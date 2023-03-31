Ростех создал «космический» клей

Институт Ростеха создал высокопрочный клей, который можно применять в космосе

Входящий в Ростех институт в рамках импортозамещения создал клей, который можно использовать в том числе в открытом космосе, сообщили в госкорпорации.

По сообщению Ростеха, НИИ полимеров им. ак. В.А. Каргина создал высокопрочный клей для работы в экстремальных условиях, в том числе в открытом космосе, который обеспечивает фиксацию и герметизацию металлических деталей, испытывающих переменные динамические нагрузки, передает ТАСС. Это высокопрочная композиция, которая может оставаться в исходном состоянии долгое время и очень быстро твердеть. Конечная прочность такого клея высокая.

Как сообщил гендиректор ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин, созданный российскими специалистами «Анатерм-118» соответствует международным стандартам качества, выдерживает высокие температуры, обладает химической устойчивостью и может заменить западные аналоги, при этом на 20% их дешевле.

В госкорпорации добавили, что НИИ полимеров планирует расширить линейку высокопрочных клеев и герметиков для работ в экстремальных условиях, чтобы полностью удовлетворить отечественную промышленность.

Ранее Ростех создал стелс-материал для самолетов.