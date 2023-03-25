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Боррель счел визит Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска ядерной войны
Дипломат ЕС Боррель заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель счел визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска начала ядерной войны, сообщает газета Financial Times.
По мнению европейского дипломата, своим визитом представитель Китая очень четко дал понять позицию сдерживания начала ядерной войны, упомянув в том числе китайский свод мирного регулирования украинского кризиса, где обозначена недопустимость применения ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Напомним, результатом визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву стало подписание заявления об углублении сотрудничества России и Китая, также был подписан план развития ключевых направлений совместной работы в сфере экономики до 2030 года.
Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США
Экс-президент Штатов Трамп назвал разговор лидеров РФ и КНР Путина и Си в Кремле худшим моментом в истории для США
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал заявление председателя КНР Си Цзиньпина российскому лидеру Владимиру Путину о переменах, которых не было в течение 100 лет, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, возможно худшим моментом в истории для США, сообщает журнал Newsweek.
Председатель КНР, прощаясь с президентом России после переговоров в Кремле, заявил, что сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет, и когда они вместе, они двигают эти перемены. Российский лидер согласился с ним. На прощание Си назвал Путина дорогим другом и призвал «беречь себя», передает РИА «Новости».
Комментируя ситуацию, Трамп выразил мнение в своей соцсети Truth Social, что заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было возможно худшим моментом в истории для США. Как отмечает Newsweek, речь идет именно о разговоре лидеров России и Китая перед прощанием.
Ранее австралийская вещательная корпорация ABC после встречи Путина и Си в Москве заявила о конце «порядка, основанного на правилах». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю нужна Россия.
Эксперт объяснил проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского
Китаист Маслов: Попытка Украины навязать Китаю прозападную линию не сработает
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Владимир Зеленский и его офис никак не могут признать, что Пекин уже занял четкую позицию по выходу из украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером.
«В офисе Зеленского должны внимательно прочитать 12 пунктов китайской мирной инициативы. Там Пекин подробно изложил свою позицию по текущему кризису. КНР придерживается методов дипломатического урегулирования ситуации, выступает против расширения любых агрессивных блоков и отрицает возможность применения силы во внешней политике», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
«Все эти тезисы были подтверждены в рамках недавнего визита китайского лидера в Москву. Более того, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина они также четко изложены. Тем не менее Украина и страны НАТО на переговоры идти не хотят. Зеленский выдвигает совершенно нереальные требования. Создается политический тупик, к которому Пекин приближаться не хочет», – подчеркивает собеседник.
«Украина надеется выйти на диалог с Китаем, но не хочет проявлять дипломатическую гибкость. При этом офис Зеленского неоднократно закрывал глаза на просьбы Пекина. Вспомним, как руководство страны обращалось с активами Поднебесной. Теперь же они пытаются навязать КНР прозападную линию поведения. Такие схемы здесь не сработают», – резюмирует Маслов.
Ранее китайские власти сообщили, что не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления официального представителя МИД Китая Мао Нин.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора глав двух государств имеются определенные сложности. По его мнению, Пекин еще якобы не нашел своего политического места и не определился, хочет ли взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
Во вторник Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.
Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР поговорить с Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. При этом он подчеркнул, что США не считают позицию Китая беспристрастной, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию и продолжил покупать энергоносители РФ.
Напомним, на этой неделе с трехдневным визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что придает большое значение отношениям с РФ, поскольку в них присутствует «историческая логика».
По окончании переговоров лидеры государств сделали совместное заявление. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
Названы сроки заключения контракта поставок в КНР по «Силе Сибири – 2»
Вице-премьер Новак: Переговоры Газпрома и китайской CNPC по «Силе Сибири – 2» находятся в финальной стадии
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Россия надеется на заключение контракта на поставки газа в КНР по «Силе Сибири – 2» до конца года, сейчас идет согласование контрактов между ПАО «Газпром» и китайской компанией CNPC, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам вице-премьера, сейчас также ведется технико-экономическое обоснование, проектирование маршрута газопровода через Монголию, до конца года обе компании договорятся и подпишут контракт, передает ТАСС.
Новак заявил, что переговоры Газпрома и китайской CNPC по поставкам российского газа по «Силе Сибири – 2» в КНР общей мощностью 50 млрд кубометров уже на финальной стадии, ожидается, что в год в Китай будет поставляться 100 млрд кубометров газа. Также он отметил перспективность и амбициозность программы развития производства СПГ в России.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином сообщил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай тянет со сделкой по «Силе Сибири – 2».
Встречу Путина и Си Цзиньпина объявили концом «порядка, основанного на правилах»
Australian Broadcasting Corporation после встречи Путина и Си Цзиньпина заявила о конце «порядка, основанного на правилах»
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Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина демонстрирует, что западный «порядок, основанный на правилах», уходит в прошлое, заявила австралийская вещательная корпорация ABC.
Как заявила Australian Broadcasting Corporation, Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали способность «внедрять собственную дипломатию и создавать союзы» вопреки Западу, передает ТАСС.
По мнению ABC, в экономическом, военном и политическом планах «мир смещается с западной оси». Высказывается предположение, что «порядок, основанный на правилах, уходит в прошлое», поскольку правила обеспечивали доминирование Запада, который мог «нарушать и устанавливать их по своей прихоти».
ABC отметила, что ни Китай, ни Индия «не подвергли Россию остракизму». Глядя на политику Китая, большая часть мира, которая не стала поддерживать санкции против России, увидела, что западная поддержка Украины, представленная как защита самих основ миропорядка, – не единственный вариант поведения.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Германия и Франция разругались из-за автомобилей и ядерной энергетики
Politico сообщила о конфликте между Германией и Францией из-за автомобилей и ядерной энергетики
Из-за разногласий по вопросам ядерной энергетики и запрета машин с двигателем внутреннего сгорания между Германией и Францией разгорелись «скандал» и конфликт, сообщают СМИ.
Лидеры Евросоюза 23–24 марта обсудят в Брюсселе экономическую конкурентоспособность ЕС и поддержку Украины, но переговорам может помешать конфликт между Германией и Францией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Германия и еще несколько стран, включая Италию, заблокировали запрет продаж автомобилей с традиционными двигателями к 2035 году. Это вызвало «скандал», пишет Politico. Европарламент уже дважды отклонил предложение Германии об исключении синтетической альтернативы ископаемому топливу. Позиция Германии подверглась критике Парижа. Сама Франция добивается объявления атомной энергетики «чистой» технологией, что не нравится уже Берлину. «Особенно разозлило» Францию давление на Еврокомиссию со стороны кабмина Олафа Шольца, куда входят немецкие «зеленые» – ЕК понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС.
Глава Европарламента Роберта Метсола обратилась к Совету ЕС с протестом на попытки Берлина «в последнюю минуту» внести изменения в согласованное законодательство по автотранспорту. Госсекретарь Германии по делам ЕС Анна Люрманн выразила надежду, что действия ее страны не подтолкнут других членов ЕС также попытаться повторить действия Берлина для защиты их национальных интересов.
Напомним, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция.
Китай стал соавтором проекта резолюции в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках»
Дипломат Полянский: Китай стал соавтором проекта резолюции РФ в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках»
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Китай стал соавтором проекта резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках», сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Голосование в Совете безопасности ООН намечено на 27 марта.
Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что соавторами текста резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках» выступил китайцы. Он также допустил, что в качестве соавторов проекта резолюции Москвы могут появиться и другие страны.
Дипломат подчеркнул, что у представителей стран Запада, демонстративно не участвовавших в создании проекта резолюции, остался один единственный «аргумент». По его словам, они могут настаивать на том, что международное расследование не требуется ввиду полного доверия к информации, предоставленной Данией, Швецией и Германией. При этом Полянский напомнил, что Москва распространила переписку, из которой следует, что у России как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии ответов от Швеции, Германии и Дании на запросы России по расследованию взрывов на «Северных потоках».
Минфин США усомнился в способности России и Китая заменить доллар
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Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать систему, которая позволит избежать использования доллара в международных расчетах, однако добиться этой цели будет чрезвычайно сложно, выступила с утверждением глава Минфина США Джанет Йеллен.
В ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Йеллен заявила, что у России и Китая есть мотивация попытаться разработать систему, которая позволит избежать использования доллара. При этом она выступила с утверждением, что сделать это чрезвычайно сложно. Глава Минфина США выразила уверенность, что доллар еще долгое время будет сохранять статус мировой резервной валюты, несмотря на различные попытки создать системы, позволяющие обойти его использование, передает ТАСС.
Йеллен подчеркнула, что США получают значительную выгоду от того, что доллар является мировой резервной валютой, так как это важный способ снизить стоимость займов, которые правительство Соединенных Штатов выплачивает по своему долгу. Она также признала, что широкое использование доллара в транзакциях облегчает способность США вводить санкции.
Глава Минфина США отказалась комментировать идею создания многополярного мира. При этом она заверила, что Соединенные Штаты работают с другими странами для того, чтобы обеспечить справедливое отношение к американскому бизнесу в международной торговле.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что наступление дефолта в США приведет к утрате доверия к Соединенным Штатам и к американскому доллару в качестве резервной валюты.
Эксперт оценил шансы восточных европейцев возглавить ЕС и НАТО
Политолог Бордачев: Восточные европейцы благодаря крайней лояльности США могут возглавить ЕС и НАТО
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Государства Восточной Европы в большинстве своем разделяют позицию Вашингтона. США это выгодно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Эстония заявила о необходимости назначить на один из руководящих постов ЕС или НАТО представителя стран Восточной Европы.
«Шансы занять руководящий пост в ведущих организациях западного мира у представителей Восточной Европы есть. В настоящий момент страны этого региона являются представителями интересов США на континенте. Доверие к Парижу и Берлину у Вашингтона подорвано из-за их попыток поступать по-своему. Штатам приходится тратить слишком много сил на контроль», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Восточная Европа – другое дело. Польша, Прибалтика, Чехия и другие страны крайне лояльны США, готовы поддерживать любые начинания «старшего брата». Безоговорочная верность Штатам делает государства хорошей «кузницей кадров» для руководящих должностей организаций западного мира», – отмечает эксперт.
«По сути, пост генсека НАТО мог бы занять выходец из любой восточноевропейской страны. Однако чуть большими шансами располагает Прибалтика. Эстония, Литва и Латвия – маленькие государства, фактически лишенные национальной идентичности, они не станут спорить с Вашингтоном», – подчеркивает собеседник.
«Что касается эстонки Каи Каллас, то у нее есть все шансы занять пост генсека альянса. Но надо учитывать, что конкуренция будет высокой. Кроме того, Каллас уступает Столтенбергу в плане личных качеств и в целом не дотягивает до необходимой планки. Если США понадобится «топорный» руководитель, то она пройдет, если будет избран другой путь, то подыщут кого-то более приемлемого», – резюмирует Бордачев.
Ранее глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что на один из руководящих постов в ЕС или НАТО следует назначить представителя стран Восточной Европы. По ее мнению, страны региона сумели «зарекомендовать себя», что делает их достойными получения самых высоких вакансий.
Напомним, в ноябре прошлого года Кая Каллас была названа одним из возможных претендентов на пост генерального секретаря альянса в случае ухода Йенса Столтенберга. Об этом писало издание The New York Times. В качестве других кандидатов назывались президент Словакии Зузана Капутова и экс-глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Кроме того, со стороны Великобритании на должность рассматривался министр обороны страны Бен Уоллес.
Однако главным претендентом в Вашингтоне считают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд. Она владеет несколькими языками, включая русский и украинский, умеет проводить пресс-конференции и публичные выступления, а также имеет опыт руководства «сложными ведомствами».
Напомним, Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Сообщалось, что в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина – представительница новых стран организации.
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Макрон запланировал посетить Китай
Президент Франции Макрон собрался с визитом в Китай в сопровождении главы ЕК
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах посетить с визитом Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Макрон заявил, что предложил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен сопровождать его во время визита в Китай, передает РИА «Новости».
Как стало известно позже, совместный визит намечен на начало апреля.
Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером.
В Кремле опровергли утверждения об «отказе» Си Цзиньпина наращивать поставки газа из России
Песков: Путин и Си Цзиньпин обсуждали на переговорах наращивание поставок газа
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле обсуждали наращивание поставок газа, а информация Bloomberg об обратном не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что Bloomberg, который пишет о якобы отказе КНР наращивать поставки газа из России, дает сообщения без ссылки на источник, передает ТАСС.
«Похоже на малоквалифицированные вбросы», – заметил Песков, подчеркнув, что главы государств, наоборот, обсуждали расширение поставок.
Путин ранее заявил, что Россия намерена расширять поставки сжиженного природного газа и будет наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай.
Эксперты оценили итоги переговоров лидеров России и Китая
Депутат Матвейчев: Россия и Китай показали, что западные козни не могут сказаться на партнерстве двух стран
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У Москвы и Пекина совпадает видение будущего международной политики. Российско-китайское партнерство носит взаимовыгодный характер, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев и политолог Евгений Минченко, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином.
«Сближение России и Китая не устраивает многие западные страны. Встречу лидеров стран пытались сорвать. Выходка с выдачей МУС ордера на арест Владимира Путина, очевидно, нужна была для того, чтобы не допустить переговоры», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Однако Москва и Пекин наглядно продемонстрировали, что оказывать давление на две великие державы бессмысленно. Козни недоброжелателей лишь укрепили нашу готовность проводить самостоятельную политику, основанную на принципах взаимоуважения и соблюдении национальных интересов», – подчеркивает депутат.
«Си Цзиньпин и Владимир Путин неоднократно подчеркивали, что сотрудничество РФ и КНР носит взаимовыгодный характер. Наш диалог должен стать образцом для других государств. Мы открыто продвигаем идеалы уважительного отношения к суверенитету страны-партнера, и отвергаем всякие попытки выстраивания параллели «гегемон – подчиненные», – отмечает собеседник.
«Ключевыми сферами для дальнейшего взаимодействия Китая и России станут энергетика и логистика. Но прорывы могут произойти и в высокотехнологичных отраслях, ведь их развитие идет динамичным темпом», – полагает Матвейчев.
«Россия, как и Китай, испытывает давление со стороны стран Запада. Обе страны не приемлют гегемонизма в международных отношениях. Очевидно, что лидеры РФ и КНР готовы совместно отстаивать государственный суверенитет и продвигать принципы многополярного мира», – добавил Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Отмечу, что по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина стало понятно, что обе страны заинтересованы в стабильности и процветании друг друга. Общение глав государств вышло достаточно искренним и дружеским, поэтому можно с уверенностью говорить, что партнерство России и Китая будет лишь крепнуть», – отметил собеседник.
«Само же сотрудничество является взаимовыгодным. Так, Пекин предлагает нам продукты высокотехнологичной сферы, а мы снабжаем Китай энергетическими ресурсами. Уверенно растет товарооборот. Поднебесная, наблюдая за тем, как резко обрушились торговые связи России с Европой, начинает диверсифицировать поставки и закупки. Это дает дополнительный импульс для улучшения партнерства», – резюмирует Минченко.
В понедельник стартовал трехдневный визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика».
В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
Байден усомнился в значении сотрудничества России с Китаем
Президент США Байден: Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», США и НАТО сильнее
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Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, выразил мнение американский президент Джо Байден.
Отвечая на просьбу прокомментировать значение визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, Байден заявил, что США значительно расширили союзы, при этом ничего подобного ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо еще в мире он не видел. Байден выразил мнение, что в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, передает ТАСС.
По его словам, важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена». Глава Белого дома отметил, что это США расширяют альянсы, а их противники – нет. Байден привел в пример Группу семи, QUAD (объединение Австралии, Индии, США и Японии) и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, а также Японию и Южную Корею.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Генсек НАТО призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта «из-за руководства России»
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Западные страны должны быть готовы к затягиванию украинской ситуации, так как в данный момент нет перспектив к урегулированию, выразил мнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, ситуация перешла в стадию «войны на истощение», а российское руководство пока «не планирует мира». При этом для поддержки Киева нужно нарастить производственные мощности новых боеприпасов и вооружений, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
Столтенберг подчеркнул, что отправленная НАТО помощь направлена на планируемое Киевом контрнаступление. Однако он в очередной раз добавил, что «альянс не является стороной конфликта, а военные решения принимает украинское командование».
Также генсек НАТО добавил, что Западу нужно выделять еще больше средств на собственную оборону.
«Ожидаю, что союзники согласятся взять обязательства по более амбициозным оборонным вложениям – минимум 2% от их ВВП», – указал он.
Касательно улучшения дипотношений России и Китая Столтенберг заметил, что желание КНР способствовать урегулированию конфликта на Украине должно сопровождаться попыткой «понять позицию Киева» и «действовать напрямую» с российским лидером Владимиром Зеленским. Он также посетовал на то, что Пекин не осудил действия Москвы на Украине.
Резюмируя, генсек НАТО сообщил, что не планирует дальше оставаться на своем посту, который он занимает с 2014 года.
«Я ясно дал понять, что мой срок завершается этой осенью», – заключил он.
Ранее Столтенберг заявил, что Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Владимиром Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире.
Газета ВЗГЛЯД писала, как дружба России и Китая вызвала у США шок.
Медведев оценил стоимость нового «Москвича»
Зампред Совбеза Медведев назвал цену нового «Москвича» высоковатой
Стоимость нового «Москвича» является высоковатой, но отлично, если удастся создать хорошую машину, выразил мнение зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, новый «Москвич» он не планирует приобретать, так как у него на хорошем ходу «Волга» и «Победа» конца 1950-х – начала 1960-х годов, передает ТАСС.
«Поживем – увидим, если что-то хорошее создадут, отлично», – отметил Медведев.
Также зампред Совбеза добавил, что удачным шагом станет привлечение китайских производителей к созданию «Москвичей».
«Раньше мы смеялись над образцами, но я проехался на местной машине. Прямо скажу: та машина, на которой я ездил, точно не хуже «Мерседеса», – заверил он.
По мнению Медведева, мировые автомобильные бренды потеряли огромные деньги и жалеют о вынужденном уходе из России в связи с санкционным давлением.
«Им сказали сверху: «Так, валите из страны». И все эти «Опели», «Фольксвагены», «Пежо», «Рено», «Мерседесы» стройными рядами начали уходить. Потеряли огромные деньги и нанесли ущерб своим экономикам. Их выбор», – подчеркнул политик.
Медведев также отметил, что негативные последствия ощущает и российский авторынок.
«Купить можно все, но все существенно подорожало. Это, конечно, плохо. Это не наши ограничения, это их ограничения в отношении нашего рынка», – заключил он.
Ранее гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин рассказал, что компания планирует открыть продажу автомобилей в Симферополе и Сочи. По его словам, виден интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов.
Политолог: Макрон намеренно маргинализирует протесты во Франции
Политолог Нарочницкая: Протесты во Франции выводятся на обочину политической жизни страны
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Требования у протестующих достаточно понятны – их не устраивает пенсионная реформа, принятая без учета их мнения. Но не последнюю роль в происходящем играет и поддержка Парижем Украины на фоне увеличивающихся дыр в собственном бюджете. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог и историк Наталия Нарочницкая, комментируя продолжающиеся во Франции протесты.
«По моим ощущениям, французские протесты, продолжающиеся уже не первую неделю, пока не идут на спад. Забастовки проходят не только в Париже, который чаще всего показывают в СМИ, но и во многих других городах Франции», – рассказала президент Фонда изучения исторической перспективы, глава Европейского института демократии и сотрудничества (Париж) Наталия Нарочницкая.
«Вместе с тем какими бы сильными ни были протестные настроения, все они выводятся на обочину политической жизни и не находят полноценного отражения в парламенте, не оказывают влияния на политику французского правительства», – полагает собеседница.
«Европейцы, в частности французы, привыкли придавать большое значение протестам в других странах, сразу говорить о необходимости смены правительства, конституции и так далее. У себя же они иначе к этому относятся. Несмотря на то что данный протест во Франции имеет абсолютно четкую и конкретную причину, власти намеренно его маргинализируют», – отметила она.
«Французы привыкли к сильной социальной политике, которая многим странам мира даже не снилась. Последние лет десять эта система потихоньку трещит по швам из-за нехватки денег в бюджете. Поэтому президент Эммануэль Макрон и пошел на повышение пенсионного возраста», – акцентировала политолог.
«Поэтому когда французы распевают песни на мотив «Катюши», это говорит об их понимании избыточных расходов на Украину, хотя эти средства можно было бы потратить на французов. И они этим крайне недовольны», – отметила Нарочницкая.
«Кризис во Франции налицо. Но, похоже, «европейская демократия» научилась ловко переводить такие протесты в разряд незначительных и маргинальных. На данный момент я не вижу никаких признаков вероятной отставки Макрона. Но мы понаблюдаем, как эта ситуация будет развиваться в будущем», – заключила она.
Напомним, в столице Франции и других городах страны продолжаются массовые акции протеста. По всей стране проходит около 240 демонстраций против повышения пенсионного возраста. Агрессивно настроенные участники акции протеста кидают в полицию петарды и стеклянные бутылки, а правоохранители в ответ применяют слезоточивый газ.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с беспорядками во Франции задалась вопросом, когда глава Франции начнет поставки вооружений французам «для поддержания демократии и суверенитета страны».
В четверг в Сети также появились видео, как митингующие, идущие по одной из парижских улиц, начали петь песню, мелодия которой похожа на первый куплет знаменитой «Катюши». Протесты во Франции начались после того, как премьер-министр Франции Элизабет Борн провела законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет.
По ее словам, эта реформа необходима. Борн назвала реформу плодом компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Премьер-министр пояснила, что согласно статье 49.3 Конституции правительство берет на себя ответственность за этот закон. Перед этим за пенсионную реформу проголосовал Сенат Франции.
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