В Госдуме назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии оправданным

Депутат Госдумы Шеремет назвал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии оправданным

Решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является вынужденной и оправданной мерой, учитывая угрозу агрессии со стороны Запада, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Шеремет отметил, что это «вынужденная и оправданная мера, учитывая угрозу агрессии, которая исходит со стороны Запада». К сожалению, по его словам, там не понимают российских призывов, предостережений и увещеваний. «Американским властям и их прихлебателям ясен только язык решительной силы и действий, и мы готовы это продемонстрировать», – добавил он, передает РИА «Новости».

По мнению депутата, власти Британии своими заявлениями о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном, по сути, приоткрыли запретный «ящик Пандоры».

«В своем полоумном стремлении насолить России и осуществить поставку снарядов, способных заражать театр боевых действий в результате критического изменения радиоактивного фона, британцы видимо позабыли библейскую заповедь, что тот, кто посеет ветер, тот пожнет бурю», – подчеркнул Шеремет.

Он добавил, что «их злой замысел вернется к ним многократно усиленным». Депутат подчеркнул, что «предыдущее поколение политиков в Англии было гораздо мудрее, они перестраховывались, заключая договоры, и не нарушали их, что позволяло сдержать распространение столь грозного летального оружия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.