Минфин обозначил минимальные сроки для договоров долгосрочных сбережений

Минфин сообщил, как россияне могут получить от государства 36 тыс. рублей в год по программе сбережений

Министерство финансов предоставило новые данные по вопросу договоров участия в программе долгосрочных сбережений, согласно которым жители России могут получить до 36 тыс. рублей в год от правительства в рамках софинансирования взносов.

На сайте ведомства указано, что программа предусматривает софинансирование взносов государством, при котором выплата россиянам может дойти до 36 тыс. рублей в год. При этом появилась возможность получения налогового вычета в сумме до 400 тыс. рублей, а вложения получат страховку в сумме 2,8 млн рублей – в два раза больше суммы в сравнении с банковскими вкладами.

Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, существуют три основных направления для развития инструментов финансового рынка.

«Для привлечения «длинных денег» в экономику будут внедрены ИИС третьего типа, долевое страхование жизни и программы долгосрочных сбережений граждан», – сказал он.

При этом замглавы ведомства Алексей Моисеев пояснил, что такой договор будет заключаться минимум на 15 лет, а выплаты можно получить при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

Отмечается также, что россиянам предлагают принять участие в программе добровольно в виде заключения договора с НПФ. При этом правительство оставит возможность перевести средства из одного фонда в другой без потери дохода от инвестиций.

Моисеев подчеркнул, что программа создана для возможности россиян накопить деньги для долгосрочных целей, в частности, получить дополнительный доход после 15 лет участия.

Кроме того, в сообщении ведомства указано, что полученные по программе средства россияне могут направить на оплату дорогостоящих видов лечения и образования детей.