Сентябрьские выборы определят вторую партию страны

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16 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 23:55  |  vz.ru
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У рубля не осталось причин для укрепления

Продолжается тренд на ослабление национальной валюты Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС
Российская валюта продолжает ослабление и уже ушла до апрельских уровней прошлого года. Эксперты уверены, что это не временное явление, а долгосрочный тренд. Для роста курса рубля причин не видно. Что изменилось по сравнению с прошлым годом, когда рублю удавалось, казалось, невозможное – оставаться чересчур крепким? Какой курс станет реальностью этого года? Подробности...
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План «деколонизации» России опирается на историческую безграмотность

Адепты теории «деколонизации» мечтают раздробить Россию на десятки удельных княжеств Кирилл Кухмарь/ТАСС
Что общего у татар, башкир, бурятов и чеченцев? Западные идеологи и российская беглая оппозиция почему-то верят, что именно эти четыре этноса можно подбить на «антиколониальное восстание», и тогда Россия развалится на три дюжины мелких государств. Особенно активно теорию «деколонизации» продвигают в Польше и Прибалтике.  Подробности...
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Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов

По мнению экспертов, российские силовики должны действовать на опережение и предотвращать диверсии ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ задержала украинца за диверсии на Московской железной дороге. Мужчина был завербован СБУ и проходил подготовку в Польше. В Россию диверсант попал из Латвии под видом беженца. Как отмечают эксперты, среди нескольких миллионов беженцев с Украины есть «серьезная прослойка» тех, кто завербован украинскими и западными спецслужбами. Как бороться с этой угрозой и какие меры необходимо предпринимать?  Подробности...
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Подрыв «Северных потоков» обернулся новой проблемой для НАТО

В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press
В НАТО озаботились безопасностью своей подводной инфраструктуры. Инициатива по ее защите появилась одновременно с расследованием журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». Как взаимосвязаны эти события и какие коммуникации НАТО в бассейне Атлантического океана наиболее уязвимы?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
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Почему Запад играет битыми картами

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Игорь Караулов, поэт, публицист
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    Сентябрьские выборы определят вторую партию страны

    Новые регионы России окажут влияние на итоги выборов в стране
    		   16 февраля 2023, 23:00
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские партии начинают активную подготовку к Единому дню голосования. При этом, как выяснили социологи, СВО – важная, но не единственная тема, которая волнует избирателей. С какими программами партии пойдут на выборы, кто из них лидирует в опросах общественного мнения и каковы настроения избирателей в новых регионах страны?

    СВО объединяет общество

    «За прошедший год поддержка СВО выросла с 65% до 68%. Это станет общим фактором для всех партий в ходе Единого дня голосования. 80% россиян считают важными промежуточные итоги СВО. И эта повестка – главная для всех участников ЕДГ», – пояснил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

    Об этом он рассказал в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «ЕДГ-2023: партии перед началом избирательной кампании». Напомним, в сентябре в 20 регионах пройдут выборы губернаторов, в том числе в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, будут избраны депутаты 20 законодательных собраний, а еще в 11 субъектах пройдут муниципальные выборы. 

    По мнению экспертов, несмотря на межпартийные дискуссии по вопросам идеологии и экономики, среди партий наблюдается консенсусный подход к СВО. «Очевидно, после ЕДГ-2023 партийная коалиционность усилится как на уровне законодательных собраний, так и на уровне губернаторов», – считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).

    «Действительно, все политические силы активно участвуют в гуманитарной помощи новым регионам и войскам. Это их объединяет. Мериться объемами гумконвоев смысла нет, все идет на пользу нашей Родине», – добавил модератор дискуссии, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

    Конкуренция как благо

    «Исследование ВЦИОМ показало, что электоральные позиции трех из пяти парламентских партий – кроме ЛДПР и СР – изменились за прошедший год», – пояснил Мамонов. По его словам, рейтинг ЕР вырос с 31% до 39%, а КПРФ и «Новые люди» ослабили свои позиции. Так, если в феврале прошлого года 7% хотели бы проголосовать за НЛ, то теперь – всего 4%. Для КПРФ эти значения составляют 16% и 11% соответственно. 

    «При этом Северо-Западный и Центральный федеральные округа – наиболее проблемные для ЕР. Здесь сказывается обычный для всех выборов «эффект столичных территорий». У остальных партий дифференциация по округам меньше», – сказал он.

    «Тем не менее ЕР выиграет практически все кампании в тех регионах, где она представлена», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он напомнил, что несколько единороссов участвуют в СВО – это Дмитрий Саблин, Сергей Сокол и другие. Партия активно поставляет гуманитарные грузы в новые регионы и поддерживает семьи участников СВО. «Поэтому борьба на выборах будет идти за второе место, – сказал Данилин. – Причем, уверен,

    партия, которая станет второй в новых регионах, будет претендовать на звание второй и в целом по стране». 

    «Главные интриги: смогут ли «Новые люди» доказать избирателю, что они все еще новые? Какая судьба ждет ЛДПР? Ведь это первая их кампания без Владимира Жириновского. Какие будут позиции у КПРФ в отношении СР, продолжится ли их понижающийся тренд?» – задается вопросами эксперт.

    И если в целом по России главная борьба за второе место пройдет между ЛДПР и КПРФ, то в новых регионах позиции либерал-демократов ощутимо сильнее, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

    «У КПРФ – разрыв между архетипами «бунтаря» и «простака». ЛДПР – это партия с образом «шута», который при Жириновском переходил в «мудреца». Теперь же ЛДПР – «простак-лоялист». СР не может выбрать между лояльностью власти и некоторой долей оппозиционности», – сказал он.

    «Что касается ЕР, то у нее сложился образ заботливого «воина», наступательного, динамичного, добивающегося результата и в то же время демонстрирующего заботу», – добавил спикер. «В общем, политическая конкуренция в России жива, и это благо для нашей страны», – подытожил эту часть дискуссии Алиев.

    Россияне снимают «черные очки»

    Важно, что ЕДГ-2023 пройдет на фоне повышения доверия избирателей ко всей системе власти: выросли показатели президента, Госдумы, Совета Федерации, глав регионов, отметил социолог Мамонов. «Кроме того, мы видим ослабление «эффекта черных очков». Например, 70% граждан считают, что российские компании смогут заменить иностранцев в авиапромышленности, в производстве бытовой техники и по другим направлениям. Также мы фиксируем снижение уровня протестных настроений», – сказал он.

    «При этом электорат нашей страны можно разделить на «три России». Первая: «Россия воюющая» – это участники СВО и регионы прямого столкновения. Вторая: «Россия глубинная» – это мобилизованные, их семьи. И «Россия столичная», которая думает: «Нас это не коснется» и «все быстро закончится», – пояснил Минченко.

    «Есть еще четвертая – «Россия уехавшая». Это наши граждане, и с этой группой партиям тоже надо работать. Но пока этим занимаются только «Новые люди», – добавил политолог. При этом партии должны понимать: изобрести единый месседж для всех групп не получится. Успехом будет считаться, если партия придумает один месседж хотя бы для двух групп.

    Планы и прогнозы

    «ЛДПР победит на выборах в четырех новых регионах, у нас будет крупнейшая фракция в каждом законодательном органе. Такие фигуры, как Виктор Бут – наше кадровое преимущество», – подчеркнул Наумов. По его словам, лидер партии Леонид Слуцкий пойдет на президентские выборы в 2024 году и займет второе место.

    Член президиума ЦК КПРФ, депутат Сергей Обухов считает, что КПРФ займет второе место после ЕР, при этом для коммунистов «второе место – вынужденное отступление». Он также отметил, что СВО для региональных выборов – не определяющая повестка. Алиев оспорил этот тезис, потому что социология, экспертные оценки и партийные исследования говорят об обратном.

    Обухов пояснил: «СВО для КПРФ – как воздух».

    «В СВО погибли 13 членов партии, в том числе – депутаты, и больше 100 коммунистов получили ранения. Также мы отправляем 105-й гумконвой на передовую», – напомнил он и добавил: если ЕР будет использовать тему СВО на выборах, то «у КПРФ такой задачи нет – для партии работа в зоне СВО естественна».

    Иначе на контекст избирательной кампании смотрят в «Справедливой России». По их мнению, «главная проблема в стране – демография». «Поэтому эсеры идут на выборы с идеей выплаты материнской зарплаты тем, у кого три ребенка или более. Также мы предложили отменить пенсионную реформу в новых регионах, увеличить стипендию студентам, ввести единый стандарт мобилизованных», – сказал Дмитрий Гусев, первый замглавы фракции СР в Госдуме.

    В свою очередь «Новые люди», помимо СВО, акцентируют внимание на экономике и бизнесе. Поэтому партия запустила проект по поддержке предпринимателей «Я в деле», сказал первый замглавы фракции НЛ в Госдуме Владислав Даванков. «Партия движется к новой промышленной политике. Мы должны поддерживать наших производителей. В самом начале СВО мы предложили более 70 идей как сохранить нашу экономику – свыше 30 было принято», – напомнил депутат.

    Что касается ЕР, то это «партия общей судьбы» со страной, а тыл и фронт должны быть вместе, считает замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов. «Принципы партии: динамизм, подход к каждой кампании с чистого листа и образ будущего, который будет соответствовать видению каждого избирателя», – пояснил единоросс.

     
     
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