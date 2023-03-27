Мирошник: Украина использует страшилки про ядерную угрозу для загона граждан в ряды ВСУ

Мирошник: Заявления о дополнительной мобилизации в ВСУ из-за ядерной угрозы – профанация

Украинские власти пытаются накалять политическую обстановку в Европе, заявляя о якобы немыслимой угрозе из-за размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили экс-посол ЛНР Родион Мирошник и правозащитница Лариса Шеслер, комментируя новости о возможном усилении мобилизации на Украине из-за размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

«Депутат Верховной рады Давид Арахамия, по сути, использует страшилку с ядерной угрозой, чтобы в очередной раз обосновать мобилизацию», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Но это полная профанация. Власти Украины просто используют любые зацепки, чтобы запугать народ. Каким образом восемь бригад мобилизованных позволят ВСУ реагировать на потенциальное применение тактического ядерного оружия?» – задается вопросом собеседник.

«Что касается потенциала для проведения мобилизации, то он, конечно, есть. Однако говорить о мотивированных и годных по здоровью мобилизованных не приходится, они уже давно закончились. По сути, остались только те, кого можно как пушечное мясо согнать под дулом автомата», – убежден он.

«Вообще, как мне кажется, Украина в ближайшее время будет применять все больше «креативных» методов для того, чтобы загнать граждан в ряды ВСУ. Помимо усиления облав и зачисток, силовые структуры получат дополнительные полномочия и базы данных граждан для рекрутирования», – отметил Мирошник.

«Я думаю, цель заявлений Арахамии заключается в желании повысить градус политической эскалации в Европе. Украинские власти пытаются показать, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии еще сильнее накалит обстановку в зоне боевых действий. Кроме того, святое дело – обвинить во всем Россию», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«Понятно, что это делается при согласовании с союзниками в Европе и Америке, которые явно демонстрируют политику двойных стандартов. Они называют немыслимым размещение российских ракет в Белоруссии, в то время как США спокойно делают все то же самое в других странах Европы», – заключила собеседница.

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что из-за размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии могут усилить мобилизацию на Украине. По его словам, ВСУ потребуется «по меньшей мере еще восемь бригад», чтобы контролировать такую протяженную линию фронта».

В субботу российский президент Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Россия не передаст Белоруссии свое тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе, отметил глава государства.

«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании [Аннабель Голди], что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», – рассказал президент.

Напомним, на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.

Также сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.

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