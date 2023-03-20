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Появилось видео боев за южные кварталы Артемовска
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Российские пулеметчики блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры видео.
На видеозаписи, опубликованной РИА «Новости», показан момент стрелкового боя за южные кварталы Артемовска.
Пулеметчик «Вагнера» уничтожил одного из группы украинских бойцов во время перебежки в соседнее здание.
Ранее российские военные в боях за Артемовск использовали модернизированные танки Т-80.
Российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика
Российскими военными в зоне спецоперации задержан украинский велосипедист-наводчик
Наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России, сообщают СМИ.
Беспилотник снял, как мужчина ехал на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимал укрепления на камеру мобильного телефона, пишет «Военное обозрение».
Какое-то время БПЛА продолжал следить за велосипедистом. Тот убрал телефон и ускорился, но его задержала оперативная группа, находившаяся за стоящим на обочине автомобилем. Мужчину забрали в часть для разбирательства, пишет «Российская газета».
Напомним, военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.
В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
В Запорожье по одной из ключевых баз иностранных наемников нанесли удар
В городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки боевиков, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен утром в 4.15 по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», где располагалась база боевиков «Иностранного легиона», говорится в сообщении.
Помимо иностранных военнослужащих на территории базы находились инструкторы. Количество ликвижированных боевиков исчисляется десятками, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
Российская группировка «Запад» сорвала две попытки разведки боем, а также переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
По его словам, на купянском направлении группировка «Запад» сорвала две попытки ВСУ провести разведку боем в районе Гряниковки, а также переброску резервов и ротацию подразделений ВСУ в Першотравневого, передает ТАСС.
Зыбинский сообщил также, что в районе населенных пунктов Орлянское, Артемовка и Гряниковка были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, средствами ПВО был уничтожен БПЛА «Лелека-100», а артиллерия ВС России в районе населенного пункта Двуречное уничтожен минометный расчет противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника возле Двуречной, Синьковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы порядка 60 военнослужащих.
Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО
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Фактически Россия не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО, но оно есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Так, во время интервью журналист Павел Зарубин спросил, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин пояснил, что вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны, сообщает РИА «Новости».
«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – ответил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям.
The Guardian: США возобновили депортацию россиян
The Guardian: Администрация Байдена «тихо» возобновила депортации россиян спустя год после приостановки
Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на продолжающееся санкционное давление в отношении Москвы, «тихо» возобновила депортации в Россию, пишет The Guardian.
Издание пишет, что год назад процедуру депортации приостановили. Вместе с тем на этой неделе США депортировали россиянина, который ранее запросил убежище, сбежав от мобилизации. Служба иммиграционного и таможенного контроля США сообщила, что депортирует людей в другие страны, в том числе в Россию, передает RT c со ссылкой на The Guardian.
По словам адвоката Дженнифер Скарборо, сотрудники иммиграционной службы посчитали недостаточным основанием опасение за свою безопасность для получения убежища. Правозащитница утверждает, что еще двум россиянам, которые попали в США через Мексику, грозит депортация.
Напомним, США приостановили депортацию россиян после начала спецоперации на Украине.
В США предрекли Зеленскому неприятные решения по границам Украины
Newsweek: Киеву придется решать территориальные споры самостоятельно после выборов в США
В случае победы в США политиков, выступающих против поддержки Украины, Владимиру Зеленскому придется решать территориальные споры с Россией самостоятельно, пишет обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.
Хаммер сообщил, что СМИ называют возможным кандидатом на президентских выборах США губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса. Он заявил, что участие США в конфликте на Украине не служит национальным интересам страны. Десантис считает, что Вашингтон должен добиться мирных переговоров Москвы и Киева, передает РИА «Новости».
Хаммер поддерживает заявление Десантиса, и считает, что вопрос сохранения Киевом «квадратных футов спорной территории» не должен волновать США, учитывая, что русскоязычные регионы на востоке Украины сами хотят быть частью России.
По словам автора, государственные границы Украины после распада Советского Союза проведены произвольно, а Крым всегда находился под контролем России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Соловьев показал видео с пробитым американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Соловьев показал видео с пробитым насквозь американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео с пробитым насквозь российскими военными американским бронеавтомобилем Humvee.
Соловьев в комментарии к видео в своем Telegram-канале пишет, что «хваленный американский бронеавтомобиль Humvee пробило насквозь». Выдвинуты предположения, что в бронетехнику попал осколок от артиллерийского снаряда, или автомобиль могли пробить выстрелом из стрелкового оружия.
Ранее в сети появилось видео передвижения колонны современной бронетехники НАТО.
Между тем, Минобороны показало кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.
Появилось видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
Военкоры показали видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
В Сети появились кадры передвижения колонны современной американской и британской бронированной техники, ранее не поставлявшейся Украине.
Видео с натовской бронетехникой публикует Telegram-канал «Русская весна». Отмечается, что в колонне замечены колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, а также британские Wolfhound и Husky TSV и Humvee третьего поколения (HMMWV M1152), которые раньше не поставлялись Киеву.
Где именно снято видео и куда направляется колонна бронемашин, неизвестно. Украинские СМИ также не сообщают, предназначена ли эта бронетехника подразделениям в Артемовске, отмечают военкоры.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
Ранее в Сети появилось видео того, как российская ствольная артиллерия наносит удары по окопам вооруженных сил Украины и уничтожает колесную технику на Угледарском направлении.
Российская артиллерия потопила баржу с украинскими десантниками на Каховском водохранилище
Врио главы Херсонской области Сальдо: Российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ
Российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек. Он напомнил, что попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках через Днепр происходят регулярно.
По его словам, случай на Каховском водохранилище по числу потерь еще более провальный и безуспешный, чем обычно.
Ранее Сальдо заявил, что вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области.
ВС России нашли метод борьбы с бесшумными минометами ВСУ
Представитель ЛНР Марочко: Российские военные нашли способ противостоять польским бесшумным минометам
Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что на Купянском направлении активизировались небольшие группы ВСУ, которые постоянно перемещаются и ведут огонь из бесшумных минометов польского производства, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что российские военные нашли способ им противостять и уничтожили одну из таких групп.
Ранее Марочко заявил, что украинские силовики минируют Купянское направление зарядами производства США, Германии и Франции, а также боеприпасами без маркировки.
Пушков разъяснил слова посла Польши в Париже о противостоянии России
Сенатор Пушков: Посол Польши в Париже словами о возможности прямого противостояния РФ озвучил замыслы властей Польши
Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский сделал очень самонадеянное заявление о возможности прямого противостояния этой страны РФ, однако он лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что заявление посла Польши в Париже очень самонадеянное. Он также выразил мнение, что официальный представитель Польши впервые сказал вслух то, что у руководителей этой страны давно на уме. При этом сенатор предположил, что вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Вместе с этим Пушков выразил сомнение, что США готовы воевать с Россией.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение.
Российские войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и на запорожском направлении
Офицеры пресс-центров ВС России Половодов и Гордеев сообщили об отражении украинских атак на нескольких направлениях
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Российские войска отбили попытку атаки вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Евгений Половодов. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что отражена атака ВСУ на запорожском направлении.
Половодов сообщил, что военные 14-й украинской отдельной механизированной бригады предприняли попытку атаки в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка. Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии заставили противника вернуться на позиции, передает ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении «сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины», а у Стельмаховки российский танк уничтожил две украинские БМП. Артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, в которые входили бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. В районе Петропавловки российская артиллерия уничтожила украинские гаубицу Д-20, САУ «Акация» и Krab.
Гордеев сообщил, что на запорожском направлении ВСУ повторно атаковали со стороны населенного пункта Новоданиловка. Атаку предприняла 65-я механизированная бригада ВСУ при поддержке бронетехники. Российский вертолет Ка-52 уничтожил БМП, а расчеты минометов – «живую силу противника». Кроме того, у населенных пунктов Доброволье и Преображенка уничтожены две украинские гаубицы.
На южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать, но потеряли бронеавтомобиль и «до взвода националистов в районе населенного пункта Новомихайловка». Расчет ЗРК «Оса-АКМ» морпехов Тихоокеанского флота сбил украинский БПЛА «Лелека».
Кроме того, Минобороны России сообщило, что два танка Т-80, экипажи которых состоят из мобилизованных военнослужащих, успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО на авдеевском направлении.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных.
МИД назвал условия для урегулирования ситуации вокруг Украины
МИД: Отмена всех антироссийских санкций и исков необходима для урегулирования ситуации вокруг Украины
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Неотъемлемой частью урегулирования украинского кризиса должна стать отмена всех санкций и исков против России, прекращение поставок оружия и наемников, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В комментарии Захаровой на сайте МИД отмечается, что для достижения мира на Украине необходимо прекратить поставки вооружений и наемников, завершить боевые действия, вернуть внеблоковый статус, а также признать на международном уровне новые территориальные реалии.
Кроме того, должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, закреплен ее безъядерный статус и даны арантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств, подчеркнула Захарова.
«Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях», – отметила дипломат.
Представитель МИД подчеркнула, что Россия открыта к серьезным предложениям Запада и Киева по политико-дипломатическому урегулированию, но язык ультиматумов считает неприемлемым.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Цинь Ганом подчеркнул «важность «формулы мира» Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьезный разговор.
Politico: Китай поставил России карабины и детали для дронов
Politico: Китай поставил России оружие и детали для беспилотников
Китайские компании поставили в прошлом году около 1 тыс. карабинов, детали для беспилотников и экипировку, включая бронежилеты, сообщила газета Politico со ссылкой на торговые данные.
Как отмечает Politico, в июне прошлого года один из крупнейших подрядчиков Минобороны Китая China North Industries Group Corporation Limited поставил российской компании «Техкрим», которая сотрудничает с российской армией и правительством, карабины CQ-A, созданные по образцу M16. Отмечается, что они были представлены как «гражданские охотничьи ружья», пишет «Коммерсант». Эти карабины находятся на вооружении Филиппин, Южного Судана и Парагвая и военизированной полиции Китая, отмечает Politico.
Кроме того, через Турцию и ОАЭ в Россию были доставлены 12 партий комплектующих для беспилотников и более 12 тыс. бронежилетов.
Издание со ссылкой на таможенные данные указывает, что из Китая в Россию поставляют товары двойного назначения, которые ранее не были учтены. При этом неизвестно используется ли закупленное в Китае оборудование в конфликте на Украине.
Как пишет Politico, есть свидетельства о применении Россией китайских дронов в СВО, отмечается, что в ноябре и декабре 2022 года Китай поставил российской компании камеры и аккумуляторы для дронов.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.