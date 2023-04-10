Экс-глава Минфина оценил масштаб наступающего мирового кризиса

Экс-глава Минфина Задорнов: Наступающий мировой кризис будет масштабнее глобального финансового кризиса 2008 года

Влияние наступающего мирового кризиса будет масштабнее глобального финансового кризиса 2008 года из-за наложения геополитики на экономику, выразил мнение экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

Экс-министр финансов России заявил в интервью РИА «Новости», что эффект от наступающего мирового кризиса будет значительно больше, чем в 2007-2009 годах, когда был чисто экономический кризис. Как считает экономист, причина такого стечения обстоятельств заключается в наложении геополитики на экономические отношения.

По его словам, новый мировой кризис характеризуется переходом к прямому политическому противостоянию, «холодной войне» США и Китая, это не просто этап на пути роста или развития мировой экономики, это кризис циклический, который пришелся на изменение вектора на протекционизм в торговле, а также геополитический кризис, направленный на изменения мирового порядка, которые мы увидим в следующие пять-десять лет.

Напомним, в марте в администрации США призвали не считать разразившийся кризис в банковском секторе повторением 2008 года.