Эксперт: Путин призвал правительство не расслабляться

Политолог Рудаков: Преодоление санкций – не самоцель, а инструмент для достижения технологического суверенитета

Достигнутые Россией успехи в экономике – не повод расслабляться, необходимо наращивать темпы, добиваться большего, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В среду на совещании с правительством Владимир Путин обсудил задачи по развитию отечественной экономики.

«Судя по тональности, в которой прошло совещание Владимира Путина с правительством, президент держит в тонусе систему госуправления. Очень важна мысль о том, что преодоление санкционного давления – это не самоцель, а просто инструмент, с помощью которого мы должны достичь заметного для большинства населения прорывного роста экономики и полноценного технологического суверенитета», – считает политолог Александр Рудаков.

В этом контексте главную роль играют долгосрочные проекты развития России, подчеркивает эксперт. «Неслучайно президент сказал, что поддерживает проекты, которые нацелены на технологическое и инфраструктурное развитие страны и укрепление ее индустриального потенциала. Мы видим, что Россия вступает в эпоху глобального развития. Появляются новые риски и возможности. Наша задача заключается в том, чтобы избежать рисков и максимально эффективно использовать возможности. Главная установка главы государства направлена на то, чтобы избавить Россию от внешней зависимости и раскрыть наш технологический потенциал. Президент дает понять, что достигнутые успехи – не повод расслабляться. Необходимо наращивать темпы, добиваться большего», – говорит Рудаков.

Сигналы президента, добавляет собеседник, дают основания прогнозировать, что «результаты появятся в ближайшей перспективе». «Вот эта триада – технологический, кадровый и финансовый суверенитет – очень важна. По сути дела, это формула успешного развития на будущее», – подчеркнул политолог.

«Совещание прошло в рабочем режиме. Речь идет о выполнении поставленных задач, в частности, национальных и целого ряда инфраструктурных проектов, в том числе транспортных инициатив. Был поднят вопрос о повышении минимального размера оплаты труда и задача удержания уровня инфляции, то есть недопущения финансовой дестабилизации при выполнении инфраструктурных проектов», – сказал в свою очередь политолог Борис Межуев. Он добавил, что «движение в направлении снижения инфляции уже приносит свои плоды».

Межуев отметил, что главная роль при решении поставленных задач отводится бизнесу. «Понятно, что без роли государства и мотивации бизнеса ничего не будет, но неслучайно президент обращает внимание на то, чтобы бизнес начинал действовать более свободно, создавал новые рабочие места. Есть ощущение, что взятый курс приводит к положительному результату. Спокойное регулирование дает эффект. Я надеюсь, что российский бизнес сможет показать нужный результат», – сказал политолог.

В среду в ходе совещания с правительством президент Владимир Путин заявил, что экономика России развивается положительно, многие показатели растут, «в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке – за счет тех, кто ушел с нашего рынка, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга».

Ведущим фактором экономического роста президент назвал устойчивое увеличение внутреннего спроса, но его динамика должна соответствовать ориентирам Центробанка по инфляции. Президент поручил не допустить ни ее ускорения, ни избыточного замедления.

По поводу вопроса достижения технологического суверенитета президент констатировал, что обрабатывающая промышленность пока развивается более медленными темпами, чем в минувшем году, и поручил восстановить наиболее пострадавшие отрасли – автопром и лесопромышленный комплекс. «Необходимо обеспечить быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях, особенно в производстве высокотехнологичной продукции... Имею в виду и кластерную инвестиционную платформу, и промышленную ипотеку», – сказал глава государства.

Путин отметил рекордные объемы строительства жилья и ремонта дорог в 2022 году. Он поручил правительству и региональным властям удержать набранный темп. Для этого из бюджета дополнительно выделено 315 млрд рублей на целевые кредиты. Ключевым индикатором развития экономики Путин назвал динамику доходов граждан. Этот показатель в реальном выражении вновь начал расти, хотя темпы пока небольшие.