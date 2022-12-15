В Астраханской области выявили чуму плотоядных у собак

У собак в Астраханской области диагностировали чуму плотоядных, ее нашли у трупов животных на скотомогильнике в Приволжском районе в ноябре, сообщили в службе региональной ветеринарии.

У найденных на территории скотомогильника трупов собак отобрали пробы, в них выявили чуму плотоядных, сообщили в службе РИА «Новости».

На компанию «Экоприют», чей сотрудник якобы привез тела животных в это место, наложили ограничения. В ноябре из «Экоприюта» в лабораторию также доставляли материал одного трупа собаки, у которого нашли бешенство.

Зооцентр тогда закрывали на карантин на два месяца.

Зоозащитники сообщали, что тела около 60 собак с отрезанными лапами, носами и половыми органами нашли на территории скотомогильника. В «Экоприюте» сообщали, что на могильник доставляли только 15 тел собак, эти животные умерли естественной смертью.

Чума плотоядных (чума собак, болезнь Карре) – это острая вирусная болезнь псовых и куньих, она приводит к лихорадке, катаральным воспалениям слизистых, поражению кожи, ЦНС или сочетанию этих симптомов.