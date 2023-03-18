The Guardian: США возобновили депортацию россиян

США и их союзники не дали омбудсмену ДНР выступить в Совбезе ООН

Большинство членов СБ ООН проголосовало против выступления омбудсмена ДНР Морозовой на заседании по Украине

Большинство членов Совбеза ООН в ходе процедурного голосования, которое устроили по инициативе США, высказались против выступления омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой на заседании СБ по гуманитарной ситуации на Украине.

Заседание СБ ООН проводится по инициативе США и Албании. Все члены СБ ООН собрались в зале заседаний, когда постпред Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсо, который занимает сейчас пост председателя Совбеза, сообщил о необходимости провести дополнительные консультации, после чего члены СБ вновь покинули зал.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США запросили процедурное голосование по выступлению в формате видеосвязи омбудсмена ДНР, передает ТАСС.

В поддержку выступления Морозовой высказались Россия, Бразилия, Гана и Китай, против – Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Габон, Мозамбик и ОАЭ воздержались.

Постпред России Василий Небензя выразил сожаление в связи с результатами голосования. Он заявил: «Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания».

Небензя заявил, что противники выступления Морозовой продемонстрировали «вопиющее лицемерие и двойные стандарты», под «надуманными предлогами» отказав представителям Донбасса выступить перед СБ, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул Небензя, Россия «никогда до такого не опускалась», не препятствовала западным странам вызывать докладчиков. Ситуация с Морозовой, заявил Небензя, станет «поводом задуматься о том», как Россия в дальнейшем станет «рассматривать запросы от коллег» по докладчикам.

Небензя отметил, что, по мнению Томас-Гринфилд, «выслушивать докладчиков от непризнанных территорий – это недопустимо и является нарушением резолюции». «А, например, приглашение в Совет Безопасности представителей Косова – это явное нарушение резолюции СБ ООН 1244. Будем учитывать принципиальную позицию США по этому поводу», – сказал он.

Небензя сообщил, что Россия в начале апреля проведет неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Первый зампостпреда Дмитрий Полянский сказал, что принять участие в заседании пригласят Морозову.

В декабре Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.

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