«Движение первых» запустило масштабный проект благоустройства памятных мест

Российское движение детей и молодежи 15 апреля объявило о запуске масштабного проекта «Хранители истории». Участниками торжественного старта, который состоялся в Тверской области у Ржевского мемориала Советскому солдату, стали свыше 500 участников «Движения первых».

У подножия монумента будущим хранителям истории – школьникам и студентам колледжей – рассказали о проекте и его главных направлениях: важности изучения истории, восстановлении и облагораживании памятных мест, а также несении почетных караулов.

Председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров, который лично принял участие в торжественном митинге, подчеркнул, что тысячелетняя история России – удивительна и многогранна, поэтому проект призван сохранить для будущих поколений памятные места самых разных эпох.

«Однако местом старта неслучайно был выбран Ржевский мемориал Советскому солдату. Это место – символ героического и, в то же время, самого трагического периода. Современный мир столкнулся с серьезными вызовами, которые направлены против нашей истории. Ребята помнят, что они – наследники многих поколений героев, поэтому проект «Хранители истории» уже сейчас вызывает у них небывалый интерес, а главное – отклик в сердцах», – сказал Гуров.

Приветствие организаторам и участникам события направил губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул, что авторами проекта стали неравнодушные, искренне любящие родной край и Отечество ребята из Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

«Организация, созданная при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, уже ведет активную деятельность, вносит вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения, сбережение исторической правды и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей нашего народа. Уверен, что реализация проекта «Хранители истории» станет важным шагом на пути становления движения, как объединения активных, целеустремленных молодых людей, вовлеченных в созидательную работу на благо нашей Родины!» – отметил Руденя.

В ходе мероприятия ребята заступили на вахту почетного караула у Мемориала Советскому Солдату, почтили павших в боях с нацизмом минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента.

В свою очередь реконструкторы подготовили для школьников и студентов колледжей выставку обмундирования времен войны, военнослужащие под аккомпанемент оркестра продемонстрировали строевые и боевые приемы, а сотрудники мемориального комплекса, который является филиалом столичного Музея Победы на Поклонной горе, и волонтеры провели увлекательные экскурсии по территории и в музейно-выставочном павильоне.

«Время отодвигает события нашей истории все дальше, но старшему поколению не стоит переживать за сохранение памяти, особенно о Великой Отечественной и ее героях. То, что передали нам наши бабушки и дедушки, мамы и папы мы сбережем, защитим и передадим уже нашим детям и внукам. Уверена, проект РДДМ «Хранители истории» сыграет в этом свою большую и важную роль», – сказала участник «Движения первых» из Ржева Елизавета Смирнова.

Почетными гостями открытия проекта стали сенатор Совета Федерации Скаковская Людмила; начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», Олимпийский чемпион Никита Нагорный; исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова; Герой Российской Федерации, полковник Алексей Романов.

Кроме того, старт проекту «Хранители истории» 15 апреля дали первичные отделения более чем в 30 субъектах страны, в том числе и в регионах, где в годы Великой Отечественной развернулись ожесточенные сражения. Более 6 тыс. неравнодушных молодых людей вышли на масштабные субботники и встали у мемориалов и монументов в почетный караул.

Так, только в Курской области, которая в годы войны была длительное время оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, на встречу по благоустройству памятных мест пришли свыше 500 ребят. В парке Победы у памятника Воинской Славы в селе Засосна Белгородской области собрались более 250 юных патриотов, а в аул Новая Адыгея в Тахтамукайском районе, где на территории местной школы расположен парк с именными деревьями ветеранов Великой Отечественной, приехали почти 300 школьников и студентов колледжей республики.