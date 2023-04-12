В Совфеде обеспокоились нашествием зараженных чумой сурков

Сенатор Нарусова выразила беспокойство в связи с нашествием зараженных чумой сурков из Монголии

В Республику Тыва из Монголии приходит большое количество зараженных чумой сурков, это вызывает опасения, заявила представитель республики в Совфеде Людмила Нарусова в ходе обсуждения доклада о биолабораториях США на Украине.

Она отметила, что опасность несет не только биологическое оружие. Сенатор рассказала о нашествии зараженных сурков, передает ТАСС.

«Не берусь утверждать, что это – специальное оружие или натуральная инфекция, но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить», – сказала Нарусова.

При этом ПЦР-лаборатории по выявлению различных инфекций чаще всего находятся в больших городах. В связи с этим Нарусова подняла вопрос о доступности лабораторий, способных оперативно выявлять подобные инфекции.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что во время пандемии коронавируса были развиты центры секвенирования, сейчас они расширяют свою деятельность и на другие инфекции.

На сегодня, по ее словам, Роспотребнадзор, и Россельхознадзор, ветеринарные службы обладают всем арсеналом возможностей для того, чтобы выявлять те инфекции, которые и циркулируют в России и могут заноситься с территории других государств.

Такая работа будет продолжена «на территории конкретных регионов».

В конце прошлого года в Астраханской области выявили чуму плотоядных у собак.