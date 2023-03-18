Трамп призвал сторонников выйти на протесты из-за грозящего ему задержания

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его ожидает задержание во вторник, поэтому он призвал сторонников выходить на протесты.

Трамп обратился к сторонникам в своей социальной сети Truth Social, в которой он же сообщил о грозящем ему задержании, передает РИА «Новости».

Экс-президент подверг критике «коррумпированную и крайне политизированную» окружную прокуратуру Манхэттена.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Трампу могут предъявить обвинения в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе. Сам Трамп связь отрицает.

По данным телеканала, полиция уже начала подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.