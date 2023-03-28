В ПЦУ попросили власти Украины отдать ей здания в Киево-Печерской лавре

Синод неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) обратился к властям Украины с просьбой передать в ведение ПЦУ объекты на территории Киево-Печерской лавры.

Также в ПЦУ сообщили, что ее синод поддержал решение властей разорвать договор с Украинской православной церковью (УПЦ) о пользовании зданиями лавры, передает «Интерфакс».

Иерархи в очередной раз попытались убедить нынешних насельников обители перейти в ПЦУ.

Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провел службу в Киево-Печерской лавре, храмы которой по предписанию властей церковь должна покинуть уже в среду.

Ранее глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта.

Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.