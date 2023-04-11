В Польше испугались возможности войны с Россией

Историк Крупа: Польша оказалась на грани войны с Россией из-за «американизации» внешней политики Варшавы

Польша оказалась на грани войны с Россией из-за «американизации» внешней политики Варшавы, заявил польский комментатор и историк Михал Крупа в статье для американского журнала Chronicles.

Историк заявил, что Польша сейчас отчаянно нуждается в Партии мира: группах различных людей и организаций, посвятивших себя тому, чтобы удержать республику от российско-украинского конфликта, передает РИА «Новости».

Крупа констатировал, что внешняя политика польского правительства строится, в первую очередь, на иррациональном стремлении противостоять России при любых обстоятельствах. При этом он отметил, что общественность в Польше по-прежнему скептически относится к безоговорочной поддержке Украины, выступая против отправки туда польских солдат. Более того, указал историк, январский опрос, проведенный Краковским педагогическим университетом, показывает, что в случае перемещения конфликта на польскую территорию 31% поляков убежит на Запад и только каждый пятый в этой ситуации будет готов сражаться.

Таким образом, резюмировал Крупа, в целом польское общество отнюдь не стремится к прямому столкновению с ядерной державой в лице России, несмотря на массированную пропагандистскую кампанию, которую разворачивает коллективная Партия войны.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Польша предоставит Киеву 200 бронетранспортеров Rosomak, более сотни БМП, самоходные минометы, ракеты и МиГи.

Напомним, 1 апреля действия польского правительства сравнили с периодом между мировыми войнами, выразив опасение, что республику готовят к войне с Россией.