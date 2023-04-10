Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма с другими регионами

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Крыма и Севастополя принять меры по сокращению разрыва в доходах жителей полуострова с жителями других регионов страны.

«Принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области», – говорится в опубликованном перечне поручений на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что разница в доходах жителей Крыма и Севастополя и жителей других регионов России, в том числе прилегающих, есть, и ее надо сокращать.