Лукашенко назвал угрозу безопасности Белоруссии

Лукашенко: Проблемы с воинской дисциплиной могут угрожать безопасности Белоруссии

Проблемы с воинской дисциплиной могут привести к недостаткам в обеспечении безопасности Белоруссии, заявил на совещании с представителями силового блока президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, он делал замечание министру обороны о недопустимости того, что происходит порой в подразделениях с воинской дисциплиной. Лукашенко задался вопросом: «В полной ли мере мы обеспечиваем безопасность государства и граждан?» – передает ТАСС.

Президент Белоруссии также обратил внимание на недостаточную работу по профилактике преступлений. «Особенно мошенничеств. Количество потерпевших увеличилось в два раза. Почти в пять раз возросло число пенсионеров, пострадавших от так называемых телефонных мошенников... Какие меры в связи с этим планирует принять милиция совместно с иными госорганами в этом направлении?» – поинтересовался Лукашенко.

Он также коснулся проблемы насилия в отношении женщин и детей, потребовав уделить внимание их защите, а также профилактике подростковой преступности. «Мужики, если мы не можем защитить своих женщин – грош нам цена! Принять самые жестокие меры в этом плане!» – подчеркнул белорусский лидер на совещании.

Также он остановился на увеличении числа преступлений, совершенных судимыми. «Здесь тоже надо пожестче с ними обращаться... Повторяю: неработающий человек – потенциальный преступник. Принимаемые меры по трудоустройству этих лиц недостаточны. Еще раз обращаю ваше внимание, чтобы вы серьезно отнеслись к тем, кто не работает. Это точно преступник, ничего не надо доказывать: если он не работает, где он берет на жизнь? Ясно где», – указал Лукашенко.

При этом он отметил, что среди жителей страны «бытует мнение, что сотрудников органов внутренних дел в первую очередь интересует не судьба человека, а цифры, которыми измеряется эффективность их работы». «Да, рейтинги должны быть, но если мы живем только ради цифр и рейтингов... Хотелось бы услышать, так ли это. Отошли ли мы от палочно-галочной системы оценки?» – поинтересовался Лукашенко.

Ранее в КГБ сообщали, что в белорусскую генпрокуратуру поступило уголовное дело в отношении 18 обвиняемых в терроризме.