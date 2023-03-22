Лукашенко пообещал обсудить с Путиным, как поставить на место Польшу

Лукашенко решил обсудить с Путиным, как «поставить на место» Варшаву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в следующих контактах с российским коллегой Владимиром Путиным обсудить, как «поставить на место» Польшу, со стороны которой звучат заявления о готовности принять участие в конфликте на Украине.

После траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь» Лукашенко назвал «безумным» польского посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского, утверждавшего, что в случае поражения Киева у Варшавы не останется выбора и ей придется вступить в конфликт, передает ТАСС.

«И вот он брякнул: «Мы будем воевать против России». Считай, сразу с Белоруссии начнут. Что должны делать мы? Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным: как мы их должны поставить на место», – сказал Лукашенко.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина не сможет защитить свою независимость, то у Варшавы не будет выбора, и государству придется вступить в конфликт с Россией.

Вскоре посольство Польши в Париже опровергло слова дипломата, уточнив, что они были вырваны СМИ из контекста. В дипмиссии указали, что в выступлении Росцишевского не было заявлений о прямом участии Варшавы в конфликте.