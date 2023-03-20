В Кремле раскрыли меню ужина Путина и Си Цзиньпина

Политолог: Россия и Китай демонстрируют нацеленность на взаимное развитие

Политолог Баширов: Отношения России и Китая показывают, что неразрешимых вопросов в политике не существует

Крайне важно, что статьи Владимира Путина и Си Цзиньпина были опубликованы в один день. Это говорит о скоординированности действий между двумя государствами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В преддверии встречи президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в прессе вышли статьи глав государств.

«Синхронность публикации статей крайне важна. Это значит, что материалы, скорее всего, согласовывались сторонами. Вполне возможно, что главы государств хотели сделать так, чтобы материалы не дублировали друг друга, но в то же время в полной мере отражали настроения в Китае и России», – сказал профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Также стоит обратить внимание на то, что статьи вышли в свет в преддверии государственного визита китайского лидера в Москву. Формируется своего рода платформа для ожиданий. В связи с этим я полагаю, что и сама встреча Си и Путина, и итоговая пресс-конференция будут крайне интересными и многогранными», – рассуждает эксперт.

«Примечательно, что Путин фактически начинает свою статью с упоминания о том, что они знакомы с председателем Си очень давно. Их первая встреча состоялась в 2010 году. У лидеров было порядка 40 личных встреч. Это, конечно, беспрецедентное явление, которое дает все основания рассчитывать на укрепление дальнейшего равноправного сотрудничества», – обращает внимание политолог.

«Конечно, Москва и Пекин в некотором смысле имеют разные взгляды на те или иные мировые процессы. Но в то же время оба государства придерживаются единого понимания будущего устройства мира. И тот факт, что Путин и Си дружат на протяжении стольких лет, говорит о том, что неразрешимых ситуаций между государствами просто нет», – уверен собеседник.

«В каждой из статей прослеживается история с колонизаторской моделью, которую продолжают гнуть США – когда Штаты практически силой понуждают правительства независимых государств подчиняться им. Россия и Китай выступают против такого подхода, но немаловажно то, что делается это почти без прямых выпадов с сторону оппонентов», – резюмирует Баширов.

В свою очередь политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Москва и Пекин продемонстрировали готовность объединиться в противостоянии гегемонии США.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» заявил, что российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.

В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер выразил уверенность в том, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.

Как отметил президент, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).

«Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.

Вскоре после этого в «Российской газете» появилась ответная статья председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что Пекин и Москва действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.

Примечательно, что статьи были опубликованы в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится с 20 по 23 марта. Как ожидается стороны обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия. Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних документов.

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