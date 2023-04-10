Компания «Ёбидоёби» решила оспорить решение суда о смене названия

Сеть по изготовлению суши и роллов «Ёбидоёби» намерена подать апелляцию на решение Красноярского суда о смене названия, а пока название будет прежним, заявили в пресс-службе сети.

Представитель компании отметил, что решение суда еще не вступило в силу. По его словам, компания будет подавать апелляцию, а пока нет окончательного решения, название юрлица не изменится, передает РИА «Новости».

Как уточнили в компании, «решение Арбитражного суда Красноярского края касается только фирменного наименования «Ёбидоёби» – то есть названия юрлица, а не названия сети суши и роллов».

Источник добавил, что ФНС ссылается на то, что у потребителя складываются неоднозначные ассоциации, но название юридического лица никак не взаимодействует с потребителями.

В пресс-службе напомнили, что в 2019 году уже был аналогичный судебный процесс в отношении фирменного наименования, истцом было физическое лицо. Отмечается, что суд удовлетворил иск, затем компания обжаловала решение в Красноярском краевом суде, а в рамках судебного процесса проводилась независимая экспертиза фирменного наименования, которая признала, что название не имеет близкого сходства с бранной лексикой и не соответствует русскому сквернословию.

В компании подчеркнули, что со времени ее регистрации в 2016 году количество жалоб от потребителей в УФАС не превысило 23 штук. В пресс-службе уточнили, что 23 поступившие жалобы не могут выражать мнение всего общества, как и быть эталоном общественного интереса.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть по производству суши и роллов «Ёбидоёби» сменить название, так как оно противоречит принципам гуманности и морали.