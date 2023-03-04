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В США предрекли разрушение Украины из-за отказа Киева от переговоров
NI: Вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ
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Вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ, выразил мнение обозреватель National Interest Майкл Гай.
По мнению обозревателя, существует только два возможных сценария для Украины: либо под контролем Киева останется большая часть страны, либо вся Украина превратится в руины, а ее руководство будет свергнуто, передает РИА «Новости».
По мнению автора статьи, все зависит от того, в какой момент Киев согласится пойти на урегулирование конфликта: до или после поражения украинской армии. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй – полный разгром с вышеописанными последствиями.
Таким образом, продолжение поставок западного оружия Киеву приведет к тому, что украинцы еще дольше будут обманываться перед лицом куда более серьезных опасностей, чем те, с которыми они уже столкнулись, заключил обозреватель.
Ранее Украина потребовала от ЕС 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц.
Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО
Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО
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Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины.
По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит».
Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом.
Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года.
«Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха.
Пригожин: Артемовск практически окружен российскими силами
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Артемовск (украинское название – Бахмут) практически окружен российскими силами.
На видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы Пригожина, основатель ЧВК заявил, что из Артемовска осталась только одна дорога. «Клещи сжимаются», – заявил он.
Пригожин добавил, что если раньше в боевых действиях принимала участие профессиональная украинская армия, то «сегодня мы видим все больше стариков и детей». Он отметил, что они «бьются, но жизнь под Бахмутом коротка – день-два».
Основатель ЧВК «Вагнер» призвал президента Украины Владимира Зеленского дать возможность украинским военным покинуть город, который фактически окружен.
На видео также показали троих пленных – это пожилой мужчина и двое молодых людей. Они попросили Зеленского позволить военным покинуть Артемовск.
Ранее в пятницу украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск.
Стало известно о бегстве украинского подразделения из Артемовска
Украинский командир с позывным «Мадьяр» рассказал о приказе к его подразделению покинуть Артемовск
Украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск (украинское название – Бахмут).
Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий», передает «Царьград».
В видеообращении Мадьяр задался вопросом о причинах перевода подразделения «в критический момент для Бахмута», однако отвечать на него не стал, поскольку считает себя «в первую очередь военным», а потому не может комментировать приказы командования. «Выполняем приказ», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил блогер Сергей Колясников, бегство известного офицера ВСУ – это «очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается».
Блогер также предположил, что Мадьяр в ближайшее время будет снимать ролики о том, что Бахмут якобы находится под контролем ВСУ. «Под Соледаром он так врал неделями, кастрюлям заходило на ура», – добавил он.
Ранее Мадьяр рассказал, что украинская сторона теряет в Артемовске по одной-две роты за день.
ФСБ показала кадры с места теракта в Брянской области
Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей и убитых водителей в Брянской области.
Также на кадрах показаны заложенные мины, передает РИА «Новости».
На видео показали два расстрелянных автомобиля – легковушку ВАЗ и «Шевроле-Ниву». На водительском кресле в этих машинах находятся трупы.
Напомним, в результате атаки украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом.
Запорожскую область разделили на 16 районов со столицей в Мелитополе
Власти разделили Запорожскую область на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе
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Запорожская область разделена на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, границы всех районов и городов области определены границами административного районирования Украинской ССР.
Указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Согласно документу, тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар, которые получили статус городских округов. Кроме того, образованы 13 районов, которые наделены статусом муниципальных округов, передает ТАСС.
Границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.
Также определены новые границы Мелитополя, он расширился до побережья Азовского моря и включил в себя в том числе популярный среди местных жителей курортный поселок Кирилловка.
Ранее Балицкий заявил, что российские силы контролируют около 62,5% территории Запорожской области. Сам город Запорожье находится под контролем Украины.
Осенью 2022 года в республиках Донбасса и в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Путин расширил перечень обязанностей военкоматов
Путин обязал военкоматы принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий
Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг задач военных комиссариатов. Теперь военкоматы будут принимать заявки о выдаче удостоверений ветерана боевых действий.
Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, положение о военных комиссариатах дополняется подпунктом «рассмотрение обращений на выдачу удостоверения ветерана боевых действий и организация выдача таких удостоверений в установленном порядке».
Кроме того, в пункт, определяющий круг задач военкоматов, внесено указание, делающее перечень задач учреждений открытым. То есть указывается, что они могут выполнять «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны», пишет «Московский комсомолец».
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО.
Американский журналист рассказал об украинском «списке смерти» из-за Крыма
Американский журналист Блюменталь: Киев вносит в «список смерти» представителей СМИ, раскрывших правду о Крыме
Киев составляет «список смерти» журналистов, раскрывающих неудобную для украинских властей правду о жизни в Крыму, однако на Западе этот факт предпочитают замалчивать, заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
Американский журналист на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что репортер телеканала NBC, рассказавший правду о Крыме, попал в «список смерти» наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми, передает РИА «Новости».
Блюменталь задался вопросами, расскажет ли NBC об этом и будет ли «свободная пресса» осуждать это.
Напомним, корреспондент NBC Симмонс Кир посетил Крым, где жители полуострова сказали ему, что готовы защищать регион в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева». Украинские власти выразили «беспокойство» в связи с таким сюжетом американского телеканала. Симмонса Кира внесли в базу сайта «Миротворец».
МИД: Убийства в Брянской области совершены из оружия НАТО
МИД сообщил об использовании натовского оружия диверсантами в Брянской области
Украинские диверсанты использовали натовское оружие для убийства мирных жителей в Брянской области, возникает вопрос о квалификации стран альянса в качестве соучастников, говорится в заявлении МИД России.
В ведомстве отметили, что киевские власти неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО.
Россия сделала соответствующие выводы из случившегося, правоохранительные органы начали расследование. «Данное преступление не останется безнаказанным», говорится на сайте Министерства иностранных дел.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека, терактом.
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ВСУ взорвали все мосты на подступах к Артемовску
Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты на подступах к Артемовску (украинское название – Бахмут), рассказал российский военный.
Боец группы «Вагнер» сообщил РИА «Новости», что при отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким методом, по его словам, они хотят задержать продвижение российских сил. ВСУ уничтожили практически все мосты на подступах к Артемовску, уточнил он.
Ранее в пятницу основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Артемовск (украинское название – Бахмут) практически окружен российскими силами.
Спасшего детей мальчика из Брянской области наградили медалью «Доблесть и отвага»
Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» спасшего девочек под Брянском мальчика
Глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» мальчика Федора, спасшего девочек во время нападения украинских диверсантов под Брянском, сообщили в СК России.
В сообщении на сайте СК России говорится, что десятилетний житель Брянской области Федор награжден по поручению Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Награду он получил за проявленные героизм и самоотверженность во время теракта в Климовском районе Брянской области.
Ранее десятилетний Федор Симоненко, который спас двух детей в Брянской области, смог поговорить из больницы по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО на Украине.
Напомним, десятилетний Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух девочек и помог им спрятаться.
Мальчик перенес операцию. Врачи извлекли пулю, и теперь жизни Федора ничто не угрожает.
Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мужчины, погибшего при теракте в Брянской области, и мальчика, который спас двух девочек.
Российского летчика приговорили к 12 годам тюрьмы на Украине
Офис генпрокурора Украины: Суд приговорил российского военного летчика к 12 годам лишения свободы
Суд на Украине приговорил российского военного летчика, самолет которого, как утверждается, упал под Харьковом в начале марта прошлого года, к 12 годам лишения свободы, сообщил офис генпрокурора Украины.
Как сообщили в ведомстве, пилот ВС России признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, его приговорили к 12 годам лишения свободы, передает ТАСС.
Имя летчика офис генпрокурора не называет.
Ранее прокуратура Черниговской области направила в суд материалы дело против российского военного летчика, чей самолет сбили в марте 2022 года.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР
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Российские истребители ВКС сбили украинский Су-24 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны.
Как говорится в Telegram-канале Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212-ти районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Краснореченское, Кременная, Куземовка, Стельмаховка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка, Ивановка, Кирилловка, Никольское Донецкой Народной Республики, Алешки, Голая Пристань, Крынки, Новая Збурьевка и Червоноподолье Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8129 танков и других боевых бронированных машин, 1048 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4262 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8680 единиц специальной военной автомобильной техники.
Напомним, в четверг авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты Су-24, Су-25 и вертолет Ми-8.
Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских сил в ЛНР
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Российские десантники пресекли попытку прорыва вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике.
Как сообщил РИА «Новости» командир подразделения с позывным «Самара», «укрофашисты» предприняли новую попытку приблизиться «к переднему краю», однако благодаря разведке, проведенной как с наблюдательных постов, так и с воздуха, противника обнаружили еще на подступах.
Он рассказал, что боевикам незамедлительно нанесли удар минометами и другим вооружением, в результате противник разбежался разрозненными группами по лесу.
Вычисляя противника с воздуха, добавил командир, расчеты АГС (гранатометы) нанесли огневое поражение по разрозненному противнику, сосредоточенным огнем РПГ и стрелкового оружия с российской стороны противника уничтожили.
Источник уточнил, что расстояние до противника на некоторых участках достигало 80 метров. По его словам, украинские боевики каждый день стремятся подойти ближе к позициям российских сил, однако их удается засечь еще на подходах.
Ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ попытались контратаковать в районе населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка в ЛНР, но попытка оказалась неудачной.
В Сербии опровергли поставки вооружения на Украину
Сербское оборонное предприятие опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину
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Ни одна мина или ракета производства компании «Крушик» с начала конфликта на Украине не была предоставлена ни одной из сторон, прилагаемые к сообщениям о продаже оружия на Украину «документы» подложны, сообщило руководство сербского предприятия.
Руководство предприятия назвало недостоверной информацию о предположительных поставках 122 мм ракет «Град» компании «Крушик» на Украину. Подчеркивается, что продажи на этот рынок не было, не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации, передает РИА «Новости».
В официальном релизе компании указано, что сообщения в СМИ построены на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, опубликовав части документа на бланке предприятия и сертификата конечного пользователя.
«Первая страница документа на нашем бланке не содержит даты, а речь идет о документе, которым определяются характеристики безопасности продукции, значимые для ее перевозки, и нет никаких доказательств, что он связан с другими документами, опубликованными в СМИ», – говорится в сообщении. Там же указано, что документ относится к 122 мм ракетам «Град–2000» дальности 40 км.
Также опубликована первая страница сертификата конечного пользователя на количество 3,5 тыс. ракет М-21 «Град» дальности 20 км. На предприятии пояснили, что такие ракеты компании «Крушик» не имеют подобной кодификации.
«Кто-то намеренно хотел нанести ущерб «Крушику», но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции», – подчеркнуло руководство оборонного предприятия.
Отмечается, что ни одна мина или ракета производства «Крушик» с начала конфликта на Украине не была продана ни одной из противоборствующих сторон.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины
Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о территориальной целостности Украины
Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины.
Президент Латвии на пресс-конференции с Зеленским выразил мнение, что только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией. Левитс выступил с утверждением, что долгосрочный мир якобы должен включать полную территориальную целостность Украины. В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки, передает RT.
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов предсказал Зеленскому участь террориста Шамиля Басаева.