Концепция: Международные отношения должны основываться на суверенном равенстве стран

Система международных отношений должна быть основана на суверенном равенстве и невмешательстве в дела других стран, следует из новой концепции внешней политики России.

В документе говорится, что Россия стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечила бы безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности для всех стран, передает ТАСС.

Также говорится, что система международных отношений должна быть многополярной. Она должна основываться на принципах суверенного равенства стран, уважении права выбирать модели развития, социального, политического и экономического устройства.

«Сотрудничество должно быть на основе баланса интересов и взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что приоритетной задачей для России, согласно концепции, станет развитие отношений с Китаем и Индией, а также укрепление сотрудничества с Латинской Америкой и Африкой.