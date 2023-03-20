Появилось видео боев за южные кварталы Артемовска

Politico: Китай поставил России карабины и детали для дронов

Politico: Китай поставил России оружие и детали для беспилотников

Китайские компании поставили в прошлом году около 1 тыс. карабинов, детали для беспилотников и экипировку, включая бронежилеты, сообщила газета Politico со ссылкой на торговые данные.

Как отмечает Politico, в июне прошлого года один из крупнейших подрядчиков Минобороны Китая China North Industries Group Corporation Limited поставил российской компании «Техкрим», которая сотрудничает с российской армией и правительством, карабины CQ-A, созданные по образцу M16. Отмечается, что они были представлены как «гражданские охотничьи ружья», пишет «Коммерсант». Эти карабины находятся на вооружении Филиппин, Южного Судана и Парагвая и военизированной полиции Китая, отмечает Politico.

Кроме того, через Турцию и ОАЭ в Россию были доставлены 12 партий комплектующих для беспилотников и более 12 тыс. бронежилетов.

Издание со ссылкой на таможенные данные указывает, что из Китая в Россию поставляют товары двойного назначения, которые ранее не были учтены. При этом неизвестно используется ли закупленное в Китае оборудование в конфликте на Украине.

Как пишет Politico, есть свидетельства о применении Россией китайских дронов в СВО, отмечается, что в ноябре и декабре 2022 года Китай поставил российской компании камеры и аккумуляторы для дронов.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.

Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.