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The Guardian: США возобновили депортацию россиян
The Guardian: Администрация Байдена «тихо» возобновила депортации россиян спустя год после ее приостановки
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Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на продолжающееся санкционное давление в отношении Москвы, «тихо» возобновила депортации в Россию, пишет The Guardian.
Издание пишет, что год назад процедуру депортации приостановили. Вместе с тем на этой неделе США депортировали россиянина, который ранее запросил убежище, сбежав от мобилизации. Служба иммиграционного и таможенного контроля США сообщила, что депортирует людей в другие страны, в том числе и в Россию, передает RT c со ссылкой на The Guardian.
По словам адвоката Дженнифер Скарборо, сотрудники иммиграционной службы посчитали недостаточным основанием опасение за свою безопасность для получения убежища. Правозащитница утверждает, что еще два россиянина, которые попали в США через Мексику, грозит депортация.
Напомним, США приостановили депортацию россиян после начала спецоперации на Украине.
В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
В Запорожье по одной из ключевых баз иностранных наемников нанесли удар
В городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки боевиков, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен утром в 4.15 по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», где располагалась база боевиков «Иностранного легиона», говорится в сообщении.
Помимо иностранных военнослужащих на территории базы находились инструкторы. Количество ликвижированных боевиков исчисляется десятками, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине
Конгрессвумен Грин: Путин никогда не демонстрировал намерений вторгнуться в Европу
Заявления о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует «вторжение» в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Марджори Тейлор Грин заявила, что нахождение США на Украине «смехотворно». Вашингтон, по ее словам, «платит за опосредованную войну с Россией». При этом она призналась, что «никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», пишет The Independent.
Грин назвала подобные утверждения ложью и заявила, что не верит в это, передает РИА «Новости».
Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым
Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем
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Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря.
«Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости».
Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит.
Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии.
Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он.
Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией
NYT: Авиакомпании США потребовали запретить иностранным конкурентам полеты над Россией
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Лишившиеся возможности полетов над российской территорией американские авиакомпании призвали Конгресс и Белый дом запретить российское воздушное пространство их иностранным конкурентам, сообщают американские СМИ.
Полярные маршруты экономят время перелета и уменьшают расход топлива. Потеряв их, авиакомпании США изменили планы транстихоокеанских рейсов, им пришлось сократить число пассажиров и грузов. Кроме того, отложен запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов, сообщает The New York Times.
Авиакомпании США в результате терпят убытки, поскольку их иностранным конкурентам, которым позволено летать через российскую территорию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену. В частности, отраслевая лоббистская группа Airlines for America оценила ежегодную потерю доли рынка американскими перевозчиками в 2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Американские представители отрасли полагают, что компании Air India, Emirates и China Eastern Airlines, имеющие доступ к более коротким и экономичным маршрутам через Россию, получают «несправедливое преимущество».
Американские авиакомпании требуют от Конгресса и Белого дома «решить проблему», распространив на иностранные перевозчики те же ограничения, что и к авиаперевозчикам из США, «фактически вынудив» их летать теми же маршрутами.
По словам пресс-секретаря Airlines for America Марли Кольер, администрации Джо Байдена необходимо принять меры, чтобы иностранные авиакомпании «не вылетали, не приземлялись и не проходили транзитом через аэропорты США».
Источники NYT сообщили, что инициатива перевозчиков, «похоже», получила поддержку минтранса США. Ведомство, по информации издания, недавно подготовило проект приказа, который запрещает китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Штаты, летать через воздушное пространство России. Проект, как сообщается, поступил на рассмотрение Белого дома.
Напомним, ранее в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД заявил, что роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами, отмечал он.
Россия дала Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта
Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке
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В течение двух месяцев, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, Запад должен снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил о нежелании Запада «даже упоминать в проектах продуктов СБ» о соглашении между Россией и Секретариатом ООН. По его словам, Запад «в упор не хотел замечать» эти договоренности, «соглашение не выполняется ни на йоту», передает ТАСС.
Как заявил Небензя, если Вашингтон, Брюссель и Лондон хотят сохранить экспорт продовольствия с Украины, то за два месяца при помощи ООН должны «вывести из-под своих санкций всю цепочку операций» по российскому сельхозэкспорту. Также он отметил, что беднейшие страны в рамках зерновой сделки получили лишь около 3% поставок продовольствия.
Постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд утверждает, что «российский продовольственный экспорт находится, по крайней мере, на довоенном уровне», а США «предприняли экстраординарные усилия», объясняя странам и компаниям «информацию об исключениях из санкций в отношении продовольствия и удобрений». «Проще говоря, проблема не в санкциях», – заявила она.
Однако ранее на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что, хотя ООН и «добилась значительного прогресса» в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия, «препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем», еще «многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Маск предсказал последствия задержания Трампа
Маск предсказал последствия вероятного задержания Трампа
Предприниматель Илон Маск заявил, что если экс-президента Дональда Трампа действительно задержат во вторник, как тот заявил, то это обеспечит политику победу на президентских выборах в 2024 году.
По словам Маска, если арест действительно произойдет, то Трамп будет переизбран в 2024 году с сокрушительной победой, передает РИА «Новости».
Между тем, представитель Трампа сообщил, что бывший президент США не получал официальной информации от прокуратуры Южного округа Нью-Йорка о возможности предъявления ему обвинений на следующей неделе, но совершенно прав в том, что подчеркивает свою невиновность, передает ТАСС.
Ранее сам Трамп сообщил, что ожидает своего задержания во вторник, поэтому призывает своих сторонников выйти на протесты.
Бывший лидер страны раскритиковал «коррумпированную и крайне политизированную» окружную прокуратуру Манхэттена.
Американский разведчик предсказал «великое отступление» ВСУ до Днепра
Бывший разведчик ВС США Шаффер: ВСУ после разгрома в Артемовске отступят до Днепра
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После разгрома группировки в Артемовске вооруженные силы Украины могут отступить вплоть до Днепра, считает бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что ВСУ «так плохо управляют своими войсками и ресурсами», что не способны перегруппироваться и продолжить оборону. Прямо сейчас, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский «продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел», передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик сообщил, что украинские подразделения, задачей которых было удержание второй и третьей линий обороны, «уже перемолоты» в районе Артемовска. Поэтому, предсказал он, после перехода населенного пункта под российский контроль начнется «великое отступление» украинской армии до Днепра.
После этого «русских ничто больше не сможет остановить», резюмировал Шаффер.
Накануне вечером сообщалось, что российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмут).
Появилось видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
Военкоры показали видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
В Сети появились кадры передвижения колонны современной американской и британской бронированной техники, ранее не поставлявшейся Украине.
Видео с натовской бронетехникой публикует Telegram-канал «Русская весна». Отмечается, что в колонне замечены колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, а также британские Wolfhound и Husky TSV и Humvee третьего поколения (HMMWV M1152), которые раньше не поставлялись Киеву.
Где именно снято видео и куда направляется колонна бронемашин, неизвестно. Украинские СМИ также не сообщают, предназначена ли эта бронетехника подразделениям в Артемовске, отмечают военкоры.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
Ранее в Сети появилось видео того, как российская ствольная артиллерия наносит удары по окопам вооруженных сил Украины и уничтожает колесную технику на Угледарском направлении.
Российские войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и на запорожском направлении
Офицеры пресс-центров ВС России Половодов и Гордеев сообщили об отражении украинских атак на нескольких направлениях
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Российские войска отбили попытку атаки вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Евгений Половодов. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что отражена атака ВСУ на запорожском направлении.
Половодов сообщил, что военные 14-й украинской отдельной механизированной бригады предприняли попытку атаки в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка. Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии заставили противника вернуться на позиции, передает ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении «сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины», а у Стельмаховки российский танк уничтожил две украинские БМП. Артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, в которые входили бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. В районе Петропавловки российская артиллерия уничтожила украинские гаубицу Д-20, САУ «Акация» и Krab.
Гордеев сообщил, что на запорожском направлении ВСУ повторно атаковали со стороны населенного пункта Новоданиловка. Атаку предприняла 65-я механизированная бригада ВСУ при поддержке бронетехники. Российский вертолет Ка-52 уничтожил БМП, а расчеты минометов – «живую силу противника». Кроме того, у населенных пунктов Доброволье и Преображенка уничтожены две украинские гаубицы.
На южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать, но потеряли бронеавтомобиль и «до взвода националистов в районе населенного пункта Новомихайловка». Расчет ЗРК «Оса-АКМ» морпехов Тихоокеанского флота сбил украинский БПЛА «Лелека».
Кроме того, Минобороны России сообщило, что два танка Т-80, экипажи которых состоят из мобилизованных военнослужащих, успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО на авдеевском направлении.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных.
США возобновили полеты беспилотников над Черным морем
Reuters: Полеты американских беспилотников над Черным морем возобновились
Соединенные Штаты в пятницу возобновили полеты БПЛА над Черным морем, которые временно прекратились после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper, пишут западные СМИ.
Полет в регионе совершил беспилотник CША RQ-4 Global Hawk, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
По словам одного из них, это первый подобный полет беспилотника после «инцидента, произошедшего во вторник», передает РИА «Новости».
При этом, по данным портала Flightradar24, США после инцидента с беспилотником Reaper изменили маршруты полета своих стратегических беспилотных летательных аппаратов Global Hawk.
По данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Байден оценил решение МУС по России
Байден счел «оправданным» ордер Международного уголовного суда в отношении России
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Решение Международного уголовного суда в Гааге в отношении российского руководства является оправданным, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден при этом указал, что сами США не признают компетенцию МУС, но в отношении России позиция суда, по его версии, «достаточно сильна». Он заявил, что российская сторона якобы совершала военные преступления на Украине, передает РИА «Новости».
Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что прокурор МУС «независим и принимает собственные процессуальные решения». Вашингтон выразил поддержку «привлечению к ответственности совершающих военные преступления».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы Российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кремль заявил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые решения подобного рода являются для России с точки зрения права ничтожными. Львова-Белова назвала ордер МУС оценкой международным сообществом ее работы «по помощи детям нашей страны».
Соловьев показал видео с пробитым американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Соловьев показал видео с пробитым насквозь американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео с пробитым насквозь российскими военными американским бронеавтомобилем Humvee.
Соловьев в комментарии к видео в своем Telegram-канале пишет, что «хваленный американский бронеавтомобиль Humvee пробило насквозь». Выдвинуты предположения, что в бронетехнику попал осколок от артиллерийского снаряда, или автомобиль могли пробить выстрелом из стрелкового оружия.
Ранее в сети появилось видео передвижения колонны современной бронетехники НАТО.
Между тем, Минобороны показало кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.
МИД назвал условия для урегулирования ситуации вокруг Украины
МИД: Отмена всех антироссийских санкций и исков необходима для урегулирования ситуации вокруг Украины
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Неотъемлемой частью урегулирования украинского кризиса должна стать отмена всех санкций и исков против России, прекращение поставок оружия и наемников, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В комментарии Захаровой на сайте МИД отмечается, что для достижения мира на Украине необходимо прекратить поставки вооружений и наемников, завершить боевые действия, вернуть внеблоковый статус, а также признать на международном уровне новые территориальные реалии.
Кроме того, должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, закреплен ее безъядерный статус и даны арантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств, подчеркнула Захарова.
«Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях», – отметила дипломат.
Представитель МИД подчеркнула, что Россия открыта к серьезным предложениям Запада и Киева по политико-дипломатическому урегулированию, но язык ультиматумов считает неприемлемым.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Цинь Ганом подчеркнул «важность «формулы мира» Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьезный разговор.
США и их союзники не дали омбудсмену ДНР выступить в Совбезе ООН
Большинство членов СБ ООН проголосовало против выступления омбудсмена ДНР Морозовой на заседании по Украине
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Большинство членов Совбеза ООН в ходе процедурного голосования, которое устроили по инициативе США, высказались против выступления омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой на заседании СБ по гуманитарной ситуации на Украине.
Заседание СБ ООН проводится по инициативе США и Албании. Все члены СБ ООН собрались в зале заседаний, когда постпред Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсо, который занимает сейчас пост председателя Совбеза, сообщил о необходимости провести дополнительные консультации, после чего члены СБ вновь покинули зал.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США запросили процедурное голосование по выступлению в формате видеосвязи омбудсмена ДНР, передает ТАСС.
В поддержку выступления Морозовой высказались Россия, Бразилия, Гана и Китай, против – Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Габон, Мозамбик и ОАЭ воздержались.
Постпред России Василий Небензя выразил сожаление в связи с результатами голосования. Он заявил: «Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания».
Небензя заявил, что противники выступления Морозовой продемонстрировали «вопиющее лицемерие и двойные стандарты», под «надуманными предлогами» отказав представителям Донбасса выступить перед СБ, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул Небензя, Россия «никогда до такого не опускалась», не препятствовала западным странам вызывать докладчиков. Ситуация с Морозовой, заявил Небензя, станет «поводом задуматься о том», как Россия в дальнейшем станет «рассматривать запросы от коллег» по докладчикам.
Небензя отметил, что, по мнению Томас-Гринфилд, «выслушивать докладчиков от непризнанных территорий – это недопустимо и является нарушением резолюции». «А, например, приглашение в Совет Безопасности представителей Косова – это явное нарушение резолюции СБ ООН 1244. Будем учитывать принципиальную позицию США по этому поводу», – сказал он.
Небензя сообщил, что Россия в начале апреля проведет неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Первый зампостпреда Дмитрий Полянский сказал, что принять участие в заседании пригласят Морозову.
В декабре Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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