Названы имеющие высокие шансы переизбраться на выборах в сентябре губернаторы

Политологи назвали главные факторы губернаторских выборов в 2023 году

За последние пять лет губернаторы столкнулись с различными вызовами: от пандемии и пенсионной реформы до работы в условиях санкций, СВО и мобилизации. При этом многие из них сохраняют хорошие шансы, чтобы переизбираться на второй срок. Об этом рассказали социологи и политологи в рамках круглого стола, проведенного Экспертным институтом социальных исследований на тему старта губернаторских избирательных кампаний.

У кампании по выборам губернаторов есть пять основных составляющих. Первая – это феномен мобилизации вокруг президента и уникальное объединение вокруг флага, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Вторая составляющая будущих кампаний – это общественный консенсус по ключевым вопросам повестки: СВО и противостояние с Западом. Следующие факторы: высокие рейтинги политиков и партии власти, а также высокая общественная оценка борьбы с санкциями. Наконец, пятый фактор заключается в том, что протестный потенциал находится на исторических минимумах за последние годы», – добавил он.

Не менее важно сохранение социальной и экономической стабильности как составной части успеха для власти на выборах, добавил политолог. «Что касается конструкции кампании, то взаимосвязь с выборами президента безусловно будет, но напрямую эти события связывать не стоит», – указал он.

В целом активная фаза подготовки к выборам глав регионов стартовала с первых назначений врио – в Чукотском АО, Смоленской и Омской областях. «То, что мы видим в кадровых решениях этого сезона, и то, что происходит с губернаторским корпусом вообще – это повод для рефлексии. Отставки на Чукотке, в Смоленской области и Омской области не связаны с конкретными проблемами, губернаторы соответствовали требованиям и управляли регионами достаточно хорошо», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

При этом подбор кандидатов на должность врио глав регионов проходит в «привычных векторах», добавил эксперт. «Это губернаторы новой волны, а «школа губернаторов» (программа подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы государственного управления – прим. ВЗГЛЯД) – основной поставщик кадров. Она показывает свою эффективность. Кроме того, на должности приходят люди с опытом госслужбы в новых регионах. Их опыт востребован, о чем также говорил президент», – пояснил Потуремский.

«За пять лет губернаторы новой волны встретились с очень многими вызовами: пенсионная реформа, ковид, СВО, санкционная политика против нашей страны, мобилизация.

Губернаторы, по сути, попали в зону профильных некомпетенций, где нужно было разбираться в моменте, и они справились со всем этим эффективно», – считает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Например, на недавней встрече президента с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была озвучена хорошая практика по введению социальных паспортов мобилизованных. В Якутии тоже есть замечательная мера демографической поддержки – выплата «Дети столетия», приуроченная к 100-летию региона. В Нижегородской области практикуется «Социальный участковый». В Алтайском крае также громко звучит соцповестка: расселение из аварийного жилья, ремонт медучреждений», – добавила она.

Эксперты также отмечают, что в некоторых субъектах ожидаются избирательные кампании референдумного типа. Это регионы, где действующие губернаторы удовлетворяют ключевые запросы населения. В частности, губернаторы Псковской, Амурской, Самарской, Нижегородской и Тюменской областей, у которых истекает первый срок полномочий, сохраняют хорошие стартовые позиции перед началом новой избирательной кампании. Как показывают опросы, более 70% опрошенных в этих регионах положительно относятся к действующим губернаторам. «Запрос на смену глав регионов в перечисленных областях – всего 7-9%», – рассказал ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман.

А вот на выборах в Хакасии можно ожидать интригу, потому что среди местных жителей отчетливо выражен запрос на смену губернатора (54%), и только 32% опрошенных хотели бы сохранения Валентина Коновалова в должности главы республики. Такие данные привел руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Пятилетка в Хакасии – это пять лет упущенных возможностей. Коновалов был кандидатом протестного голосования. Он не смог создать компетентную управленческую команду, не работал с заявками на нацпроекты. При этом Хакасия – невероятно перспективный регион и с точки зрения развития промышленности, и с точки зрения туризма», – считает политический консультант Мария Сергеева.

Поэтому кампания в регионе будет конкурентной. В Хакасии есть харизматичный лидер – Сергей Сокол, депутат Госдумы от «Единой России». Сейчас он служит в зоне СВО. «В его пользу играет запрос общества на обновление. Это будет интересная битва», – добавила Сергеева.

Аналогичный запрос на обновление есть и в Красноярском крае, который имеет богатую политическую историю.

Однако у действующего губернатора Александра Усса, по ее словам, есть очевидные достижения. «Он держит баланс между разными игроками. Есть некоторая политическая стабильность», – рассказала эксперт.

«Думаю, что решение по губернатору края будет принято в ближайшее время. Кампания в этом регионе будет одной из самых интересных, тем более она проходит одновременно с выборами в Красноярский городской совет», – заключила Сергеева.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в России изменилась электоральная мода. В частности, пандемия и спецоперация внесли коррективы в представление россиян о том, какими должны быть народные избранники. Это касается не только вопросов компетенций будущих депутатов, но и даже их возраста.

Напомним, в сентябре в рамках Единого дня голосования в 20 регионах пройдут выборы губернаторов, в том числе в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, будут избраны депутаты 20 законодательных собраний, а еще в 11 субъектах пройдут муниципальные выборы.