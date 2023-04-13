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США собрались передать замороженные резервы ЦБ России Украине
Замгоссекретаря США Нуланд: Замороженные активы ЦБ России в иностранных банках могут направить на восстановление Украины
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Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления на организованном Торговой палатой США форуме американо-украинского партнерства Нуланд заявила, что при поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию изъятых у российских «олигархов» активов для оказания помощи и восстановления Украины, передает ТАСС.
Нуланд добавила, что обсуждается также возможность передачи активов Центрального банка России, часть которых США и их союзники заморозили на сумму 300 млрд долларов. Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Напомним, 7 апреля международные резервы России превысили 600 млрд долларов.
В США оценили потери украинской армии за время конфликта
Washington Post: За время конфликта ВСУ потеряли, по подсчетам правительства США, до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными
За время конфликта украинская армия, по подсчетам правительства США, потеряла от 124 тыс. до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными, что в пять раз больше заявленных Киевом цифр, сообщила американская The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть «секретные документы».
Как сообщает издание, Киев готовится к наступлению на российские силы, и хотя Украина не раскрывает данные, полевые командиры заявляют об огромных потерях. По мнению автора статьи, Украине нужно больше солдат, причем быстро, передает RT.
В минувшее воскресенье посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил об «ужасных» потерях украинских вооруженных сил в ходе СВО.
Штурмовые подразделения взяли железнодорожный вокзал в Артемовске
«Русская весна»: Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал
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Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард», сообщают военные корреспонденты «Русской весны».
Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обнародовал сводку о положении дел в Артемовске (украинское название города – Бахмут). Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард».
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Донецком направлении российские штурмовые отряды овладели тремя кварталами Артемовска. Во вторник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% территории Артемовска, в том числе все административные центры и заводы. В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин информировал, что отправленные киевским режимом в Артемовск резервы ВСУ уничтожаются на подъезде к городу.
ФСБ установила соучастника убийства Татарского
ФСБ установила соучастника убийства военкора Владлена Татарского
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ФСБ и СК вычислили соучастника убийства военкора Владлена Татарского – гражданина Украины Юрия Денисова.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, убийство Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) вместе с ранее задержанной Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы (ДРГ) Юрий Денисов, 1987 года рождения, передает ТАСС.
С помощью сервиса экспресс-доставки через посредника он осуществил передачу подозреваемой в Москве взрывного устройства, которое было закамуфлировано под гипсовый бюст военкора.
В ЦОС отметили, что по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года Денисов через территорию Латвии прибыл из Киева в Москву. Здесь он собирал сведения об образе жизни и местах, которые посещает военкор Татарский. Гражданин Украины для осуществления своей цели снял квартиру рядом с местом проживания журналиста, а также приобрел автомобиль.
Сразу после совершения теракта Денисов вылетел из России через Армению в Турцию. В данный момент инициирована процедура объявления подозреваемого в международный розыск.
Кроме того, российские спецслужбы отметили, что организаторами теракта, в результате которого погиб военкор, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.
На прошлой неделе стало известно, что обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.
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Индия не пригласила Зеленского на саммит G20
МИД Индии: Украинских чиновников нет в списках приглашенных на саммит G20
Индия не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, официальных лиц Киева нет в числе приглашенных, заявил официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи.
Багчи напомнил, что ему нечего добавить к озвученной ранее позиции МИД Индии относительно отсутствия приглашения для украинских чиновников на G20.
Он также не стал комментировать возможность визита индийских лидеров на Украину, отметив, что обо всем будет объявлено, если поездка состоится, передает РИА «Новости».
Ранее Багчи сообщил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приехала в Индию.
Участник украинского мошеннического кол-центра доставлен в Москву
«Коммерсант»: Из Бердянска в Москву доставили предполагаемого сотрудника кол-центра украинских телефонных мошенников
Предполагаемый сотрудник кол-центра украинских телефонных мошенников, участник преступной группировки, занимавшейся дистанционным хищением средств у россиян в ходе телефонного мошенничества, Евгений Сурков доставлен из Бердянска в Москву, сообщил «Коммерсант».
Тверской райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя 12-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве об аресте Евгения Суркова, подозреваемого в особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщил суду следователь, причастность Суркова к хищениям подтвердили потерпевший от его действий, двое свидетелей и оперативник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, написавший соответствующий рапорт. Кроме того, следствие предоставило в распоряжение суда результаты компьютерных экспертиз, исследований электронных носителей и протоколы осмотра бумажных документов, свидетельствующие об участии подозреваемого в преступных схемах, сообщил «Коммерсант».
Следователь изложил суду имеющиеся у него опасения касательно отсутствия у подозреваемого Суркова в России регистрации и места жительства, при наличии украинского гражданства, в связи с чем подозреваемый в случае отсутствия решения суда об аресте наверняка захочет сбежать на Украину и вернуться к преступной деятельности. Судья согласился с представителем ГСУ и отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.
По данным близкого к расследованию источника издания, подозреваемый представлял старейший на Восточной Украине мошеннический кол-центр, сформированный в Бердянске. Сурков, по данным источника издания, числился в этой структуре на низшей должности «звонаря», в его задачу входила первичная обработка будущей жертвы телефонного мошенничества под видом майора МВД России или сотрудника службы безопасности банка, название которого подозреваемый выбирал в зависимости от привязанных к номеру телефона потерпевшего дебетовых или кредитных карт. В случае если контакт с жертвой телефонного мошенничества удавалось установить, к диалогу подключались старшие партнеры Суркова, якобы представляющие, соответственно, Центробанк или ФСБ России. Среди потерпевших оказались в основном пожилые жители Москвы.
Как сообщил источник издания, системная регистрация потерпевших от действий Бердянского кол-центра началась в Москве только в 2019 году, хотя мошенники действовали около десяти лет. Жертвы телефонных хищений обращались в районные отделы полиции с заявлениями, в которых излагали однотипные истории о том, как мнимые сотрудники службы безопасности банка сначала пугали их якобы готовящимися хищениями средств с их банковских счетов, а затем убеждали переводить деньги на некие подконтрольные мошенникам «резервные счета в Центробанке», якобы для сохранности.
К началу 2022 года московская полиция уже знала, что жертвами бердянских мошенников стали по крайней мере 18 жителей столицы. Однако полицейским оставалось лишь опрашивать потерпевших, фиксировать совершенные ими трансакции и подсчитывать нанесенный ущерб, а добраться до подозреваемых российские правоохранители смогли только после начала спецоперации на Украине, после чего «бердянские» мошенники оперативно свернули деятельность, следует из материалов дела.
Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества и краж (ст. 159 и ст. 158 УК РФ), активизировалось лишь после воссоединения Запорожской области с Россией. Объединив все связанные с «бердянскими» эпизоды в одно уголовное дело и забрав его в свое производство, следователи и оперативники ГСУ ГУ МВД по Москве отправились за подозреваемыми в Бердянск, где задержали Суркова, представлявшегося майором МВД РФ.
Как сообщил адвокат арестованного Андрей Бухтеев, после начала спецоперации России на Украине кол-центр закрылся, его организаторы сбежали в Польшу, а «звонари», набранные преимущественно из местных, стали искать другую работу. Сам Сурков, по его словам, стал стрелком местного ГУП ЦСН «Охрана», зарегистрированного в Мелитополе.
По словам подозреваемого, работать он устраивался в кол-центр, официально специализирующийся на дистанционных продажах товаров и услуг. Когда же увидел, что происходит там на самом деле, то участвовать в этом отказался, сообщил адвокат. По данным защитника, конторой руководили представители украинской оргпреступности, которые предупредили его клиента, что выход из системы будет иметь тяжелые последствия для самого отступника и членов его семьи, поэтому Сурков и побоялся с ними ссориться.
Напомним, в феврале зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что почти все телефонные мошенники являются украинцами, действующими в основном из Днепра.
Латвия подтвердила отправку военных на Украину
Латвия подтвердила отправку военных в зону СВО на Украине для охраны грузов
Латвия отправляла военных на Украину для выполнения вспомогательных действий, в частности, охраны латвийского посольства в Киеве, заявили в Минобороны республики.
Порталы Delfi (заблокирован в России) и LETA приводят заявления ведомства, где указано, что латвийские солдаты были направлены в зону СВО для выполнения вспомогательных функций – охраны посольства Латвии на Украине и охраны грузов. Подчеркивается, что военные Латвии не принимали участия в военных действиях, передает «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
Минобороны рассказало о ходе штурма центральных районов Артемовска
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На Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжали действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВДВ оказывают поддержку штурмовым отрядам «Вагнера» на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ и возможности отступления из Артемовска подразделений противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации и ракетных войск Южной группировки войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Калиновки, Николаевки и Ступочки ДНР.
За последние сутки в интересах группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершено 12 вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 57 огневых задач, сообщил Конашенков.
Общие потери противника на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 300 военнослужащих, машина пехоты, шесть бронемашин, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Синьковки, Тимковки и Двуречной Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
Потери противника составили более 35 военнослужащих, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от Червоной Дибровы ЛНР, Тернов и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20. Под Невским ЛНР уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром ДНР, Полтавкой, Верхней Терсой и Омельником Запорожской области.
За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 20 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица «Мста-Б».
Под Гуляйполем Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады тер обороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожены до 35 военнослужащих, две бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.
Средствами ПВО за сутки перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено шесть украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Червоная Диброва, Рубежное, Пшеничное ЛНР, Волноваха и Кирилловка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
В Кремле отреагировали на призыв Киева сделать Черное море «морем НАТО»
Песков: Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»
Черное море никогда не будет «морем НАТО», оно должно быть морем сотрудничества и взаимодействия для всех прибрежных государств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Призыв Киева демилитаризировать Черное море и сделать его «морем НАТО» основан на двух противоречиях, подчеркнул Песков. Так как НАТО и демилитаризация – взаимоисключающие понятия, пояснил он, передает ТАСС.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море необходимо демилитаризовать и превратить в «море НАТО».
В Кремле пообещали проанализировать решение Гааги обязать Россию заплатить ущерб «Нафтогазу»
Москва проанализирует решение трибунала в Гааге обязать Россию возместить ущерб «Нафтогазу» 5 млрд долларов от потери активов в Крыму, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Разбирательство Песков назвал не новым, а вот решение – новым, которое нужно проанализировать. Он добавил, что российские специалисты займутся анализом постановления, а затем примут решение о том, что делать дальше, передает РИА «Новости».
До этого глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов сообщил о решении арбитражного суда в Гааге обязать Россию выплатить компании 5 млрд долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
RT: В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
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В документах Пентагона, которые утекли в Сеть, говорится, что Украина с начала СВО якобы потеряла четверть парка боевых вертолетов, а также 60 истребителей и бомбардировщиков, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, подлинность этих данных требует проверки. Издание опубликовало данные, согласно которым за последние полгода ВСУ израсходовали более 9,5 тыс. 227-мм реактивных снарядов типа GMLRS. Также по состоянию на 3 марта 155-мм артиллерийских снарядов осталось на два дня боев.
Кроме того, в слитых документах говорится, что украинские военно-воздушные силы потеряли 23% парка боевых вертолетов (32 из имевшихся 139).
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули заявил, что администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
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ОНФ попросил СК завести дело против пытающего российских пленных украинского «хирурга»
Необходимо возбудить дело против мужчины, назвавшегося «хирургом» и признавшегося на видео в античеловеческих действиях против российских военных, соответствующее обращение в СК направил «Общероссийский народный фронт».
Дело нужно возбудить по статье «Геноцид», соответствующее обращение ОНФ направил в Следственный комитет России, сообщили в общественной организации РИА «Новости».
В ролике мужчина признался в античеловеческих действиях в отношении российских военнослужащих, участвующих в СВО, указали в ОНФ.
В ролике он представляется «Владимиром Васильевичем» и «хирургом полевой медицинской службы», а также заявляет, что проводит операции на внутренних органах, которые, вероятно, «продает за границу».
«Хирург» заявляет, что специально причиняет боль российским военным, не применяет обезболивающие, а также призывает к особой жестокости по отношению ко всем россиянам.
Такие высказывания – не единичный случай, в этом также замешано «нацистское влияние на жителей Украины» и подражание фашистам, заявил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
Политолог Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок визитом в Пекин попытается уравновесить Макрона, чей запрос на самостоятельность в последнее время серьезно вырос. Но немецкому канцлеру Олафу Шольцу стоит волноваться, когда он «выпускает ее на вольный выпас», еще и на такой сложной площадке, как Китай. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя предстоящий визит Бербок в КНР.
«Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай – это попытка уравновесить ситуацию в Европе после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку тот начал диссидентствовать, заявляя, что европейцы – союзники США, но не вассалы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«У Бербок четкая глобалистская линия, в фарватере США. Именно поэтому ее выбрали для снижения градуса накала после запроса Франции на самостоятельность. Однако канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит волноваться, если он решил «выпустить на вольный выпас» Бербок, еще и на такой сложно площадке, как Китай», – отметил он.
«В числе вопросов, которые Бербок будет обсуждать с китайскими партнерами, безусловно, значится украинский конфликт и призыв к Пекину давить на Россию. Вместе с тем есть еще и достаточно большая повестка экономического взаимодействия Германии и Китая. Кроме того, довольно остро стоит вопрос технологической войны между Пекином и Вашингтоном. Скорее всего, Берлину здесь нужно будет занимать какую-то позицию, и это то, о чем в первую очередь будут говорить китайцы», – полагает собеседник.
«Примечателен подход Китая к приему подобных визитов. Поднебесная выстраивает отношения в первую очередь с самостоятельными странами, а не с Европейским союзом. Именно этим была обусловлена разница в приеме Макрона и фон дер Ляйен. Бербок – не первое лицо Германии, так что особо церемониться с ней не станут, но сделают все строго в рамках протокола», – отметил политолог.
«У европейцев сейчас сезон «дипломатического наступления» на Китай. Под предлогом обсуждений экономического взаимодействия, представители Старого Света сводят переговоры в политическое русло. Безусловно, Бербок в первую очередь должна будет говорить о бизнесе. Немецкие предприниматели крайне заинтересованы в сохранении и расширении связей с Поднебесной», – добавил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем как представитель более выраженной идеологической линии она публично объявит о том, что убеждала китайских партнеров в необходимости воздействовать на Россию. Я полагаю, что Европа сейчас колеблется по поводу явного желания США добиться конфронтации с Китаем. И, с одной стороны, европейцы пытаются это смягчить, с другой – чрезвычайно опасаются раздражать американского партнера», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня, она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Ветеран «Альфы»: Купить взрывчатку для убийства Татарского Денисову помогла агентурная сеть
Ветеран «Альфы» Гончаров: Денисов не мог провезти взрывчатку через границу, она была куплена уже в России
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Денисов мог купить взрывчатку либо в даркнете, либо ее предоставила некая диверсионная группа, работающая в России. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты Сергей Гончаров и Олег Иванников. Ранее ФСБ опубликовала новые данные о причастных к теракту, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).
«Убийства Дугиной и Татарского были организованы по одному сценарию. Взрывчатка, подрыв и бегство из России. Думаю, это действия одной группы людей, поскольку схемы очень похожи. Причем речь может идти об агентурных группах, работающих на местах, поскольку провезти взрывчатку через границу у злоумышленников не получилось бы», – сказал Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«Также очевидно, что бюст был сделан уже в Москве, взрывчатку заложили тоже на месте, а затем передали Треповой в готовом виде. Проблема в том, что в нынешних геополитических условиях рассчитывать на поимку сбежавшего Денисова за счет международного розыска не приходится. Вероятно, поиском должны заниматься наши разведчики», – полагает эксперт.
«Денисов, вероятно, заехал на территорию России под видом беженца. Взрывчатку мог приобрести в даркнете, либо у скрытой диверсионной группы, которая находится «в спящем режиме» на приграничных территориях и ожидает команды со стороны Главного управления разведки (ГУР) Украины и лично Кирилла Буданова», – в свою очередь добавил подполковник запаса МВД Олег Иванников.
«Если Денисов в конечном счете сбежит на территорию США или Британии, поймать его будет крайне непросто. Надежда останется только на тех, кто поддерживал Владлена Татарского, а таковых в мире немало. Они смогут передать данные нашим силовикам, а дальше дело будет за разведкой», – заключил собеседник.
Ранее ФСБ и СК вычислили соучастника убийства военкора Владлена Татарского – гражданина Украины Юрия Денисова. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, убийство Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) вместе с ранее задержанной Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы (ДРГ) Юрий Денисов, 1987 года рождения, передает ТАСС.
С помощью сервиса экспресс-доставки через посредника он осуществил передачу подозреваемой в Москве взрывного устройства, которое было закамуфлировано под гипсовый бюст военкора.
В ЦОС отметили, что по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года Денисов через территорию Латвии прибыл из Киева в Москву. Здесь он собирал сведения об образе жизни и местах, которые посещает военкор Татарский. Гражданин Украины для осуществления своей цели снял квартиру рядом с местом проживания журналиста, а также приобрел автомобиль.
Сразу после совершения теракта Денисов вылетел из России через Армению в Турцию. В данный момент инициирована процедура объявления подозреваемого в международный розыск. Кроме того, российские спецслужбы отметили, что организаторами теракта, в результате которого погиб военкор, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек. На прошлой неделе стало известно, что обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.
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ФСБ сообщила об использовании Западом против России новых видов кибероружия
ФСБ: Запад при помощи Украины использует против России новые виды кибероружия
США и страны НАТО используют инфраструктуру Украины для массированных хакерских атак на Россию, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, украинская сетевая инфраструктура используется подразделениями наступательных киберопераций западных стран, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия, передает РИА «Новости».
При этом США пытаются скрыть причастность к кибератакам на Россию. Сэтой целью Штаты стремится представить «автором» кибератак исключительно Украину, в частности хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи атак на российские информационные ресурсы.
При этом Пентагон напрямую участвует в кибератаках на Россию совместно с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan – США, GNG – Грузия, RedHack – Турция, Squad 303 – Польша и другие) хакерскими группировками.
ФСБ отмечает, что у нее есть возможности установить и привлечь к ответственности конкретные организации и заказчиков хакерских атак.
По данным ведомства, с начала 2022 года было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременные меры помогли предотвратить негативные последствия от подобных атак.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как о каких киберугрозах со стороны Украины идет речь и чем Россия ответит на очередной вызов Запада?
Германия разрешила Польше передать советские истребители Украине
Spiegel: Берлин разрешил Варшаве передать Киеву советские истребители
Немецкое руководство дало разрешение польской стороне отправить киевскому режиму советские истребители МиГ-29, полученные Варшавой из запасов ГДР, утверждает Spiegel.
Отмечается, что пока самолеты киевским властям еще не передали, но решение правительство Германии уже приняло, пишет Spiegel, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что о разрешении на передачу боевых самолетов Украине будет объявлено сегодня.
Напомним, СМИ сообщали, что Варшава запросила у Берлина разрешение на поставки Киеву МиГ-29.