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WSJ: Байден остудил требующих «поражения России» лидеров Прибалтики
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Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине, сообщили СМИ.
The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров, пишет, что в кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к поражению России на Украине.
Как уточняет издание, среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу некоторых идей, появляющихся в западных столицах, о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Россией.
Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется перенести на дипломатию после победы Украины «на поле боя», как надеются официальные лица США и других западных стран.
Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.
Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
Бывшую эскортницу на Украине наградили медалью «За содействие военной разведке»
Бывшую эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью «За содействие военной разведке», девушка пообещала рассказать подробности после окончания конфликта.
Ксюша Манекен не стала раскрывать подробности, отметив, что все расскажет после того, «как закончится война», передает RT.
Ранее девушка призналась в том, что работает в эскорте, но лишь сопровождает мужчин на вечеринки, якобы сексом за деньги не занималась.
Напомним, российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российская контрразведка может и должна противопоставить операциям СБУ при непосредственном участии женщин.
Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
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Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента России Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.
Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».
Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует»
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях
Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.
Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.
Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи.
Военный эксперт предсказал судьбу немецкого танкового завода на Украине
Эксперт заявил об отсутствии перспектив появления немецкого танкового завода на Украине
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Если на Украине начнется строительство немецкого танкового завода, он станет военной мишенью для России, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Александр Перенджиев. О планах строительства такого завода заявил гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
«Заявление Армина Паппергера – это зондирование почвы, проверка реакции российской, американской и украинской сторон. Если этот завод начнут строить, то он будет уничтожен российскими ракетными ударами. Перспектив появления немецкого танкового завода на Украине нет», – уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Планы построить завод по сборке танков Leopard можно считать попыткой освоить бюджетные деньги. «Паппергер говорит о своих «хотелках», потому что для строительства потребуются бюджетные средства. В одиночку оружейная компания Rheinmetall не потянет подобную стройку», – предположил собеседник.
Также не исключено, что в конечном итоге будет решено построить такой завод на территории Польши, а не Украины. «Видимо, вне Германии планируется строительство танкового завода или даже нескольких. По факту речь может идти не о территории Украины», – считает Перенджиев.
В интервью немецкой газете Rheinische Post гендиректор компании Армин Паппергер заявил о планах строительства на Украине оружейного завода с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год. По его словам, Киеву нужно от 600 до 800 танков, и для достижения этого количества необходимо быстро начать строительство новых машин. «Переговоры с украинским правительством многообещающие, и я надеюсь на решение в ближайшие два месяца», – сказал он.
По подсчетам Паппергера, строительство может обойтись в 200 млн евро, которые потребуется выделить из бюджета Германии.
Немецкий концерн Rheinmetall выпускает боеприпасы и другую военную технику. Совместно с машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann концерн производит танки Leopard, которые Германия решила отправить в Украину.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает заявление Паппергера «примитивным троллингом киевского режима». По его словам, если стройка начнется, то это событие можно будет отметить «должным образом» «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».
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NYT: Для ВСУ в Артемовске возникла сложная ситуация
Второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время, заявил обозреватель New York Times Марк Сантора.
По его словам, визит показал шаткое положение, в котором оказались украинские военные, пытающиеся удержаться в городе, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Автор статьи указал, что украинцы рискуют попасть в окружение, тогда им придется либо погибнуть, либо сдаться в плен. В ближайшее время Россия сможет полностью перекрыть доставку боеприпасов ВСУ. Так, уже был перекрыт один из важнейших путей.
Ранее житель Артемовская рассказал, как снайперы ВСУ прицельно стреляют в мирных жителей.
Стендап-комик Щегель сбежал c Украины после получения повестки
Украинский стендап-комик рассказал о своем побеге в Турцию после вызова в военкомат
«Сбежал» в Турцию «как крыса» после того, как получил три вызова военкомат, реализовав свое право на жизнь, заявил украинский стендап-комик Андрей Щегель.
Щегель объяснил, что уехал после того, как его несколько раз вызывали в военкомат. Он заявил, что определил себя как свободный человек, и больше не может оставаться на Украине, передает «Говорит Москва».
Комик рассказал, что получил разрешение выехать в Турцию как артист, с ним вместе отправились еще пять человек. Он должен был вернуться на Украину, но решил остаться в «комфортной психологической обстановке».
По его словам, ему не стыдно за свой поступок, он исходит из того, что «это выбор ребят – гибнуть».
Между тем, министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что изменит правила получения артистами разрешений на временный выезд за границу. Это стало реакцией на нарушение правил пересечения государственной границы и возвращением в страну Щегеля, передает РИА «Новости».
Минкультуры Украины напомнило, что разрешение на выезд за границу во время военного положения и объявления мобилизации предоставляет только деятелям сферы культуры и информации, которые защищают и «популяризируют интересы Украины» на международной арене, при условии, что они вернутся в страну.
Также будет усилена ответственность за нарушение правил выезда и возвращения в страну призывников.
Напомним, на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
В США испугались возможностей российского флота
Newsweek: Российские подлодки вызывают опасения Запада из-за их возможности достичь целей в США и Европе
Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе, пишет американский журнал Newsweek.
Издание отмнчает, что последние несколько лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе. Кроме того, российские подлодки могут нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, что вызывает беспокойство у НАТО, передает Ura.ru.
В статье подчеркивается, что российский флот может быть гораздо опаснее, чем боевые действия на Украине.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
Эксперт предположил, чем будет расплачиваться Украина за военную помощь Запада
Политолог Кошкин предположил, что Украина расплатится за военную помощь Запада землями
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Украина будет расплачиваться за военную помощь Запада землями и отсутствием права голоса при полном подчинении, заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
По мнению политолога Андрея Кошкина, заявления о необходимости платить за помощь Украине все чаще появляются в Соединенных Штатах и связаны с внутриполитической конкуренцией перед выборами президента.
При этом эксперт отметил, что выделение средств на Украину вряд ли будет ограничиваться, но не исключены политические пляски вокруг того, как именно эти средства Украине придется возвращать, пишет «Вечерняя Москва».
Кошкин считает, что Украина будет расплачиваться с Западом землями, поэтому от нее и требуют вывоз зерна. Эксперт предположил, что земли Украины уже ей не принадлежат.
Политолог считает, что Украина также может расплатиться с Западом отсутствием права голоса, ее приведут к полному политическому, экономическому и социальному послушанию.
Ранее американские СМИ сообщили, что совокупные расходы Соединенных Штатов на помощь Украине с января 2022 года по январь 2023 года составили 77,5 млрд долларов.
В Конгрессе США потребовали от Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию данные по расходам на помощь Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Солдаты ВСУ рассказали о «плевке в лицо» со стороны командиров
ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области перестали получать «фронтовые выплаты» из-за непризнания его боевым
Украинские военные на правом берегу Днепра в Херсонской области не получают «фронтовую» надбавку в 100 тыс. гривен (около 2,7 тыс. долларов) из-за того, что территория не считается зоной боевых действий, пишет «Страна.ua».
Украинская военнослужащая Ольга Герасименко рассказала «Стране.ua», что в январе командование ВСУ разделило Херсонщину «по Днепру», где левый берег назвали боевым. В итоге, вся линия фронта Херсонской области оказалась вне зоны боевых действий, а значит солдаты, которые там воевали, перестали получать фронтовую надбавку в 100 тыс. гривен(около 2,7 тыс. долларов), передает радио Sputnik.
По ее словам, этот приказ – плевок в лицо боевых медиков, круглосуточно дежурящих на точке эвакуации.
Ранее воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ.
Медведев предложил «отметить» «Калибрами» строительство танкового завода на Украине
Медведев предложил «отметить» строительство Германией танкового завода на Украине салютом из «Калибров»
Строительство концерном Rheinmetall танкового завода на Украине будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев назвал сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода «примитивным троллингом киевского режима». Он засомневался, что в Германии всерьез решатся на размещение производства танков Leopard на Украине, но если это произойдет, то Россия должна «должным образом отметить это событие салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», написал в Telegram-канале зампред Совбеза.
Ранее гендиректор компании Армин Паппергер заявил, что на Украине планируется строительство завода немецкой компании Rheinmetall на с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год.
Немецкий Rheinmetall захотел купить в Швейцарии неисправные Leopard 1 для Украины
Немецкий концерн Rheinmetall решил купить у швейцарской Ruag неисправные танки Leopard 1 для Украины
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню старых танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине, сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.
Издание пишет, что Ruag еще в 2016 купила в Италии 96 танков Leopard 1 A5, которые на момент покупки не были технически исправны. Отмечается, что эти танки до сих пор находятся в Италии. Швейцарская компания хотела их перепродать, передает РИА «Новости».
В Ruag подтвердили, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет купить эти старые танки, при этом компания ФРГ ясно объяснила, что после переработки они отправятся на Украину.
Отмечается, что государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) по юридическим причинам наложил вето на сделку.
Ранее Минобороны Германии подтвердило, что Швейцарии был направлен запрос на покупку танков Leopard 2, но якобы техника не предназначена для Украины, а для улучшения запасов бундесвера.
Напомним, гендиректор немецкой компании Rheinmetall заявил, что на Украине планируется строительство завода с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год.
Военный политолог Александр Перенджиев сказал газете ВЗГЛЯД, что строительство немецкого танкового завода на Украине станет военной мишенью для России.
Американцы захотели увидеть Путина во главе США
American Thinker: Американцы начинают видеть в Путине героя и хотели бы его видеть президентом Соединенных Штатов
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Популярность российского лидера Владимира Путина в Соединенных Штатах растет, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом своей страны, считает обозреватель American Thinker Лора Веллингтон.
По мнению автора статьи, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом Соединенных Штатов. Как считает обозреватель, раньше популярность российского лидера на Западе ограничивалась брутальным образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или верховой езды без рубашки. Однако затем, отмечает автор публикации, американцы начали замечать лидерские качества Путина, который заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее, чем власти США, передает РИА «Новости».
По мнению Веллингтон, еще одной причиной роста популярности президента России стало недоверие к Байдену и недовольство проводимой им политикой. Автор уверена, что американцы уважают преданность Путина России, тогда как лидер США не действует в интересах своей страны, что служит доказательством высокой оценки действий Путина и провала Байдена как главы государства. Опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а США движутся в неверном направлении.
Напомним, в феврале американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился со словами президента России Владимира Путина о духовной катастрофе Запада.
Российские военные за сутки сбили три украинских Ми-8
Российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины в зоне спецоперации
Российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины у населенных пунктов Суворово в ДНР, Покровское Днепропетровской области, а также Новоселовка Запорожской области, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что два вертолета Ми-8 ВСУ у населенных пунктов Суворово в ДНР и Покровское Днепропетровского региона были сбиты российскими истребителями.
Украинский Ми-8 недалеко от Новоселовки Запорожского региона сбили средства ПВО.
Накануне авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР.
ВСУ потеряли на Донецком направлении почти 500 человек за сутки
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Украинские военные потеряли почти 500 человек за последние сутки на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
Как говорится в Telegram-канале ведомства, на Донецком направлении в связи с активными действиями военных Южной группировки ликвидировано до 490 украинских, есть раненые. Также подбиты один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20 иамериканская артсистема М777.
Кроме того, на Купянском направлении военные Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах пунктов Новоселовское в ЛНР, а также Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области. За сутки ликвидированы более 90 бойцов ВСУ, танк и шесть автомобилей.
На Красно-Лиманском направлении военные центральной группировки поразили ВСУ близ населенных пунктов Ямполовка в ДНР, а также Червонопоповка и Кузьмино в ЛНР. Ликвидированы до 150 бойцов ВСУ, две машины пехоты, пять бронемашин и боевая машина РСЗО «Град».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях военные восточной группировки нанесли комплексное поражение бойцам ВСУ около пунктов Водяное, Угледар и Новополь в ДНР, а также Щербаки и Каменское Запорожской области. Потери украинских военных составили до 80 человек, танк, две бронеашины, три пикапа и две гаубицы Д-20.
На Херсонском направлении уничтожены более 70 бойцов ВСУ, 20 автомобилей, американская артсистема М777 и гаубица Д-30.
Ракетная авиация нанесла поражение 83 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах.
В районе Дружковки в ДНР ликвидирован радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК «С-300».
За сутки сбиты 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 11 украинских беспилотников в районах пунктов Петровка, Великий Выселок Харьковской области, Стельмаховка, Голиково, Житловка и Червоная Диброва в ЛНР, Старомлиновка, Кременец и Пески в ДНР, а также Малая Кардашинка и Новая Збурьевка в Херсонской области.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 394 самолета, 215 вертолетов, 3 тыс. 324 беспилотников, 408 ЗРК, 8 тыс. 145 танков и других бронемашин, 1 тыс. 49 боевых машин РСЗО, 4 тыс. 273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 тыс. 722 единицы спецтехники.
Лукашенко и Си Цзиньпин решили вместе работать над миром на Украине
Посол Белоруссии в КНР: Лукашенко и Си Цзиньпин договорились объединить усилия для выхода на переговоры по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине заявили о необходимости объединить усилия для выхода на переговоры в целях установления мира на Украине, сообщил посол Белоруссии в КНР Юрий Сенько.
Белорусский дипломат заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», что Лукашенко и Си Цзиньпин подчеркнули необходимость объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира, передает ТАСС.
Сенько напомнил, что глава Белоруссии в недавнем интервью китайским СМИ призвал услышать позицию Пекина по ситуации и урегулированию конфликта на Украине и рекомендовал прислушаться как участникам конфликта, так и всем странам, которые еще не очень осознали степень проблемы и последствий, которые коснутся всего мира.
Напомним, 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном предложил Пекину интенсифицировать отношения с Минском. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Лукашенко научился использовать Китай в своих целях.