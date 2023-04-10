Большинство немцев выступили против отключения АЭС в Германии

Опрос: Почти две трети жителей Германии выступили против отключения АЭС в стране

Почти две трети жителей Германии выступили против запланированного на 15 апреля отключения последних действующих атомных электростанций, следует из данных заказанного информационным агентством dpa опроса, проведенным социологическим институтом YouGov.

Так, 32% жителей призывают продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33% – на неограниченный срок, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

При этом всего 26% опрошенных сочли правильным решением немедленное отключение оставшихся в стране АЭС. За полное отключение выступили большинство из электората партии «зеленых» – 56%. Кроме того, в социал-демократической партии идею разделили 31%, а среди свободных демократов этот показатель составил 12%.

Согласно опросу, среди электората Левой партии отключение АЭС поддержали 37% опрошенных, в то время как среди электората блока христианских партий ХДС/ХСС – 16%, а среди электората «Альтернативы для Германии» – только 6%.

Как отметил министр экономики Германии Роберт Хабек, энергетическая безопасность страны обеспечена.

«Мы держим ситуацию под контролем благодаря заполненным газохранилищам, новым терминалам для приема сжиженного газа на северном побережье страны и возобновляемым источникам энергии», – заверил он.

При этом Хабек подчеркнул, что отказ Германии от атомной энергии является окончательным.

«Атомные электростанции будут рано или поздно демонтированы, а строительство новых АЭС всегда превращалось в экономическое фиаско. Наша энергетическая система будет развиваться иначе: к 2030 году доля возобновляемой энергии достигнет 80%», – отметил он.

Напомним, на данный момент в Германии работают три атомных электростанции. Их планировалось отключить к 1 января 2023 года. Позже немецкие власти решили оставить две атомные электростанции в резерве до апреля 2023 года вопреки первоначальным планам.