Главу технологического центра МФТИ арестовали за фейки о ВС России

Заместителя исполнительного директора технологического центра транспортных электрохимических решений МФТИ Виктора Москалева арестовали по решению Бабушкинского суда Москвы.

Москалев арестован по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили в суде, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Ученый будет находиться под арестом до 22 мая 2023 года.

Ранее в столице 63-летнего пенсионера Михаила Симонова признали виновным в распространении фейков о ВС России и осудили на семь лет колонии общего режима.