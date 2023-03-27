Зеленскому запретили брать шоколад у Беара Гриллза

Рогов: Украинская власть пытается настроить запорожцев против России

Чем более пророссийски настроены жители территорий, подконтрольных Украине, тем активнее и жестче там идет мобилизация в ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно об обстреле ВСУ Мелитополя, а также об усилении репрессий в Запорожье.

«Сегодня утром по Мелитополю были нанесены удары управляемыми ракетами, часть из них была отбита нашими силами ПВО. Но, к сожалению, есть разрушения», – сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В частности, прилетело в здание колледжа, четыре человека пострадали. Сейчас все учащиеся эвакуированы, обеспечены питанием, с ними работают медики и психологи. Еще один прилет был в районе Авиагородка, повреждено здание, пострадавших, к счастью, на данный момент нет», – уточнил он.

Оценивая обстановку в той части региона, которая сегодня находится под контролем украинских властей, Рогов отметил, что «Украина прекрасно понимает, что уровень лояльности минимален». «Это подтверждалось данными социологии еще в 2014 году во время так называемой антитеррористической операции против жителей Донбасса», – продолжил он.

«В настоящее время жители подконтрольной украинской власти части Запорожской области – одни из самых пострадавших от мобилизации. Их старательно отправляют на убой, загоняют в местную территориальную оборону абсолютно всех. Причем их выставляют на первые линии, чтобы дальше выставить подразделения, например, из Ивано-Франковской и других западных областей, а также боевиков националистических батальонов», – добавил собеседник.

«По имеющимся у меня сведениям, в девятой горбольнице уже чуть ли ни целое отделение занимают раненые и искалеченные запорожцы, которые не захотели быть пушечным мясом или выполнять преступные приказы руководства ВСУ. Каратели зверски их пытали, стреляли в них, творили самые разные бесчинства», – отметил он.

«Кроме того, на днях в городе Гуляйполе, близ передовой, после очередного насилия со стороны боевиков ВСУ, один из местных жителей в драке забрал автомат, пристрелил обидчика и еще троих военных ранил. Сразу после этого в СМИ стали разгонять информацию о том, что этот человек был пьяным, настроенным пророссийски, и зверски убил доблестных военнослужащих. Хотя, на самом деле, это совсем не так», – напомнил Рогов.

«В областном центре региона, контролируемом Украиной, заминированы мосты и Днепрогэс. Запорожье кишит иностранными наемниками и боевиками с Западной Украины. Им отданы десятки объектов гражданской инфраструктуры, в том числе Центральная горбольница. Местных жителей фактически лишают медицинской помощи и других социальных услуг», – рассказал собеседник.

«Город постоянно держат в страхе и терроре. Системы ПВО работают непосредственно в городе, в нарушение всех правил дислокации. Они защищают места расположения бойцов иностранного легиона и военные склады. Трагедии с участием украинской ПВО происходят регулярно: ракеты сбиваются с цели, попадают в жилые дома и другие гражданские объекты», – добавил он.

«В офисе Зеленского выбрали такую стратегию, чтобы как можно больше пострадавших от конфликта было именно на пророссийских территориях. Причем речь же идет не только о самих мобилизованных, но и их семьях. Цель – спровоцировать желание мести и обиду на русских», – считает собеседник.

Рассуждая о ситуации вокруг Запорожской АЭС, Рогов отметил снижение частоты обстрелов станции. «Однако это все не добрая воля президента Украины Владимира Зеленского, а изменение тактики работы наших военных. Если раньше мы вели контрбатарейный огонь по позициям, с которых ВСУ ведет обстрелы, то сейчас мы накрываем их на основе разведданных, когда противник только готовится к обстрелу», – рассказал он.

«Вместе с тем 29 марта ожидается визит на ЗАЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, а также ротация миссии на станции. Всегда в преддверии этих событий ВСУ осуществляют попытки дестабилизации обстановки или высадки десанта. Поэтому мы во всеоружии, готовимся к любым провокациям», – подчеркнул Рогов.

Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, их вид устанавливается. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник преследовал цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику, передает РИА «Новости».

Напомним, обстрел произошел утром в понедельник, четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж.

Кроме того, как сообщал Рогов, в подконтрольной Киеву части Запорожской области усиливаются репрессии в отношении местных жителей. «Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться», – заявил он. Рогов отметил, что местные жители «больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики».

Накануне житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными.

В понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии гарантий безопасности для Запорожской атомной электростанции со стороны Киева. «От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом», – заявил Ульянов.

Однако на сегодняшний день «подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы», добавил он, обратив внимание на то, что Украина пытается переводить разговор в другую плоскость, рассуждая о «демилитаризации» и «деоккупации». Напомним, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. Он отметил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности».

По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения». Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры».

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