«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

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10 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
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Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
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Военная логистика России получит беспилотную поддержку

На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов Виктор Антонюк/РИА Новости
Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?  Подробности...
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Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

Польский премьер ведет себя агрессивно и бескомпромиссно gov.pl
«Победа над Россией – это смысл существования как Польши, так и Европы», заявляют в Варшаве. Почему польское руководство придает противостоянию с Россией столь высокий накал, отказывается обсуждать саму возможность компромисса – и к чему в итоге это приведет Варшаву после победы России в спецоперации?  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...
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Украина превращается в обузу для Америки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Подробности...
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Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
9 февраля 1667 года было заключено Андрусовское перемирие, завершившее русско-польскую войну, длившуюся 13 лет. По итогам масштабного, полного побед и поражений противостояния миру явилась уже другая Россия, которая могла копить силы для грядущего рывка Петра Великого. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

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Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    «Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

    		    10 февраля 2023, 17:15
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?

    В пятницу Люберецкий горсуд Подмосковья на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы за организацию и покушения на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. Вердикт вынес судья Геннадий Цой. Из приговора были исключены эпизоды с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности.

    Вместе с Фургалом были осуждены его помощник Андрей Карепов, получивший 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей – на 17 лет за убийства конкурентов, а также заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, чей срок составил девять с половиной лет.

    Напомним, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации убийства и покушения на убийство предпринимателей. Президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия.

    Следственный комитет заявлял, что существуют неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации покушения на убийство амурского предпринимателя Александра Смольского и убийства бизнесмена Евгения Зори, а также бывшего милиционера Олега Булатова. Прокурор называл Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов. Позднее Фургала заподозрили еще и в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».

    2 февраля 2023 года коллегия присяжных признала экс-губернатора Хабаровского края виновным во вменяемом ему обвинении. Государственные обвинители запрашивали 23 года колонии строгого режима для Фургала, 10,5 лет – для Марата Кадырова, 17 лет – для Андрея Палея и 22 года – для Андрея Карепова. Как отмечает «Коммерсант», Фургал и другие фигуранты дела не признали свою вину.

    Политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «вклад в дело Фургала внесли несколько вещей». «Во-первых, это его действия против системы, а именно запредельные результаты ЛДПР на выборах в региональный парламент, которые обеспечивались под его давлением. Во-вторых, это касалось его стиля коммуникации с федеральным центром и многих других действий, не говоря уже об обвинениях в убийствах», – рассказал он.

    «Дальше был приговор суда и восстановление справедливости. Вместе с тем, мне кажется, само «дело Фургала» – это достаточно эксклюзивная история», – отметил политолог.

    «С одной стороны, это дело можно воспринимать как урок и сигнал региональным элитам. С другой же стороны, Фургал был настолько большим исключением, что едва ли возможно говорить об общих посылах и сигналах другим чиновникам. Представить подобное в каком-то регионе России затруднительно», – заключил Минченко.

    «В Хабаровском крае все очень давно и хорошо знали, кто такой Сергей Фургал – член преступной группировки. У него даже имелась бандитская кличка Доктор, что было связано с его медицинским образованием. Этот человек всегда состоял в плотном контакте с криминальным миром», – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев.

    «О том, что с Фургалом связан целый ряд покушений на убийства, было известно давно. Но благодаря депутатской неприкосновенности ему удавалось избежать наказания. Кстати, ранее немало говорили и том, что свой мандат он получил вопреки правилам политической борьбы. Однако правоохранительным органам было трудно к нему подобраться», – подчеркивает парламентарий.

    «Свидетели его преступлений пропадали. Документы исчезали. Но когда Фургал серьезно себя дискредитировал, будучи губернатором, это позволило правоохранителям взяться за него.

    И, как ни странно, им удалось доказать многие факты его преступной деятельности», – акцентирует депутат. «Посыл подобного приговора понятен: в нашей стране работают закон и право. 1990-е годы, когда криминальные авторитеты могли становиться главами регионов или депутатами, остались в прошлом. Фургал немного заблудился во времени», – добавил депутат.

    «Сейчас в стране наведен порядок, преступникам во власти не место. И насколько бы сильно экс-губернатор не запудрил мозги местным жителям, задача государства – обезопасить граждан. И эта задача выполнена», – резюмирует Матвейчев.
     
     
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