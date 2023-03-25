Военный эксперт: Украина опасается удара России по нескольким направлениям

В первую очередь Украина хочет защитить направление на Одессу, зону Киева и восточные границы, также она опасается быть отрезанной от западных границ НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее правительство Украины выделило миллиард гривен на строительство фортификационных сооружений.

«В первую очередь Украина будет защищать направление на Одессу и вдоль западной границы – от Белоруссии до Приднестровья. И, естественно, украинцы будут защищать зону Киева. Они опасаются, что возможный прорыв российских войск отрежет их от западных границ НАТО и не позволит осуществлять поставки оружия по автомобильным и железнодорожным маршрутам», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

Одновременно будут укрепляться восточные границы Украины, прежде всего в районе Харьковской и Сумской областей, полагает собеседник.

«Украина опасается удара России по направлению на Харьков, Суммы, Полтаву и Чернигов», – добавляет эксперт.

От том, что украинские власти расширяют строительство фортификационных сооружений, сообщается на сайте правительства. Конкретные регионы не называются. На соответствующую программу предусмотрено около 1 млрд гривен (27 млн долларов) в бюджете. Выполнением задачи займутся областные военные администрации совместно с министерством обороны и военным командованием.

По мнению Бартоша, расширение строительства фортификационных сооружений не означает отказа Киева от подготовки контрнаступления.

«Строительство фортификационных сооружений – это очень долговременный и ресурсоемкий процесс, поэтому они сейчас говорят об этом, чтобы продемонстрировать своим западным союзникам и населению решимость сопротивляться России на всех фронтах. Главное для нынешней украинской власти – подготовка решительного наступления в сторону юга с целью отрезать Россию от доступа к Крыму и, возможно, даже выйти к Азовскому морю», – полагает Бартош.

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