоже сейчас на фронте. Вообще связь нашего монастыря с народом Донбасса – давняя. На предприятии «Донецксталь» в 2001 году были отлиты колокола для монастыря. Теперь сестры отправляют в ДНР пасхальные куличи», – сказала казначей Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря, монахиня Ювеналия Королева. В Луганской народной республике в преддверии Пасхи представители президентского движения сами испекли, украсили и привезли бойцам и мирным жителям на освобожденные территории 1500 куличей. Акция прошла при поддержке цеха хлебобулочных изделий Луганска. Муку и все необходимые ингредиенты для приготовления праздничной выпечки общественники привезли с собой. Молодежное крыло Народного фронта в ДНР доставило гуманитарную помощь в Горловский Богоявленский собор. Ребята передали служителям собора сладкие подарки, которые раздадут детям в праздник, и форму для младшего церковного хора от неравнодушных предпринимателей Таганрога. В Запорожской области 250 куличей передали трем подразделениям, сражающимся на передовой. Вместе с ними представители Народного фронта передали бойцам письма от школьников из Республики Хакасия и небольшие иконы в качестве оберегов. Многие российские артисты через Народный фронт передали поздравления бойцам. Видеообращение к Пасхе бойцам записал Иван Охлобыстин. Актер пожелал военнослужащим жить с верой, а всем россиянам – больше молиться за тех, кто защищает нашу страну. «В эту Пасху мы должны увеличить наш молитвенный жар, поскольку мы несем ответственность духовную за наших ребят, которые сражаются сейчас на фронтах, и пожелать им защиты с небес и ничего не бояться. Тот, кто верит, ничего никогда не боится», – сказал он. Народный фронт поздравляет бойцов с праздником Пасхи и готовится доставить масштабный сбор подразделениям ко Дню Победы. В рамках проекта «Все для победы!» в преддверии праздника 9 Мая будет сформирован поезд, который благодаря российским железнодорожникам доставит на передовую внедорожники, пикапы, микроавтобусы, квадроциклы, а также гитары, подписанные артистами. В железнодорожный состав войдут вагоны из разных регионов страны. Автомобили, которых ожидается в составе гуманитарного груза более 200, будут установлены на специальные платформы. Также на средства сбора будут закуплены необходимое военным снаряжение и оборудование.

Кириенко и Кравцов обсудили в ЛНР подготовку к учебному году Пасечник: В ЛНР с участием Кириенко и Кравцова прошло обсуждение подготовки к учебному году 16 апреля 2023, 11:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Подготовка к новому учебному году в школах Луганской Народной Республики стала темой совещания, которое провели первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и представители регионального правительства, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, прошло совещание по вопросам подготовки к новому учебному году 488 школ республики и организации летнего отдыха в ЛНР. Пасечник отметил, что в ходе совещания обсудили оснащенность учебных заведений и воспитательную работу, передает ТАСС. По словам Пасечника, в республике расширят сеть спортивных, театральных и развлекательных секций на базе учебных учреждений. Он добавил, что Кириенко поддержал идею открытия в школьных музеях новых экспозиций «Россия – моя история», подчеркнув, что это особенно актуально для освобожденных территорий. Участники совещания также подробно обсудили проведение медицинских осмотров, которые уже прошли более половины детей республики. Пасечник уточнил, что планируется направить в ЛНР еще шесть медицинских бригад, это позволит до конца учебного года завершить диспансеризацию. Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что в новых регионах России уже отремонтировано 28 спортивных объектов, в ближайших планах – еще порядка 20. Новости СМИ2 Кириенко, Турчак и Пушилин встретили Пасху вместе с жителями в одном из храмов ДНР 16 апреля 2023, 16:38 Текст: Ольга Никитина

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин встретили Пасху вместе с жителями в одном из храмов ДНР, сообщили в администрации главы республики. В сообщении администрации, опубликованном в Telegram, говорится, что также на церковной службе присутствовали депутаты Госдумы Зураб Макиев и Дмитрий Саблин. «В руках у Дениса Пушилина и Андрея Турчака Благодатный огонь, его помогла доставить в республику партия «Единая Россия», – говорится в сообщении. 15 апреля Кириенко посетил вместе с Пушилиным Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе, восстановленный после обстрелов, а также городскую аптеку и один из рынков.