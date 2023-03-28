Банк России отметил отсутствие роста доступности жилья

ЦБ России: Доступность жилья не растет, несмотря на льготную ипотеку на новостройки

Цены на жилье выросли с 2020 года существенно больше, чем доходы населения, недвижимость стала недоступной, несмотря на льготную ипотечную программу на новостройки, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Данилов, выступая на всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», отметил рост цен на жилье выше, чем доходы населения, а также существенную разницу стоимости между первичной и вторичной недвижимостью, передает ТАСС.

Глава департамента заявил, что цены на «первичку» выросли очень сильно. По его словам, это трудно объяснить всего лишь тем, что в новостройках более качественное жилье. Он также добавил, что это в том числе эффект продолжительного действия льготной программы.

Данилов отметил, что россиянину на квартиру сейчас в среднем надо копить восемь лет, если «не пить и не есть», речи о доступности жилья в данном случае не идет. Он считает, что потенциал искусственного поддержания спроса на ипотеку исчерпан, напомним, что регулятор планирует применять повышенные резервы по ипотечным кредитам, полная стоимость которых существенно ниже рыночной.

Вместе с тем Данилов указал, что ужесточение требований к банкам не повлияет на условия действующих ипотечных договоров и не коснется заемщиков.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что снижения цен на жилье в России при текущих рыночных условиях в строительной отрасли ждать не стоит.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительным льготным ипотечным программам для молодежи и молодых семей, а также разработать и утвердить стратегию реализации молодежной политики.