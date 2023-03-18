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Маск предсказал последствия задержания Трампа
Маск предсказал последствия вероятного задержания Трампа
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Предприниматель Илон Маск заявил, что если экс-президента Дональда Трампа действительно задержат во вторник, как тот заявил, то это обеспечит политику победу на президентских выборах в 2024 году.
По словам Маска, если арест действительно произойдет, то Трамп будет переизбран в 2024 году с сокрушительной победой, передает РИА «Новости».
Ранее сам Трамп сообщил, что ожидает своего задержания во вторник, поэтому призывает своих сторонников выйти на протесты.
Бывший лидер страны раскритиковал «коррумпированную и крайне политизированную» окружную прокуратуру Манхэттена.
Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине
Конгрессвумен Грин: Путин никогда не демонстрировал намерений вторгнуться в Европу
Заявления о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует «вторжение» в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Марджори Тейлор Грин заявила, что нахождение США на Украине «смехотворно». Вашингтон, по ее словам, «платит за опосредованную войну с Россией». При этом она призналась, что «никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», пишет The Independent.
Грин назвала подобные утверждения ложью и заявила, что не верит в это, передает РИА «Новости».
Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым
Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем
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Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря.
«Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости».
Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит.
Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии.
Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он.
Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией
NYT: Авиакомпании США потребовали запретить иностранным конкурентам полеты над Россией
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Лишившиеся возможности полетов над российской территорией американские авиакомпании призвали Конгресс и Белый дом запретить российское воздушное пространство их иностранным конкурентам, сообщают американские СМИ.
Полярные маршруты экономят время перелета и уменьшают расход топлива. Потеряв их, авиакомпании США изменили планы транстихоокеанских рейсов, им пришлось сократить число пассажиров и грузов. Кроме того, отложен запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов, сообщает The New York Times.
Авиакомпании США в результате терпят убытки, поскольку их иностранным конкурентам, которым позволено летать через российскую территорию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену. В частности, отраслевая лоббистская группа Airlines for America оценила ежегодную потерю доли рынка американскими перевозчиками в 2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Американские представители отрасли полагают, что компании Air India, Emirates и China Eastern Airlines, имеющие доступ к более коротким и экономичным маршрутам через Россию, получают «несправедливое преимущество».
Американские авиакомпании требуют от Конгресса и Белого дома «решить проблему», распространив на иностранные перевозчики те же ограничения, что и к авиаперевозчикам из США, «фактически вынудив» их летать теми же маршрутами.
По словам пресс-секретаря Airlines for America Марли Кольер, администрации Джо Байдена необходимо принять меры, чтобы иностранные авиакомпании «не вылетали, не приземлялись и не проходили транзитом через аэропорты США».
Источники NYT сообщили, что инициатива перевозчиков, «похоже», получила поддержку минтранса США. Ведомство, по информации издания, недавно подготовило проект приказа, который запрещает китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Штаты, летать через воздушное пространство России. Проект, как сообщается, поступил на рассмотрение Белого дома.
Напомним, ранее в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД заявил, что роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами, отмечал он.
Россия дала Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта
Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке
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В течение двух месяцев, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, Запад должен снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил о нежелании Запада «даже упоминать в проектах продуктов СБ» о соглашении между Россией и Секретариатом ООН. По его словам, Запад «в упор не хотел замечать» эти договоренности, «соглашение не выполняется ни на йоту», передает ТАСС.
Как заявил Небензя, если Вашингтон, Брюссель и Лондон хотят сохранить экспорт продовольствия с Украины, то за два месяца при помощи ООН должны «вывести из-под своих санкций всю цепочку операций» по российскому сельхозэкспорту. Также он отметил, что беднейшие страны в рамках зерновой сделки получили лишь около 3% поставок продовольствия.
Постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд утверждает, что «российский продовольственный экспорт находится, по крайней мере, на довоенном уровне», а США «предприняли экстраординарные усилия», объясняя странам и компаниям «информацию об исключениях из санкций в отношении продовольствия и удобрений». «Проще говоря, проблема не в санкциях», – заявила она.
Однако ранее на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что, хотя ООН и «добилась значительного прогресса» в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия, «препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем», еще «многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Американский разведчик предсказал «великое отступление» ВСУ до Днепра
Бывший разведчик ВС США Шаффер: ВСУ после разгрома в Артемовске отступят до Днепра
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После разгрома группировки в Артемовске вооруженные силы Украины могут отступить вплоть до Днепра, считает бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что ВСУ «так плохо управляют своими войсками и ресурсами», что не способны перегруппироваться и продолжить оборону. Прямо сейчас, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский «продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел», передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик сообщил, что украинские подразделения, задачей которых было удержание второй и третьей линий обороны, «уже перемолоты» в районе Артемовска. Поэтому, предсказал он, после перехода населенного пункта под российский контроль начнется «великое отступление» украинской армии до Днепра.
После этого «русских ничто больше не сможет остановить», резюмировал Шаффер.
Накануне вечером сообщалось, что российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмут).
Байден оценил решение МУС по России
Байден счел «оправданным» ордер Международного уголовного суда в отношении России
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Решение Международного уголовного суда в Гааге в отношении российского руководства является оправданным, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден при этом указал, что сами США не признают компетенцию МУС, но в отношении России позиция суда, по его версии, «достаточно сильна». Он заявил, что российская сторона якобы совершала военные преступления на Украине, передает РИА «Новости».
Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что прокурор МУС «независим и принимает собственные процессуальные решения». Вашингтон выразил поддержку «привлечению к ответственности совершающих военные преступления».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы Российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кремль заявил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые решения подобного рода являются для России с точки зрения права ничтожными. Львова-Белова назвала ордер МУС оценкой международным сообществом ее работы «по помощи детям нашей страны».
США возобновили полеты беспилотников над Черным морем
Reuters: Полеты американских беспилотников над Черным морем возобновились
Соединенные Штаты в пятницу возобновили полеты БПЛА над Черным морем, которые временно прекратились после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper, пишут западные СМИ.
Полет в регионе совершил беспилотник CША RQ-4 Global Hawk, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
По словам одного из них, это первый подобный полет беспилотника после «инцидента, произошедшего во вторник», передает РИА «Новости».
При этом, по данным портала Flightradar24, США после инцидента с беспилотником Reaper изменили маршруты полета своих стратегических беспилотных летательных аппаратов Global Hawk.
По данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
США и их союзники не дали омбудсмену ДНР выступить в Совбезе ООН
Большинство членов СБ ООН проголосовало против выступления омбудсмена ДНР Морозовой на заседании по Украине
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Большинство членов Совбеза ООН в ходе процедурного голосования, которое устроили по инициативе США, высказались против выступления омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой на заседании СБ по гуманитарной ситуации на Украине.
Заседание СБ ООН проводится по инициативе США и Албании. Все члены СБ ООН собрались в зале заседаний, когда постпред Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсо, который занимает сейчас пост председателя Совбеза, сообщил о необходимости провести дополнительные консультации, после чего члены СБ вновь покинули зал.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США запросили процедурное голосование по выступлению в формате видеосвязи омбудсмена ДНР, передает ТАСС.
В поддержку выступления Морозовой высказались Россия, Бразилия, Гана и Китай, против – Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Габон, Мозамбик и ОАЭ воздержались.
Постпред России Василий Небензя выразил сожаление в связи с результатами голосования. Он заявил: «Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания».
Небензя заявил, что противники выступления Морозовой продемонстрировали «вопиющее лицемерие и двойные стандарты», под «надуманными предлогами» отказав представителям Донбасса выступить перед СБ, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул Небензя, Россия «никогда до такого не опускалась», не препятствовала западным странам вызывать докладчиков. Ситуация с Морозовой, заявил Небензя, станет «поводом задуматься о том», как Россия в дальнейшем станет «рассматривать запросы от коллег» по докладчикам.
Небензя отметил, что, по мнению Томас-Гринфилд, «выслушивать докладчиков от непризнанных территорий – это недопустимо и является нарушением резолюции». «А, например, приглашение в Совет Безопасности представителей Косова – это явное нарушение резолюции СБ ООН 1244. Будем учитывать принципиальную позицию США по этому поводу», – сказал он.
Небензя сообщил, что Россия в начале апреля проведет неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Первый зампостпреда Дмитрий Полянский сказал, что принять участие в заседании пригласят Морозову.
В декабре Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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Посольство России заподозрило у властей США вялотекущую шизофрению
Российское посольство в США сравнило политику Вашингтона с вялотекущей шизофренией
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Оценка американских властей решения Международного уголовного суда в отношении российского руководства напоминает вялотекущую шизофрению, заявило посольство России в США.
Как отметило посольство в Telegram, американские должностные лица «хором повторили», что МУС для США – «не указ». Однако Вашингтон видит в возможности «максимально напакостить» России свой «стратегический интерес». В связи с этим США выразили поддержку «правовой вакханалии», которую устроил МУС, хотя ни Москва, ни Вашингтон не признает его юрисдикцию, заявили российские дипломаты.
При этом США предпочитают не вспоминать о собственных «зверствах» в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме, а также о собственных «одиозных мерах» – беспрецедентных экономических санкциях против экс-прокурора МУС Фату Бенсуды, «инициировавшей расследование злодеяний США в Афганистане».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы Российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Президент США Джо Байден счел такое решение «оправданным», а Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что прокурор МУС «независим и принимает собственные процессуальные решения».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые решения подобного рода являются для России с точки зрения права ничтожными. Кремль указал, что Москва не признает юрисдикцию МУС.
В 2020 году США ввели санкции против сотрудников МУС, обвинив суд в политиканстве и коррупции. В 2021 году США отменили санкции.
Захарова предложила США назвать стоимость упавшего в Черное море беспилотника
Захарова предложила США озвучить стоимость MQ-9 на фоне подозрений в продаже беспилотников Тайваню по завышенной цене
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне противоречивой информации в СМИ о стоимости беспилотников MQ-9 предложила США назвать цену БПЛА.
Захарова прокомментировала сообщения о том, что западные СМИ пишут о 30 млн долларов за MQ-9, хотя Тайвань приобрел такие беспилотники у США в четыре-пять раз дороже. Захарова в Telegram предложила Вашингтону ответить «хотя бы» на «несложный вопрос» о том, сколько стоил беспилотник, упавший в Черное море.
Напомним, США заявили, что MQ-9 упал в Черное море в результате «непрофессиональных действий» российского истребителя Су-27. Российская сторона заявила, что истребители, поднятые в воздух из-за приближения MQ-9, не использовали вооружение и в контакт с БПЛА не вступали.
Депутат Европарламента посоветовал США вспомнить о своих военных преступлениях
Прежде чем обвинять Москву в «военных преступлениях» на Украине, Западу во главе с США нужно вспомнить о и собственных, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.
По его словам, за совершенные военные преступления все должны нести ответственность. Если говорить об российско-украинском конфликте, то нужно обратить внимание и на остальные, добавил Уоллес, передает РИА «Новости».
Так, он привел в пример незаконную войну в Ираке, в результате которой погибли миллионы мирных жителей. Уоллес спросил, когда же будет арестовал экс-президент США Джордж Буш и бывший премьер Британии Тони Блэр.
Так депутат отреагировал на решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина, о чем стало известно накануне.
Офицер американской разведки объяснил провал планов Вашингтона на Украине
Офицер американской разведки Риттер объяснил провал планов Вашингтона на Украине
США не смогли добиться своих целей на Украине из-за большого просчета в отношении президента Владимира Путина, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, Вашингтон думал, что сможет «сместить Путина», но из этого можно сделать вывод, что в США просто ничего не знают ни о Путине, ни о России, ни обо всей ситуации в целом, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.
Он добавил, что США хотели ослабить российские войска с помощью украинского конфликта, организовав государственный переворот, но этого сделать не получилось.
Полковник указал на то, что сейчас НАТО не хватает боеприпасов для отправки ВСУ, а Россия наоборот укрепила военно-промышленный комплекс.
В Польше обвинили США в развязывании войны с Европой
Организация подрывов «Северных потоков» развязала войну США с Европой, пишет Mysl Polska.
По данным автора издания, первым выстрелом в войне США и Европы стал взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами на российских газопроводах, передает РИА «Новости».
Отмечается, что одной из главных целей теракта стало усиление энергетической и экономической зависимости Европы от американских СПГ, а также завоевание рынка сбыта ядерных технологий.
Также Вашингтон пытается возобновить гонку вооружений, чтобы Центральная Европа потеряла статус безъядерной зоны. Из статьи следует, что США видят главным конкурентом Китай, поэтому следующими целями для атак могут стать Суэцкий или Никарагуанский канал.
Напомним, Москву от расследования инцидента на «Северных потоках» отстранили, но Россия продолжит добиваться необходимых ответов.
Трамп вернулся в Facebook
Трамп объявил о своем возвращении в Facebook
Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в Facebook*, где долгое время был заблокирован после штурма его сторонниками Капитолия в 2021 году.
Трамп сообщил, что «вернулся» и опубликовал видеозапись одного из своих выступлений, в ходе которого заявил: «Извините, что заставил ждать. Сложное дело, очень сложное», – передает ТАСС.
Напомним, аккаунт был разблокирован в начале 2023 года. Осенью страницу Трампа решили разблокировать и в Twitter.