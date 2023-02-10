«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?

В пятницу Люберецкий горсуд Подмосковья на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы за организацию и покушения на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. Вердикт вынес судья Геннадий Цой. Из приговора были исключены эпизоды с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности.

Вместе с Фургалом были осуждены его помощник Андрей Карепов, получивший 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей – на 17 лет за убийства конкурентов, а также заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, чей срок составил девять с половиной лет.

Напомним, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации убийства и покушения на убийство предпринимателей. Президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия.

Следственный комитет заявлял, что существуют неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации покушения на убийство амурского предпринимателя Александра Смольского и убийства бизнесмена Евгения Зори, а также бывшего милиционера Олега Булатова. Прокурор называл Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов. Позднее Фургала заподозрили еще и в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».

На эту тему

2 февраля 2023 года коллегия присяжных признала экс-губернатора Хабаровского края виновным во вменяемом ему обвинении. Государственные обвинители запрашивали 23 года колонии строгого режима для Фургала, 10,5 лет – для Марата Кадырова, 17 лет – для Андрея Палея и 22 года – для Андрея Карепова. Как отмечает «Коммерсант», Фургал и другие фигуранты дела не признали свою вину.

Политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «вклад в дело Фургала внесли несколько вещей». «Во-первых, это его действия против системы, а именно запредельные результаты ЛДПР на выборах в региональный парламент, которые обеспечивались под его давлением. Во-вторых, это касалось его стиля коммуникации с федеральным центром и многих других действий, не говоря уже об обвинениях в убийствах», – рассказал он.

«Дальше был приговор суда и восстановление справедливости. Вместе с тем, мне кажется, само «дело Фургала» – это достаточно эксклюзивная история», – отметил политолог.

«С одной стороны, это дело можно воспринимать как урок и сигнал региональным элитам. С другой же стороны, Фургал был настолько большим исключением, что едва ли возможно говорить об общих посылах и сигналах другим чиновникам. Представить подобное в каком-то регионе России затруднительно», – заключил Минченко.

«В Хабаровском крае все очень давно и хорошо знали, кто такой Сергей Фургал – член преступной группировки. У него даже имелась бандитская кличка Доктор, что было связано с его медицинским образованием. Этот человек всегда состоял в плотном контакте с криминальным миром», – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«О том, что с Фургалом связан целый ряд покушений на убийства, было известно давно. Но благодаря депутатской неприкосновенности ему удавалось избежать наказания. Кстати, ранее немало говорили и том, что свой мандат он получил вопреки правилам политической борьбы. Однако правоохранительным органам было трудно к нему подобраться», – подчеркивает парламентарий.

«Свидетели его преступлений пропадали. Документы исчезали. Но когда Фургал серьезно себя дискредитировал, будучи губернатором, это позволило правоохранителям взяться за него.

И, как ни странно, им удалось доказать многие факты его преступной деятельности», – акцентирует депутат. «Посыл подобного приговора понятен: в нашей стране работают закон и право. 1990-е годы, когда криминальные авторитеты могли становиться главами регионов или депутатами, остались в прошлом. Фургал немного заблудился во времени», – добавил депутат.

«Сейчас в стране наведен порядок, преступникам во власти не место. И насколько бы сильно экс-губернатор не запудрил мозги местным жителям, задача государства – обезопасить граждан. И эта задача выполнена», – резюмирует Матвейчев.