Мелитополь посетили представители АНО «Россия – страна возможностей»

Представители президентской платформы «Россия – страна возможностей» посетили Мелитополь в Запорожской области, с ними прибыли участники сообщества победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России».

Участниками мероприятия стали представители молодежных движений и некоммерческих организаций региона, встреча проходила на площадке министерства молодежной политики региона, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Глава совета министров региона и победитель «Лидеров России» Алексей Лысов поблагодарил АНО «Россия – страна возможностей». По его словам, они прибыли в Запорожскую область с важными начинаниями по развитию жителей региона и их поддержке.

«Президентская платформа поддерживает нас с первых дней. Я рекомендую каждому попробовать принять участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы. Уверен, что каждый из вас сможет найти что-то для себя и обязательно сделать себя, свою жизнь гораздо более интересной. Успехов вам», – пожелал Лысов.

Участниками образовательной экспедиции стали победитель конкурса «Лидер интернет коммуникаций 2021», преподаватель, сертифицированный тренер мастерской управления «Сенеж», руководитель обучающей программы «Цифровой маркетинг и рыночная аналитика» Марийского государственного университета Александр Яровиков, финалист конкурса «Лидеры России», руководитель производственного предприятия, цифровизатор в бизнесе и госуправлении Александр Ларионов, руководитель отдела реализации специальных проектов АНО «Россия – страна возможностей», победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Варяница, главный аналитик АНО «Россия – страна возможностей», кандидат философских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Филипп Гуров.

Платформа следует принципу равенства возможностей для конкурсантов всех регионов, сейчас ведется просветительская работа в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. В ходе нее рассказывают об условиях участия. Также представители платформы реагируют на запросы молодежи, представителей профессиональных сообществ, оказывается поддержка начинаний жителей, сказал первый заместитель гендиректора «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

В ходе мероприятия представители президентской платформы вместе с участниками обсудили глобальные изменения в мире, с помощью каких инструментов управленец может предугадывать ход развития событий, а также обстоятельно поговорили о принципах мышления.

«Сегодня в Мелитополе проходит интересное обучающее мероприятие. Мы не раз присутствовали и принимали участие в подобных форматах в других регионах России, это очень интересный опыт, а самое главное – это абсолютно всегда продуктивно не только с точки зрения обретения новых знаний, но и с точки зрения понимания себя, своих навыков», – отметил министр молодежной политики Запорожской области Антон Тицкий.

Спикеры рассказали о теоретических и практических подходах к организации управленческого процесса в условиях быстроизменяющегося окружения, о навыках, которыми должны обладать менеджеры, чтобы эффективно осуществлять свои обязанности, а также провели серию интерактивных занятий по командообразованию.