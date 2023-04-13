Депутат: Российские поисковики противостоят попыткам Запада фальсифицировать военную историю

Депутат Цунаева рассказала о работе «Поискового движения России»

Поисковики стоят в авангарде тех, кто сохраняет историческую память, противостоит попыткам фальсификации и манипуляции военно-историческими фактами, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

«Главной задачей Поискового движения России является содействие государству в увековечивании памяти погибших при защите Отечества. В рамках этой задачи мы работали в поисковых экспедициях, их проводится не менее двух тысяч в год на территории 37 субъектов Российской Федерации, включая Сахалинскую область, где была Советско-японская война. Работали мы и на территории Республики Беларусь, и даже в тыловых регионах», – рассказывает Цунаева.



Также, продолжает депутат, движение оказывает гражданам помощь в поисках погибших при защите Отечества родственников, помогает разобраться в архивных документах. Члены Поискового движения России участвовали в издании «Книг Памяти», создали Всероссийский информационный поисковый центр, который базируется в Республике Татарстан – это база данных по итогам всей работы движения. Также ведется тесное сотрудничество с Минобороны, которое также помогает движению в экспедициях.

«Наша большая задача – просветительская патриотическая работа с молодежью. У нас появились новые студенческие поисковые отряды на базе высших учебных заведений, колледжей. Мы создали внутри движения Ассоциацию студенческих поисковых отрядов, в которых насчитывается уже более пяти тысяч человек. У нас много просветительских проектов, которые как раз связаны с работой с молодежью», – говорит Цунаева.

Также движение продолжает сотрудничество с поисковиками и историками за пределами Российской Федерации, рассказывает собеседница. В первую очередь работы ведутся в республиках, которые в годы Великой Отечественной войны были нашими союзниками на фронтах. С зарубежными специалистами ведется совместная поисковая работа.

Кроме того, есть проект «Без срока давности», посвященный теме гражданского населения, пострадавшего от рук нацистских преступников. По ее словам, такие проекты родились, потому что в движении увидели, что сейчас недостаточно говорят о преступлениях нацистов, вспоминают трагедию гражданского населения, которое расстреливали на оккупированных территориях, угоняли на принудительные работы. Поисковое движение России помогает сохранить память об этих зверствах нацистов.

«Движение выполняет свою просветительскую миссию и помогает государству в трудной работе по противодействию фальсификации истории, манипуляциям историческими событиями. Мы рассказываем и показываем – в чем состоит та или иная манипуляция, высказываем какие-то дополнительные факты, не позволяя Западу умалчивать или преуменьшать роль нашей страны в военных событиях», – подчеркивает депутат.

Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» было создано 13 апреля 2013 года. Сегодня оно объединяет более 45 тысяч поисковиков всех возрастов и работает в 83 регионах Российской Федерации.

13 апреля в Пятигорске состоится торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2023». Двести поисковиков со всей России соберутся в Центре знаний «Машук», чтобы обсудить вопросы поисковой и гражданско-патриотической деятельности.