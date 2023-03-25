Боррель счел визит Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска ядерной войны

Политолог: Макрон намеренно маргинализирует протесты во Франции

Политолог Нарочницкая: Протесты во Франции выводятся на обочину политической жизни страны

Требования у протестующих достаточно понятны – их не устраивает пенсионная реформа, принятая без учета их мнения. Но не последнюю роль в происходящем играет и поддержка Парижем Украины на фоне увеличивающихся дыр в собственном бюджете. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог и историк Наталия Нарочницкая, комментируя продолжающиеся во Франции протесты.

«По моим ощущениям, французские протесты, продолжающиеся уже не первую неделю, пока не идут на спад. Забастовки проходят не только в Париже, который чаще всего показывают в СМИ, но и во многих других городах Франции», – рассказала президент Фонда изучения исторической перспективы, глава Европейского института демократии и сотрудничества (Париж) Наталия Нарочницкая.

«Вместе с тем какими бы сильными ни были протестные настроения, все они выводятся на обочину политической жизни и не находят полноценного отражения в парламенте, не оказывают влияния на политику французского правительства», – полагает собеседница.

«Европейцы, в частности французы, привыкли придавать большое значение протестам в других странах, сразу говорить о необходимости смены правительства, конституции и так далее. У себя же они иначе к этому относятся. Несмотря на то что данный протест во Франции имеет абсолютно четкую и конкретную причину, власти намеренно его маргинализируют», – отметила она.

«Французы привыкли к сильной социальной политике, которая многим странам мира даже не снилась. Последние лет десять эта система потихоньку трещит по швам из-за нехватки денег в бюджете. Поэтому президент Эммануэль Макрон и пошел на повышение пенсионного возраста», – акцентировала политолог.

«Поэтому когда французы распевают песни на мотив «Катюши», это говорит об их понимании избыточных расходов на Украину, хотя эти средства можно было бы потратить на французов. И они этим крайне недовольны», – отметила Нарочницкая.

«Кризис во Франции налицо. Но, похоже, «европейская демократия» научилась ловко переводить такие протесты в разряд незначительных и маргинальных. На данный момент я не вижу никаких признаков вероятной отставки Макрона. Но мы понаблюдаем, как эта ситуация будет развиваться в будущем», – заключила она.

Напомним, в столице Франции и других городах страны продолжаются массовые акции протеста. По всей стране проходит около 240 демонстраций против повышения пенсионного возраста. Агрессивно настроенные участники акции протеста кидают в полицию петарды и стеклянные бутылки, а правоохранители в ответ применяют слезоточивый газ.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с беспорядками во Франции задалась вопросом, когда глава Франции начнет поставки вооружений французам «для поддержания демократии и суверенитета страны».

В четверг в Сети также появились видео, как митингующие, идущие по одной из парижских улиц, начали петь песню, мелодия которой похожа на первый куплет знаменитой «Катюши». Протесты во Франции начались после того, как премьер-министр Франции Элизабет Борн провела законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет.

По ее словам, эта реформа необходима. Борн назвала реформу плодом компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Премьер-министр пояснила, что согласно статье 49.3 Конституции правительство берет на себя ответственность за этот закон. Перед этим за пенсионную реформу проголосовал Сенат Франции.

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