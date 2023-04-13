Мишустин отметил эффективную работу предприятий Тюменской области

Глава правительства Михаил Мишустин встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. Премьер-министр оценил развитие региона и отметил эффективную работу предприятий.

Председатель правительства отметил работу завода «Тюменские моторостроители», производящего сложное оборудование, который уже в 2025 году выпустит двигатель ТМ-16. Также Мишустин оценил работу лабораторно-исследовательского комплекса «Новатэка», который решает вопросы, связанные с нефтегазовым сектором, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства России.

В свою очередь губернатор рассказал о социально-экономическом развитии региона. По словам Моора, несмотря на сложности, с которыми столкнулись в 2022 году тюменские предприятия, инвестиции выросли на 133%.

За последние пять лет индекс обрабатывающей промышленности составил 174%, индекс развития отрасли сельского хозяйства –115%. Губернатор также отметил, что для строительства новых объектов сельского хозяйства используются такие меры федеральной поддержки, как компенсация затрат на капитальные вложения и процентов по инвесткредитам, всего – порядка 1,3 млрд рублей.

Успешно реализован проект товарно-молочного комплекса «Дамате» при использовании федеральных средств на сумму 2,2 млрд рублей. В 2022 году достигнут абсолютный рекорд в строительной отрасли: за последние пять лет отремонтировано 3 тыс. км автодорог, построено 19 мостов и 11 развязок и путепроводов, в Тобольске построен новый аэропорт.

Губернатор Тюменской области рассказал о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она реализуется с 2021 года и рассчитана на 5 лет. Он попросил Мишустина о выделении дополнительных средств на закупку медоборудования – четырех передвижных автомобильных комплексов. Они позволят оказать помощь пациентам в отдаленных населенных пунктах. Помимо этого планируется покупка диагностического оборудования, в том числе экспертного класса. Такая закупка обеспечит раннее выявление и лечение заболеваний.

Михаил Мишустин сказал, что соответствующее поручение о выделении необходимых средств будет дано Минздраву и Минфину.

Также Моор доложил Мишустину о развитии образования в Тюменской области. За последние пять лет в регионе введено в эксплуатацию 24 школы, еще девять будут открыты в этом году. В каждой из них оснащены новым оборудованием лаборатории для практических занятий физикой, химией, робототехникой.

Создаются корпоративные классы при содействии крупнейших компаний. После стажировки ученики могут получить работу, кроме того, ведется строительство нового главного корпуса Тюменского государственного университета.

Моор отметил, что в 2019 году Тюменская область, ХМАО и ЯНАО совместно создали научно-образовательный центр. Регион участвует в проекте создания межвузовских кампусов мирового уровня.