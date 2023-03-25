Минобороны:Российская система «Град» уничтожила САУ «Краб» вместе с расчетом под Северском

Российские военнослужащие уничтожили из системы залпового огня «Град» на северском направлении артиллерийскую установку «Краб» польского производства вместе с расчетом ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России.

Разведчики выявили на Северском направлении позицию украинской САУ «Краб» польского производства, после чего по ней был нанесен удар из РСЗО «Град». В итоге артиллерийская установка ВСУ была уничтожена вместе с расчетом, а гаубичная батарея 2 АК ликвидировала наблюдательный пункт, орудие и минометный расчет из состава 81 бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, на Авдеевском направлении расчетом батареи гаубицы «Мста-Б» при поддержке штурмовых групп уничтожен взводный опорный пункт с живой силой и огневыми средствами.

В то же время на Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка штурмовыми подразделениями мотострелкового соединения ЮВО в ходе стрелкового боя была уничтожена группа пехоты противника до восьми человек, а также сбит беспилотник кустарного производства.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки поразили 76 украинских артиллерийских подразделений.