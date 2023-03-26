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В Госдуме назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии оправданным
Депутат Госдумы Шеремет назвал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии оправданным
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Решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является вынужденной и оправданной мерой, учитывая угрозу агрессии со стороны Запада, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Шеремет отметил, что это «вынужденная и оправданная мера, учитывая угрозу агрессии, которая исходит со стороны Запада». К сожалению, по его словам, там не понимают российских призывов, предостережений и увещеваний. «Американским властям и их прихлебателям ясен только язык решительной силы и действий, и мы готовы это продемонстрировать», – добавил он, передает РИА «Новости».
По мнению депутата, власти Британии своими заявлениями о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном, по сути, приоткрыли запретный «ящик Пандоры».
«В своем полоумном стремлении насолить России и осуществить поставку снарядов, способных заражать театр боевых действий в результате критического изменения радиоактивного фона, британцы видимо позабыли библейскую заповедь, что тот, кто посеет ветер, тот пожнет бурю», – подчеркнул Шеремет.
Он добавил, что «их злой замысел вернется к ним многократно усиленным». Депутат подчеркнул, что «предыдущее поколение политиков в Англии было гораздо мудрее, они перестраховывались, заключая договоры, и не нарушали их, что позволяло сдержать распространение столь грозного летального оружия».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
Путин объяснил, почему военная техника Украины доезжает до передовой
Путин: Украинскую технику перевозят по ночам, какие-то цели удается достать, какие-то – нет
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Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то – нет, но такая задача есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил.
«Что-то удается сделать нашим военным, что-то – нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то что удается достать – достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава... нет, конечно», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВС России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на Купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ.
Путин указал на «огромную ошибку» США с долларом
Путин счел «огромной ошибкой» решение США ограничить расчеты в долларах
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США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что США, руководствуясь «сиюминутными конъюнктурными» политическими целями, сами себе «в ногу стреляют», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Президент опроверг утверждения США о якобы посягательстве России на доллар. Он отметил, что США сами мешают России использовать американскую валюту, поэтому пришлось перейти на расчеты в других валютах, в частности, использовать юань.
«Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят вести расчеты в юанях? Мы так постепенно будем это расширять, расширять (использование) тех валют, которые являются надежными», – сказал он.
По его словам, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин признал, что доллар сохраняет ряд преимуществ, в то время как у других валют есть ограничения, но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты». Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», Путин назвал «огромной ошибкой».
Напомним, указывалось, что после того, как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны начали опасаться, что в будущем под санкции Вашингтона может попасть любая из них.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства за 2022 год, сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС. Путин заявил о необходимости дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.
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В США испугались конфисковать российские активы
NYT: Конфискация Западом российских активов может создать опасный прецедент
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Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, подорвать веру в законы и доллар, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн.
Коэн, ссылаясь на заявления американских чиновников, пояснила, что западные страны не готовы конфисковать российские активы, несмотря на настойчивые просьбы некоторых восточноевропейских стран передать их Украине, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.
Глава Минфина США Дженнет Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, иностранные государства перестанут хранить в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что их конфискуют, пишет журналистка. Также в США опасаются, что такой шаг поставит под угрозу американские и европейские активы, находящиеся в других юрисдикциях в случае возникновения международного спора. Также конфискация российских активов подорвет веру в систему международных законов и соглашений, считает автор статьи.
При этом в издании подчеркнули, что союзники киевского режима уже испытывают трудности с финансовой поддержкой Зеленского, так как общественное мнение на Западе может сменить направление.
Ранее в марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.
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В Германии решили выслать более 30 российских дипломатов
Focus: МИД ФРГ захотел выслать более 30 российских дипломатов «за шпионаж»
МИД Германии планирует выслать аккредитованных в Берлине более 30 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, сообщил немецкий журнал Focus.
Focus пишет со ссылкой на источники, что дипломатов подозревают в использовании дипломатического иммунитета для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для планируемых диверсий или дезинформационных операций, передает РИА «Новости».
Ранее Австрия объявила нежелательными лицами четырех российских дипломатов и попросила покинуть страну.
Россия в качестве ответной меры объявила четырех дипломатов Австрии персонами нон грата.
Олланд признался в обмане России при помощи Минских соглашений
Экс-президент Франции Олланд заявил, что Минские соглашения помогли Украине собрать армию
Заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
По словам экс-президента Франции Минские соглашения помогли нарастить Украине военную мощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Олланд также считает, что в Германии надо было запретить «Северный поток–2» еще на стадии строительства, а западным компаниям следовало покинуть Россию гораздо раньше начала СВО.
По его словам Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, однако сделать этого не удалось, поскольку Владимир Путин до начала СВО не верил в возможность сильного ответа со стороны западных государств.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.
В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале
Российские войска не позволили ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванных ротации и переброске резервов ВСУ
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Войска России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что сорвана переброска резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Кисловки, Стельмаховки, Сеньково, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что у населенного пункта Нижняя Дуванка расчетом ЗРК «Тор» сбит украинский БПЛА «Фурия». За день на купянском направлении выявлены и ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Российская артиллерия в районе Петропавловки и Ревучего уничтожила две самоходных гаубицы ВСУ Krab польского производства. У Прилипко уничтожена украинская Д-20, а у Ольшана – минометный расчет ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении украинской «Фурии» на краснолиманском направлении. Разведка вскрыла украинские артиллерийские подразделения, которые были подавлены, передает РИА «Новости».
Минобороны России опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне спецоперации.
Сообщается, что на одном из направлений артбатарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата.
На днях офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что в Харьковской области ликвидированы две украинские разведывательно-диверсионные группы.
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области.
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Российские конструкторы получили прототип новейшего украинского БПЛА
Рогов: Прототип нового украинского беспилотника изучат в Запорожской области
Прототип модифицированного украинского беспилотника, созданный на основе БПЛА «Лелека-100», передан российским конструкторам для изучения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, был получен и передан российским конструкторам прототип модифицированной версии нового украинского еще не запущенного в массовое производство беспилотника, созданного на основе «Лелека-100», передает РИА «Новости».
По его словам, эксперты уже преступили к всестороннему изучению характеристик аппарата.
«Лелека-100» и А1-СМ «Фурия» – разведывательные дроны, принятые на вооружение украинской армией. По заявленным характеристикам размах крыльев «Фурии» составляет 2050 миллиметров, размах крыльев «Лелеки-100» –1980 миллиметров.
Ранее российский зенитчик сообщил, что у Украины почти не осталось ударных дронов.
Путин раскрыл подробности переговоров с Си Цзиньпином
Путин: На переговорах с председателем КНР разговаривали про экономику и Украину
Главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия24».
«Мы говорили, конечно, в течение этих четырех часов и о двухсторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это. Председатель КНР – очень интересный собеседник, он глубоко погружен во все проблемы... и в мировые дела, и в экономику и своей страны, и в наших отношениях, до деталей все знает. Он хорошо подготовлен», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине.
«У нас был рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение – у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – рассказал Путин.
«В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллиона снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей этого конфликта. А на следующий день, прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с обедненным ураном. Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно», – цитирует ТАСС главу государства.
«Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы в наиболее перспективных отраслях высокотехнологичных мы объединяли наши усилия, там, где у каждого из нас есть определенный высокий, хорошо проработанный уровень конкурентоспособности на мировых рынках», – отметил президент.
Все это, отметил он, было предметом разговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО
Политолог Коктыш назвал размещение Россией тактического ЯО в Белоруссии элегантным ответом на все провокации НАТО
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш перечислил действия Запада, которые побудили Москву принять решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Коктыш подчеркнул связь такого решения со специальной военной операцией на Украине. В нем, по словам эксперта, не возникло бы необходимости, если бы не «эскалация со стороны Запада». В частности, Коктыш указал на концентрацию войск НАТО у границ Белоруссии, агрессивную политику Варшавы, а также на «британскую провокацию с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником», передает РИА «Новости».
По словам Коктыша, от Москвы требовался не «пиарный или чисто декларативный ответ, а вполне реальная и действенная реакция». Размещение тактического ЯО в Белоруссии «будет сдерживать Киев», считает он. Коктыш назвал решение Москвы «элегантным ответом на все предшествовавшие провокации НАТО». Он полагает, такой шаг может «заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум».
«Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», – сказал Коктыш.
По его мнению, размещение тактического ядерного оружия повлияет и на общественное мнение в Финляндии «относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО». Коктыш считает, что финны «будут против вступления», они «и сейчас этому не рады». Хотя «общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует», оно «будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия», но «не сегодня», заявил политолог.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие решено разместить в Белоруссии.
Москва и Минск договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия
Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие
Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании [Аннабель Голди], что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», – цитирует ТАСС Путина.
«Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия. Мы не передаем Белоруссии наше тактическое ядерное оружие, но разместим его, и обучим военных, как США в Европе», – заявил президент.
Ранее Путин заявлял, что Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, даст ли Россия Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы.
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Житель Гуляйполя застрелил солдата ВСУ
Рогов: Житель Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными
Житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, устроил самосуд над украинскими военными, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, один из боевиков ВСУ пытался избить местного жителя, но тот забрал у военного оружие, убил его и ранил еще троих его сослуживцев, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что киевские власти пытаются выставить данный инцидент как бытовой конфликт, обвинив местного жителя в пророссийских взглядах.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области.
Российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России сорвали наступление украинских войск в районе Орехова Запорожской области
Наступление украинских войск в районе города Орехов Запорожской области сорвано массированным ударом по позициям противника, ВСУ потеряли 550 человек ранеными и убитыми, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов заявил, что российские военные нанесли превентивный массированный удар по позициям ВСУ, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом. Всего было поражено около 25 целей. По его словам, количество убитых и раненых, по самым скромным подсчетам, превысило 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что украинская группировка под Ореховым находится в недееспособном состоянии для ведения наступления. При этом, по его словам, ВСУ вряд ли откажутся от планов наступления в Запорожской области, и попытаются вскрыть оборону ВС России.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам в Запорожской области.
Россиянка вышла под гимн России на повторной церемонии на ЧМ по боксу
Выигравшая золотую медаль на ЧМ по боксу россиянка Демчурян вышла на церемонию под гимн России
Россиянка Анастасия Демурчян вышла под гимн России на повторной церемонии награждения золотой медалью чемпионата мира по боксу, ранее организаторы ошибочно включили музыку Чайковского.
На чемпионате мира по боксу в финале весовой категории до 70 кг победу одержала 18-летняя Анастасия Демурчян. В заключительном поединке она одолела представительницу Австралии Фрэнсис Скотт.
Во время награждения впервые за долгое время на международных соревнованиях прозвучал гимн России и был поднят флаг страны. Сначала во время награждения Демурчян организаторы чемпионата мира подняли флаг России, но включили фрагмент Первого концерта Петра Чайковского, которая заменяла гимн российским спортсменам на двух последних Олимпийских играх. Позже в оргкомитете заявили, что ошиблись, и пригласили россиянку на повторную церемонию, передает РИА «Новости».
Женская сборная России выиграла три медали на проходящем в эти дни чемпионате мира в Нью-Дели (Индия). В весовой категории до 81 кг бронзовую награду завоевала Диана Пятак, в финале весовой категории до 63 кг россиянка Наталия Сычугова уступила раздельным судейским решением китайской спортсменке Ян Ченджу.
Роскосмос нашел способ вернуть оборудование ExoMars из Европы
Роскосмос и ЕКА нашли способ возврата оборудования друг другу
Роскосмос и Европейское космическое агентство разработали план по взаимному возврату российского и европейского оборудования несостоявшейся миссии ExoMars-2022, сообщили в российской госкорпорации.
По сообщению госкорпорации, Роскосмос и Европейское космическое агентство разработали план взаимного возврата оборудования миссии ExoMars-2022, передает РИА «Новости».
В Роскосмое добавили, что специалисты, в том числе российские, на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине уже приступили к необходимым работам для подготовки к возвращению российского десантного модуля с посадочной платформой и научных приборов.
Напомним, 12 июля ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.
Турция назвала условие поддержки плана Китая по Украине
Представитель президента Турции Калын не исключил поддержки Анкарой плана Китая по Украине
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Если план Китая по урегулированию ситуации на Украине создаст фундамент для переговоров, Турция поддержит процесс, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Насколько я понимаю и вижу, господин Си проведет переговоры и с Зеленским, обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это», – приводит слова Калына РИА «Новости» со ссылкой на NTV.
Как отметил Калын, он постоянно указывает европейцам, что «лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну». ведь в результате переговоры все равно начнутся.
Комментируя свой визит в Вашингтон, Калын заявил, что в США, «в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме, существует очень тяжелый климат», власти США желают «продолжения» конфликта.
По его словам, у Пекина «есть инициативы, которые, на самом деле, требуют тщательного внимания». Калын считает, что страны Запада не хотят «давать кредит доверия» Китаю и стремятся «нейтрализовать последствия визита господина Си в Москву», а потому игнорируют китайскую инициативу по Украине.
Калын заявил, что действия Китая стали неожиданностью для Запада, в том числе и его «посредничество» между Саудовской Аравией и Ираном – «это, если откровенно, месседж Эр-Рияда Западу».
Калын отметил, что прежде Китай «придерживался определенной дистанции». Как заявил Калын, санкции «подталкивают» Россию к Китаю, хотя «с самого начала говорили о необходимости политики по разделению» Москвы и Пекина, но «эта политика зашла в тупик».
Турция намерена «придерживаться позиции по мирному урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Украины». Турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует по телефону обсудить урегулирование на Украине с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай. Президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
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