Россияне сформировали новые требования к политикам

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1 февраля, среда  |  Последнее обновление — 23:54  |  vz.ru
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Российская экономика резко поднялась в глазах Запада

Россия удивляет западных экономистов второй год подряд Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters
Международный валютный фонд неожиданно выделил Россию в своем прогнозе на 2023 год. Причем выделил в хорошем смысле слова. Вместо падения российского ВВП там теперь ждут его роста в этом году. Тогда как прогнозы по США и ЕС, наоборот, были ухудшены. Что же заставило экономистов МВФ передумать и резко улучшить прогноз по российской экономике? Подробности...
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Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США

Украинские силовики пришли с обыском к Авакову и Коломойскому Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters,
REUTERS/Valentyn Ogirenko
На Украине прошла очередная громкая серия обысков. Среди тех, к кому пришли силовики, – олигарх Игорь Коломойский и непотопляемый экс-министр МВД Арсен Аваков. При этом оба, пусть и в разной степени, являются архитекторами прихода к власти Владимира Зеленского. Почему они попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон? Подробности...
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В легализации пиратского софта обнаружились серьезные риски

Проблема пиратского софта в том, что за качество продукции спросить не с кого Владимир Гердо/ТАСС
Дмитрий Медведев в обмен на западные санкции предложил использовать без лицензий интеллектуальную продукцию из недружественных стран, включая фильмы и промышленный софт. Однако в ИТ-индустрии в этой инициативе видят недостатки – там считают, что у идеи бесплатного пользования западным софтом есть не только очевидные преимущества, но и скрытые риски. Какие именно? Подробности...
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Эрдоган отводит от финнов и шведов большую беду

В Северной Европе турецкий президент давно уже стал «анфан терриблем» KENZO TRIBOUILLARD/
POOL/EPA/ТАСС
Вступление Швеции в НАТО официально заморожено на неопределенный срок. Как минимум – на месяцы, не исключено, что на годы. Финляндия могла попасть в альянс своим путем, но не захотела из-за солидарности со шведами, которым президент Турции поставил «невыполнимые» условия. Сейчас его за это ненавидят. Но Запад ведет дело к тому, что придется прославлять – за это же.  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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России пора прекращать идеализировать Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг Бен, королева-старушка? А надо бы: пиратство, разбой, дети на виселицах, работорговля, концлагеря, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго. Подробности...
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Почему России стоит доверять Ирану

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Западная демократия – враг демократии

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать. Подробности...
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За Коломойским и Аваковым пришли

Турки остановили НАТО

Секретные данные об Украине и Ельцине

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Россияне сформировали новые требования к политикам

    Избиратели желают «общей судьбы» с политиками, считают эксперты
    		   1 февраля 2023, 23:00
    Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков, Рафаэль Фахрутдинов

    В сентябре России ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать?

    «Единый день голосования в сентябре станет точкой сборки для всех, начиная от власти и политических элит до экспертов. Это большая кампания, которая формирует контур внутренней политики», – заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе прошедшего в среду круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Выборы 2023: на старте кампании».

    Нынешний год – самый объемный по количеству выборов в пятилетнем цикле: в 20 регионах пройдут выборы губернаторов, в том числе – в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, будут избраны депутаты 20 законодательных собраний, а еще в 11 субъектах пройдут муниципальные выборы.

    «Мы отмечаем пять факторов нынешней кампании. Первый – важность выборов для страны, поскольку их проведение показывает стабильность системы власти. Второй – значение ЕДГ для президентской кампании 2024 года. Это разные электоральные события со своими смыслами и повестками, но влияние одного на другое, несомненно, будет», – отметил Чеснаков.

    Третий фактор имеет значение для политической системы России. «Это первая кампания, которая проходит в «новой нормальности, – указал эксперт, ожидая активизацию политической конкуренции на региональном уровне. – Впрочем, федеральная власть будет купировать жесткие обострения».

    Также ЕДГ станет важным инструментом замера общественных настроений и сыграет свою роль в обновлении политической элиты. «В прошлом году удачно выстрелили кадровые проекты, которые запускала власть, например – платформа «Россия – страна возможностей». Сюда же можно отнести волонтерское направление и другие проекты, связанные с СВО. Возможно, в рамках ЕДГ мы увидим дальнейшую их реализацию», – сказал спикер.

    Изменившийся рынок интернет-технологий также окажет влияние на выборы, поскольку часть соцсетей была заблокирована и потеряла пользователей, а Telegram существенно вырос. Об этом заявила политконсультант Мария Сергеева, отметив, что теперь большинство избирателей получают информацию из Сети, а не посредством ТВ-программ.  

    Кроме того, на фоне общей тревожности россияне стали внимательно следить за региональной, городской и муниципальной повесткой. «Это на руку «Единой России», поскольку только у нее есть более-менее реалистичная программа», – пояснила Сергеева.

    Само собой, повестка выборов будет неразрывно связана с темами спецоперации и помощи бойцам на линии боевого соприкосновения. И здесь у партии власти тоже есть преимущество, заметил политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

    «У «Единой России» серьезный список депутатов-добровольцев, которые пошли на линию боевого соприкосновения: Адам Делимханов, Дмитрий Хубезов, Олег Колесников, Сергей Сокол и многие другие. Партия многое сделала и в гуманитарном ключе, открыв 40 центров помощи в разных регионах», – напомнил он. Другие партии тоже пытаются привлечь в свои ряды тех, кто так или иначе связан с СВО. Поэтому у кандидатов, принявших участие в спецоперации, будет очевидное электоральное преимущество.

    Впрочем, судя по фокус-группам, прямой корреляции между потенциальной успешностью кандидата и его участием в СВО нет, добавил Чеснаков. «Люди голосуют все-таки за социальный образ, хотя участие кандидата в спецоперации будет важным и позитивным дополнением», – утонил он.

    В целом же, внимание партий в рамках выборов сосредоточится на трех социальных группах: это женщины, семьи мобилизованных и ветераны.

    Для власти также важно соблюдать баланс: помогая мобилизованным и переселенцам, не забывать о проблемах остальных групп населения, указал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    В числе актуальных запросов избирателей социолог назвал развитие экономики, ВПК и аграрного сектора, поддержка материального благополучия населения и помощь семьям участников СВО. Также избиратели желают «общей судьбы» с властью – они хотят, чтобы «власть находилась на расстоянии вытянутой руки и жила в тех же условиях, что и обычные люди».

    С другой стороны, тренд на тревожность сглаживается позитивным факторами: экономическая ситуация в России стабильна, санкционное давление Запада не оправдалось. В обществе по-прежнему наблюдается «донбасский консенсус», добавил Потуремский.

    Несколько иначе смотрит на ситуацию президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, «мы оказалась в «эпохе страха», когда у людей повысился уровень тревоги за будущее. Поэтому людям не до экспериментов».

    «Это, с одной стороны, делает их выбор более осознанным. С другой стороны, от власти теперь требуется другая тональность, назовем ее «циничной откровенностью», которая пришла на смену «новой искренности», – разъяснил Минченко.  

    С этим тезисом согласился Чеснаков. «От кандидатов ждут тотально честного разговора о происходящем. По сути, эта избирательная кампания должна показать, насколько региональные и федеральные элиты готовы к тому, чтобы формировать политический язык новой реальности, в которой мы оказались», – пояснил эксперт. 

    «Выборы в регионах будут насыщенными»

    В целом эксперты прогнозируют всплеск политической конкуренции в регионах. В частности, непростые кампании ожидаются на Дальнем Востоке, где выборы губернаторов пройдут в пяти регионах: на Чукотке, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, и в Приморье, где сильны «демократические традиции», напоминает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

    По ее словам, в Якутии «мощная борьба» развернется за мандаты в местном парламенте, который «может обновиться на 70%». При этом разные партии, особенно в национальных республиках, будут по-своему разыгрывать тему спецоперации. И от результатов работы с повесткой по этой теме будет зависеть политическая конфигурация в региональных парламентах.

    В Сибири внимание к себе привлекут выборы в Заксобрание в Иркутской области, считает политконсультант Мария Сергеева. Если в прошлый раз там доминировала протестная повестка, то на этот раз популярность губернатора Игоря Кобзева укрепляет позиции «Единой России». Схожим образом обстоят дела в Забайкалье, где ранее побеждали коммунисты, но теперь ЕР на выборы поведет губернатор Александр Осипов. 

    Если же говорить о выборах в Тюменской области и Ямало-Ненецком АО, то здесь, напротив, все довольно прогнозируемо. «Практически нет сомнений в том, что в Тюменской области Александр Моор пойдет на второй губернаторский срок», – ожидает Сергеева, добавив, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, пользующийся авторитетом, тоже наверняка решит переизбираться. 

    В свою очередь политолог Анна Федорова отметила предстоящие выборы в Самарской и Нижегородской областях, где у действующих губернаторов – Дмитрия Азарова и Глеба Никитина – хорошие отношения с федеральным центром. В регионах, несмотря на санкции, не остановилось производство и не было всплеска безработицы. «Это самые устойчивые и благополучные регионы Приволжского федерального округа», – сказала она. 

    Непростой остается ситуация в Ивановской области, которая воспринимается как «политическая окраина», потому что у губернатора Станислава Воскресенского нет Telegram-канала. Зато эксперт отметила его недавнюю статью с призывом к дискуссии по развитию малых городов. Конкурентной ожидается кампания в Архангельской и Орловской областях.

    При этом в Сибири в «зоне риска» находятся главы Алтайского края, Новосибирской и Омской областей,

    добавляет Минченко. А вот в случае с губернатором Красноярского края Александром Уссом может сработать «фактор усталости», так как Усс находится в политике с 1997 года. Но больше всего проблем испытывает глава Хакасии Владимир Коновалов, против которого может выступить депутат-участник СВО Сергей Сокол.

    И особое внимание будет приковано к выборам мэра Москвы. По мнению Асафова, Сергей Собянин решит переизбираться на очередной срок, хотя никаких официальных заявлений по поэтому поводу не сделано. В его пользу сыграют реализация крупных инфраструктурных проектов и усилия в социальной сфере.

    «В экспертной среде есть определенный стереотип о том, что Москва – это некий регион протеста. Но я не вижу, чтобы этот протест был электорально значимым. Если посмотреть на итоги предыдущих выборов в столице, то результат ЕР остается высоким. И это позволяет сделать аналогичный прогноз на следующий выборы», – резюмировал Асафов.
     
     
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