Банк России решил ограничить выдачу ипотечных кредитов с экстремально низкими ставками

Банк России решил обязать банки формировать допрезервы по ипотеке с экстремально низкой ставкой с 30 мая

Кредитные организации с 30 мая обязаны формировать дополнительные резервы по ипотечным кредитам по околонулевым ставкам, которые выданы после 15 марта 2023 года, сообщила пресс-служба Банка России.

В сообщении говорится, что ЦБ дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. Отмечается, что с 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы, при этом у них остается достаточно возможностей для рыночного снижения ставок, передает ТАСС.

Как уточнили в ЦБ, в последнее время распространение получила так называемая ипотека от застройщика с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков, указали в пресс-службе.

Ранее в ЦБ заявили, что цены на жилье в России выросли с 2020 года существенно больше, чем доходы населения, недвижимость стала недоступной, несмотря на льготную ипотечную программу на новостройки.