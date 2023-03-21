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На Украине способность России сбивать беспилотники сочли «черной магией»
Economist: На Украине способность России сбивать беспилотники называют «черной магией»
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То, как Россия сбивает беспилотники, на Украине называют «черной магией», пишет британское издание Economist со ссылкой на украинские источники в сфере обороны.
По словам источника, российские силы занимаются «черной магией» в электромагнитной обороне. Так, по его словам, «русские… могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, чтобы они падали с неба», передает РИА «Новости».
Он также рассказал, что в ближайшее время на Украину будут поставлены «значительные и высокотехнологические мощности». При этом он считает, что Киеву все равно будет нелегко бороться с Россией.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны, ранен мужчина. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.
Сбитые над Джанкоем беспилотники оказались начинены шрапнелью (вид взрывчатки, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты).
В УПЦ рассказали, как будут действовать во время выселения из Киево-Печерской лавры
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УПЦ будет действовать в соответствии с законодательством Украины, когда согласно предписанию властей она должна будет покинуть Киево-Печерскую лавру, рассказал руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент, сообщает издание «Страна.ua».
По его словам, нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.
«В то же время мы думаем, что будут совершаться незаконные действия со стороны определенных чиновников. Поэтому мы будем делать все, чтобы 29 марта конституционные права верующих УПЦ не были нарушены», – рассказал владыка Климент.
Также он рассказал, что сейчас монахи вывозят часть своих вещей с территории монастыря на случай, если они не смогут находится в Лавре. При этом он подчеркнул, что когда монастырь вновь будет в Лавре, монахи туда вернутся.
Ранее представители полиции потребовали от высших иерархов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию возле офиса президента Украины из-за начала воздушной тревоги в Киеве.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.
Глава Крыма оценил ситуацию после атаки украинских БПЛА на Джанкой
Глава Крыма Аксенов: Ситуация после атаки украинских БПЛА на Джанкой находится под контролем
Ситуация в Крыму после атаки украинских беспилотников на Джанкой находится под контролем, заверил глава региона Сергей Аксенов на заседании правительства.
По его словам, ситуация локальна, серьезных повреждений не обнаружено, передает РИА «Новости».
Также Аксенов призвал не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
«Поврежденную в результате атаки инфраструктуру начали восстанавливать», – добавил он.
Аксенов отметил, что на месте работают ФСБ и Минобороны. В том числе они выясняют, участвовал ли в нападении один дрон «или их там было три», отмечает Крыминформ.
В городе ввели режим ЧС муниципального уровня. В Telegram-канале СК сообщается, что российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
Религиовед Лункин: Зеленский спрятался от православных в бункере
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Если в ближайшее время отношение властей Украины к канонической УПЦ не изменится, это станет прелюдией к духовному развалу страны. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил религиовед Роман Лункин, комментируя попытку высших иерархов УПЦ встретиться с Владимиром Зеленским у ворот его офиса. Позже иерархов прогнали полицейские под предлогом внезапно включившейся воздушной тревоги.
«Встреча Зеленского с представителями канонической УПЦ не состоялась, потому что решения о давлении на церковь уже приняты, и они ложатся черным пятном на якобы «героическую» биографию Зеленского. Ему просто нечего ответить православным», – сказал религиовед Роман Лункин.
«Можно сказать, что он просто спрятался от иерархов в бункере. Он испытывает страх на фоне того, что он сотворил со страной, с православием, с Церковью. При этом в начале своего срока он пытался наладить отношения с канонической УПЦ. Теперь ему должно быть стыдно перед митрополитом Онуфрием за происходящее», – добавил он.
Как отмечает собеседник, Киево-Печерская лавра является духовным центром для всех православных. Поэтому вытеснение оттуда монахов стало точкой кипения, приведшей к решительным действиям высших иерархов УПЦ. «То, что глава Церкви сам пришел к воротам офиса Зеленского, – это довольно радикальный шаг, демонстрирующий пастве отчаянное положение Церкви. По сути, Онуфрий практически исчерпал все свои аргументы», – пояснил эксперт.
По его словам, Онуфрий действует в интересах прихожан, потому что их положение прямо влияет на состояние дел в стране. И тот факт, что митрополит пришел к офису президента, показывает очевидную вещь: епископ УПЦ является большим патриотом Украины, чем сам Зеленский.
«Иерархи действительно доведены до отчаяния. Если раньше Зеленский сам просил помощи у Церкви, то теперь он не хочет ее слышать. Соответственно, если до 29 марта ситуация не изменится, тогда мы можем увидеть беспорядки, которые станут духовной прелюдией к развалу Украины. Я думаю, верующие встанут на сторону Церкви. При этом УПЦ не станет просить о политической или военной поддержке, поскольку она является духовным институтом», – заключил Лункин.
В понедельник члены синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести позицию Церкви касательно требования властей Украины покинуть Киево-Печерскую лавру, пишет РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров заявил, что президент не будет встречаться с высшими иерархами. Позже стало известно, что представители полиции потребовали от иерархов покинуть территорию возле офиса Зеленского из-за начала воздушной тревоги в Киеве.
Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент сообщил, что во время выселения из Киево-Печерской лавры УПЦ намерена действовать согласно законодательству Украины. Он подчеркнул, что нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.
Напомним, 10 марта монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Через три дня после этого на территорию лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. В ответ ведомство предложило им перейти в раскольническую Православную церковь Украины.
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Тбилиси упрекнул Киев за неблагодарность в контексте решения МУС
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил, что его страна была в числе государств, подписавших обращение против России и ее президента в МУС 2 марта 2022 года, и упрекнул Украину, которая не оценила эту позицию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с решением Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России Владимира Путина, председатель парламента отметил, что Грузия в числе 38 стран подписала обращение в Гаагу, тогда как местная оппозиция говорит о «несолидарности с Украиной».
«Поэтому фальшивы все обвинения в том, что мы не поддерживаем Украину», – сказал он.
Шалва Папуашвили также напомнил, что именно в те дни Украина отозвала своего посла из Грузии (новый пока так и не назначен).
«Упрекали в том, что правительство Грузии не представляет ее народ», – сказал председатель парламента.
Грузия поддерживает Украину гуманитарно и на всех международных платформах, но не ввела санкции против России на двусторонней основе. При этом Тбилиси строго следует всем международным рестрикциям, введенным против Москвы.
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.
«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.
Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.
ЕС согласился передать Украине 1 млн снарядов в течение года
Страны ЕС согласились передать Украине 1 млн снарядов на 2 млрд евро в ближайшие 12 месяцев
Страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Он уточнил, что так называемый план из трех шагов предусматривает 1 млрд евро на немедленные поставки, еще 1 млрд на совместные закупки, а также создание комиссии по резкому увеличению военных производственных возможностей, передает ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины, но глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что этого недостаточно.
Минобороны Украины потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.
Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.
По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.
Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
В Джанкое введен режим ЧС из-за атаки украинских БПЛА
В Джанкое в связи с атакой украинских беспилотников введен режим ЧС
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В подвергшемся атаке украинских беспилотников городе Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
По информации муниципальных властей, в городе начали подсчитывать ущерб, рабочие группы обследуют объекты. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда, передает РИА «Новости».
Как отмечается в Telegram-канале СК, российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
«Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, стало известно о состоянии здоровья пострадавшего мужчины – он находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.
«Мужчина получает лечение в условиях стационара ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», – сказал источник.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотники оказались начинены шрапнелью (вид взрывчатки, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты).
Сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотники оказались начинены шрапнелью
Советник главы Крыма Крючков: Все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью
Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков заявил в своем Telegram-канале, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты. Он уточнил, что один БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул советник главы Крыма, никаких военных объектов рядом нет.
Как сообщил Крючков, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Советник главы Крыма обратил внимание, что, кроме взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Власти Украины закрыли доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
Митрополит канонической УПЦ Климент: Доступ к мощам святых в пещерах Киево-Печерской лавры с 21 марта будет закрыт
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Доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта, сообщил глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.
Митрополит Климент сообщил в Telegram-канале канонической УПЦ, что в понедельник на адрес самого монастыря Киево-Печерской лавры пришло письмо с сообщением о том, что с 21 марта с самого утра доступ к пещерам Ближним и Дальним для поклонения мощам киево-печерских угодников будет прекращен, передает ТАСС.
Митрополит уточнил, что это ограничение введено властями Украины под предлогом проверки уровня сохранности «культурных ценностей», как они назвали мощи святых. При этом срок так называемой ревизии в письме не обозначен. Также по этой причине прекращается доступ верующих к Крестовоздвиженской, Аннозачатьевской церквям и церкви Всех преподобных Печерских (Теплый храм).
Ранее в понедельник предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить притеснения монахов Киево-Печерской лавры.
В Крыму объяснили интернет-мемы на сбитых в Джанкое БПЛА
В Крыму объяснили интернет-мемы на сбитых в Джанкое БПЛА патологиями ВСУ
Нарисованные на украинских БПЛА интернет-мемы* свидетельствуют о психических патологиях солдат ВСУ, выразил мнение советник главы Крыма Олег Крючков.
По его словам, такое действие со стороны ВСУ явно указывает на цинизм или шизофрению. Он зададся вопросом, как они могут бить по жилым домам, рисуя при этом развлекательные мемы*, тем более что в техникумовских общежитиях были дети, передает РИА «Новости».
Крючков допустил использование солдатами ВСУ наркотиков.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны, ранен мужчина. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.
Сбитые над Джанкоем беспилотники оказались начинены шрапнелью (вид взрывчатки, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты).
Украинские беженцы разочаровались в «сливках Европы»
Telegraph: Планы украинских беженцев о «сливках Европы» разбились о британскую бюрократию
Планы украинских беженцев, поверивших в британскую программу «Дома для Украины», разбились о бюрократическую реальность, пишет обозреватель Мария Чаплия в статье для Telegraph.
По словам одной из беженок, тысячи украинцев присоединились к британской программе в надежде, что они снимут «сливки Европы». Однако они оказались втянутыми в «бесконечный круговорот великой британской бюрократии», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Чаплия отметила, что украинцы вынуждены бороться с чрезмерной бумажной волокитой и запутанными правилами.
«Трудности с поиском курсов языка для беженцев и длительное ожидание получения вида на жительство, что задерживает трудоустройство, еще больше подорвали программу «Дома для Украины», – отмечается в статье.
Также обозреватель рассказала, что многие семьи принимали украинцев почти год, а теперь им говорят, что единственный способ передать ответственность властям – это сделать беженцев бездомными.
Власти Швейцарии решили заставить украинских беженцев продать автомобили.
Российские войска за сутки уничтожили более 490 украинских военных
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Российская армия за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожила более 490 военных, сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ возле пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики (ЛНР), говорится в Telegram-канале МО.
На этом направлении ликвидированы порядка 55 военнослужащих, бронемашина, два пикапа и гаубица Д-20
На Краснолиманском направлении уничтожены более 100 военнослужащих, машина пехоты, три пикапа и гаубица «МСТА-Б».
На Донецком направлении в ходе действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии недалеко от пунктов Петровское, Семеновка и Тоненькое за минувшие сутки ликвидированы более 245 военнослужащих, уничтожены танк, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника за последние сутки составили более 50 военнослужащих, три танка, четыре машины пехоты, две бронемашины и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 военнослужащих, две бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также американская самоходная артустановка Paladin.
Накануне российские войска за сутки уничтожили 290 украинских военных.
В Крыму назвали задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой
Крымский политолог Бальбек: Налетом дронов на Джанкой ВСУ пытались напугать крымчан
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Противник хотел посеять панику на территории полуострова. Но системы ПВО сработали слаженно, и атаку удалось отразить, сказал газете ВЗГЛЯД крымский политолог Руслан Бальбек. Ранее в Джанкое на севере Крыма сработала система ПВО, были сбиты украинские беспилотники.
«Учитывая, что дроны намеревались атаковать исключительно гражданскую инфраструктуру, думаю, это была акция устрашения для крымчан. Вот, мол, смотрите и трепещите от наших возможностей», – сказал крымский политолог Руслан Бальбек.
«Приходится признать, что отчасти замысел ВСУ даже удался. Это и не удивительно, ведь налет совершали ночью, никто его не ожидал, люди испугались. Но мы живем довольно близко к военным действиям. Так что подобные атаки исключать нельзя», – говорит собеседник.
«Полагаю, что противник также хотел напасть на наши военные базы, но ПВО устранила дроны еще на подлете. Тот факт, что цели были сбиты в воздухе, говорит о том, что наши системы противовоздушной обороны работают и сопровождают противника до сектора досягаемости. И это внушает некоторое спокойствие», – заключил Бальбек.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.
Советник также добавил, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Он обратил внимание на то, что, помимо взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.
Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация на полуострове находится под контролем. Он также призвал граждан не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в случае полномасштабного контрнаступления ВСУ попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым, а также выйти к полуострову.
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Авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 в Харьковской области
Авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 возле Колесниковки Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«Истребительной авиацией ВКС в районе Колесниковки Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Также средствами ПВО за последние сутки перехвачены пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.
Ранее сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России в районе Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР) был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.