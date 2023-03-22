Документы подтвердили роль украинских карателей в сожжении жителей Хатыни

Впервые обнародованные документы подтвердили, что жителей Хатыни сожгли именно украинские каратели

В 1943 году мирных жителей белорусской деревни Хатынь заживо сожгли именно украинские каратели, свидетельствует протокол допроса одного из участников расправы – бывшего пулеметчика украинского 118-го полицейского батальона, выходца с Западной Украины Остапа Кнапа.

Протокол опубликован проектом «Без срока давности», в рамках которого представлены впервые обнародованные архивные документы. Допрос Кнапа проводился в 1988 году в прокуратуре Белорусской ССР в Минске, передает РИА «Новости».

Кнап рассказал, что полицейские из 118-го батальона сгоняли жителей Хатыни в сарай. У дверей поставили «станковый пулемет, за которым был (пулеметчик) Лещенко». Кнап сказал, что не помнит, кто отдал приказ, но «солому на крыше сарая поджег» переводчик командира батальона Смовского по фамилии Лукович.

Кроме того, Кнап сообщил, что «все стоявшие в оцеплении места казни полицейские», в том числе и он сам, «открыли по находившимся в сарае людям огонь». Стреляли «из станкового и ручного пулеметов, автоматов и винтовок».

Украинский 118-й полицейский батальон создали на базе Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев (ОУН*), участвовавшего в расстрелах евреев в Бабьем Яру. В Хатыни 118-й действовал вместе с особым батальоном СС под командованием Оскара Дирлевангера. В советское время ответственность за Хатынь возлагалась на гитлеровцев, участие украинских карателей замалчивалось.

Впервые обнародована фотокопия акта комиссии по уточнению количества убитых жителей деревни от 1969 года. В документе сообщается, что сожгли 149 мирных советских граждан и 26 домов (один был нежилой) с надворными постройками. Представлены фамилии членов 25 убитых семей.