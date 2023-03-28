Кириенко провел заседание координационного совета «Движения первых»

На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае состоялось заседание координационного совета «Движения первых»

На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае в рамках «Марафона первых» прошло заседание координационного совета «Движения первых» под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, которое собрало представителей 89 региональных отделений.

Как отметил Кириенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, прошло только три месяца после I съезда Российского движения детей и молодежи «Движения первых», но уже во всех 89 субъектах нашей страны, включая освобожденные территории, сформированы его координационные советы. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ подчеркнул, что участники Российского движения детей и молодежи действуют очень правильно: они уже во всю развернули свою деятельность, активно участвуют в акциях и проектах движения, в реализации по-настоящему важных дел.

Кириенко рассказал, что в новогодние праздники сотни тысяч ребят по всей России присоединились к акции «Российский Детский Дед Мороз» и поздравили тех, кто не в праздничные дни остается на работе: сотрудников транспорта, спасательных служб, врачей и военнослужащих. Кроме того, по словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ, 8 марта они поздравили женщин, которые в этот день были на своих рабочих местах. Как отметил Кириенко, акция «Вам, любимые!» приобрела совершенно новое звучание, когда к ней присоединились дети.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ также рассказал, что в рамках акции «Движения первых» МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ ребята направили нашим военнослужащим, участникам СВО 1,12 млн «добрых писем», написали 1075 песен и стихов о героях нашей страны, более 29 тыс. студентов профессиональных образовательных организаций изготовили для бойцов 192107 самых необходимых вещей: термобелье, спальные мешки, печки-буржуйки, рюкзаки, маскировочные халаты, подсумки для аптечек.

Как отметил Кириенко, еще один важный проект движения – «Первая помощь» – запущен при участии «Волонтеров-медиков» и Красного креста, он поможет более 500 тысячам подростков по всей стране получить знания об оказании первой доврачебной помощи и, что самое главное, научится применять эти знания на практике.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ также обратил внимание, что традиционная военно-патриотическая игра «Зарница» сегодня обретает новое звучание – «Зарница 2.0», которая в новом проекте «Движения первых» не только учит правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и ориентированию на местности. По словам Кириенко, современная «Зарница» – это технологичная масштабная игра, она поможет освоить управление беспилотниками, включающее технологии дополненной реальности, а одно из направлений «Зарницы» – это борьба с фейками в сети, что, безусловно, особенно важно для воспитания молодого поколения, в «Зарнице 2.0» участники и зрители смогут познакомиться с современными видами оружия и техники, используемыми в армии.

Кириенко подчеркнул, что участники «Движения первых» действительно активные и целеустремленные ребята, именно благодаря им формируется ответственное и деятельное молодежное сообщество.

Еще один новый проект «Движения первых» – «Академия первых» – будет запущен при участии Образовательного центра «Сириус» и ведущих образовательных центров страны – Центра знаний «Машук», Академии управления «Сенеж» и «Тавриды». Академия талантов позволит обеспечить выявление талантливых ребят и их индивидуальное сопровождение. В течение года они смогут пройти образовательные программы под руководством профессиональных наставников и признанных мастеров своего дела. Программа будет построена индивидуально под каждого ребенка. Первыми мастерами «Академии талантов» станут Владимир Машков, Елена Шмелева и Алексей Комиссаров.

О работе первичных отделений «Движения первых» в рамках заседания координационного совета рассказал председатель правления Российского движений детей и молодежи Григорий Гуров. Он отметил, что «Движение первых» открывает первичные отделения в школах, учреждениях среднего профессионального образования (СПО), вузах, молодежных центрах, учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования, в детских лагерях и на предприятиях. По его словам, для «Движения первых» важно сопровождать ребенка на всех этапах его становления и развития в различных сферах жизни.

«Кому-то, например, нравится помогать бездомным животным, и он может вступить именно такую профильную первичку. На Камчатке мы открыл первичное отделение в приюте «Котофеево», где ребята кормят животных и помогают сотрудникам ухаживать за бездомными животными», – рассказал Гуров.

Как отметил председатель правления Российского движений детей и молодежи, «Движение первых» создано для того, чтобы дать равные возможности всем: ребятам и из больших городов, и из маленьких сел с единственной школой. В качестве примера он рассказал, что «Движение первых» открыло отделение в школе, где всего 43 ученика, ребята из этого отделения уже смогли побывать на региональном мероприятии Всероссийского спортивного фестиваля. «Для кого-то команда из 20 спортсменов – это обычная сборная, а для них – это половина школы», – отметил Гуров, подчеркнув, что это только начало и впереди открытие тысяч отделений по всей России.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название «Движение первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Напомним, 14 марта российское движение детей и молодежи «Движение первых» объявило о старте новых проектов.