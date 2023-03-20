Овечкин забил 819-й гол в НХЛ

«Чемпионат»: Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 819-ю шайбу в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (3:5) и довел свой результативный счет до 1478 (819+659) очков в рамках регулярных чемпионатов, сообщили СМИ.

Как сообщает «Чемпионат», Овечкин набрал 1618-й, 1619-й и 1620-й баллы в карьере, включая плей-офф и вышел на 17-е место в истории НХЛ, обойдя легенду «Чикаго Блэкхоукс» Стэна Микиту. Выше располагается Яри Курри, на счету которого 1631 очко и Уэйн Гретцки с 3239 баллами.

Кроме того, Овечкин занимает второе место по количеству очков в карьере среди действующих хоккеистов. Россиянин уступает только капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравшему 1693 очка.

Напомним, в середине декабря Овечкин забил 800-й гол в НХЛ.